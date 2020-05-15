Неспешное формирование абхазского кабмина

В Абхазии продолжается формирование нового правительства. Напомню про начало этого процесса. 23 апреля состоялась скромная (в условиях пандемии) инаугурация пятого президента республики Аслана Бжания, на следующий день, в пятницу, он подписал указ о назначении премьер-министром Александра Анкваба (это решение было заранее известно, так как предусматривалось предвыборным соглашением тогдашних оппозиционных сил). Во вторник 28 апреля была обнародована новая структура кабинета министров, а затем – первые назначения в него.

К слову сказать, к ставшей расхожей в узких кругах остроте: «Что делают в Абхазии? Свергают и избирают президентов» – я бы добавил, что еще чаще в последние пять с половиной лет у нас заново приходилось формировать составы правительства. В период пребывания президентом Рауля Хаджимба по разным причинам сменилось пять премьер-министров, и каждый раз это формирование происходило заново, и на какое-то время всем членам кабмина приходилось прибавлять к своим должностям малоприятную приставку «и.о». Но в основном они оставались после этого на своих местах, и формирование кабмина проходило быстро.

Сейчас ситуация, понятное дело, иная, так как происходит смена властной команды в целом. Наблюдатели, впрочем, уже отметили, что, в отличие от 2014 года, когда свои посты сохранили только министры обороны и по чрезвычайным ситуациям, нынешнее руководство страны уже из назначенной половины правительства оставило в качестве министров, возглавлявших те же самые коллективы, Тамаза Цахнакия, Льва Квициния, Даура Кучуберия, Руслана Аджба. Большинство их я называл, рассуждая в публикации 24 апреля на «Эхе Кавказа» о том, что «от добра добра не ищут». А еще тогда добавил: «А разве Джансух Нанба на посту министра финансов плохо справлялся? Хотя понимаю, что у новой команды свои кадры, например, финансист Владимир Делба».

В дальнейшем действительно вице-премьером и министром финансов был назначен Владимир Делба, который возглавлял это министерство до 2014 года при президенте Анквабе и которого тот весьма ценил. Но, представляя его 29 апреля коллективу министерства, премьер-министр Анкваб сказал о присутствующем Нанба: «С Джансухом Эдуардовичем у нас очень хорошие отношения, я благодарю его за проделанную работу». И вскоре Джансух Нанба был назначен на должность заместителя главы администрации президента Абхазии. Это пример того, когда профессионалы своего дела, не вовлеченные во внутриполитическую борьбу, спокойно переходят из одной властной команды в другую. В случае же своей явной политизированности многие руководители разного уровня и сами не хотят идти в подчинение «политическим противникам», а высшие руководители относятся ко всем таким как к потенциальной «пятой колонне».

Некоторые интернет-комментаторы с первых же дней начали выражать недовольство тем, что с формированием правительства «слишком тянут», другие возражали им, что «поспешность хороша при ловле блох». Вообще, по законодательству Абхазии, на это формирование отводится не более трех месяцев. Пока с начала процесса миновало только три недели, и 8 из 14 министров уже назначены; про руководителей госкомитетов, госуправлений и др. говорить пока не будем. Конечно, на «темпе» назначений сказалось недельное отсутствие президента Абхазии, который 5 мая отправился в Москву в рабочую поездку, в которой его сопровождали вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба. Информация о ходе этой поездки была в СМИ очень скудной. «У нас с российской стороной полное взаимопонимание в вопросах, связанных с развитием сотрудничества в области экономики и финансов», – коротко сообщил Бжания «Интерфаксу» в пятницу 8 мая, отвечая на вопрос, доволен ли он состоявшимися переговорами.

О первых назначениях в новом правительстве Абхазии я рассказывал на «Эхе Кавказа» 30 апреля. С того времени произошли следующие наиболее важные здесь события.

В понедельник 4 мая вице-премьером, министром экономики была назначена Кристина Озган. Кристина Константиновна родилась 30 сентября 1973 года в г. Сухуме. В 1990 году окончила среднюю школу в селе Лыхны. В 1990-1996 гг. училась на экономическом факультете Абхазгосуниверситета, специальность «экономист-менеджер». 2003-2005 гг. – начальник экономического отдела кабинета министров, в январе 2005 года – заместитель министра экономики, с февраля 2005 по 2011 гг. – министр экономики, в 2011-2014 гг. заместитель руководителя администрации президента РА. В 2014-2017 гг. – генеральный директор ООО «Апсны-Ойл». С 2017 г. – генеральный директор ООО «РН-Абхазия». Кандидат экономических наук. Замужем, мать двоих детей.

Добавлю к этой официальной информации то, что Кристина Озган – дочь известного в Абхазии еще с советских времен государственного деятеля Константина Константиновича Озгана и впервые возглавила Министерство экономики при президенте Сергее Багапше, в 31 год.

После недельной паузы назначения возобновились во вторник 12 мая. Вместо Автандила Гарцкия министром туризма был назначен Теймураз Хишба. Теймураз Владимирович родился 10 марта 1986 года в г. Тбилиси. В 2001 году окончил гагрскую среднюю школу № 2. Занимался предпринимательской деятельностью в Москве и Гагре. В 2010-2011 гг. – инструктор комитета по делам молодежи и спорту администрации Гагрского района. В 2012-2014 гг. – заведующий отделом по курортам и туризму, начальник Управления по курортам и туризму администрации Гагрского района. В 2014-2016 гг. – заместитель главы той же администрации. Учился на заочном отделении факультета физкультуры и спорта Абхазгоуниверситета и факультета менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета. Женат, воспитывает сына.

Добавлю, что его отец также известен в Абхазии: в 1989 году он сменил на должности первого секретаря Абхазского рескома Компартии Грузии Бориса Адлейба (до этого работал заместителем министра лесного хозяйства Грузинской ССР) и оказался последним партийным руководителем Абхазии, проработав на этом посту до августа 1991 года. Сам же Теймураз Владимирович стал известен широким слоям абхазского общества после того, как возглавил штаб Общенационального движения по защите государственности, а в мае 2019 года в этом качестве – организацию массовых протестов с требованием отложить проведение президентских выборов из-за болезни Аслана Бжания.

В тот же день 12 мая президент Абхазии подписал указ о председателе Службы государственной безопасности Республики Абхазия. В указе говорится: «1. Освободить генерал-лейтенанта Маргания Зураба Беслановича от должности председателя Службы государственной безопасности в связи с переводом на государственную гражданскую службу. 2. Временное исполнение обязанностей председателя Службы государственной безопасности возложить на заместителя председателя Службы государственной безопасности генерал-майора Арлан В.Б.». Один из интернет-комментаторов выразил недовольство отсутствием информации о биографии Арлана. Другой ему шутливо возразил: «Зачем она тебе? Может, ты шпион?» Могу сообщить только то, что Владимир Арлан уже много лет работал в СГБ на названной должности. А отсутствие публикации его биографии, вполне возможно, свидетельствует о том, что его рассматривают и впрямь исключительно как временную фигуру.

В тот же вторник был подписан указ об исполняющем обязанности главы администрации Ткуарчальского района. Им стал Исидор Дочия. Исидор Шалодиевич родился 14 марта 1967 года в г.Ткуарчале. В 1985 окончил гупскую среднюю школу. Служил в рядах Вооруженных сил СССР, занимался предпринимательской деятельностью, принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, награжден орденом Леона и орденом Мужества. Работал директором Ткуарчальского хлебзавода, ООО «СКОРПИОН 1». С 2014 года – заместитель директора Республиканского унитарного предприятия «ДД и Д». Окончил Российский государственный социальный университет по специальности «менеджмент организации». С 2017 года командир 1-го стрелкового полка Министерства обороны Республики Абхазия (резерв). Воинское звание - подполковник. Женат. Отец двоих детей. В Ткуарчале сторонники нынешней власти долго добивались ухода с этой должности его предшественницы, активной сторонницы Рауля Хаджимба Аиды Чачхалия, и соответствующий приказ об этом был подписан еще и.о. президента Валерием Бганба.

Сегодня Аслан Бжания представил Исидора Дочия коллективу администрации района.

А вот в Гулрыпшском районе остался прежний руководитель – Аслан Барателия. Об этом президент сообщил тоже сегодня на встрече с активом района. Причем Аслан Бжания – не только тезка его, но и земляк. Аслан Барателия родился в 1961 году в селе Тамыш Очамчырского района. По окончании тамышской средней школы с 1977 по 1979 год работал в Гагрском стройуправлении. В 1979-1983 гг. служил на Тихоокеанском флоте. В 1983 году поступил в Харьковский государственный университет на исторический факультет, который окончил в 1989 году. C 1989 по 1992 годы – председатель кооператива в Харькове. Участник Отечественной войны 1992-1993 годов. С 1993 года – глава администрации села Владимировка Гулрыпшского района. С 1995 года - заместитель главы Администрации Гулрыпшского района. В 2004-2005 гг. – глава администрации Гулрыпшского района. С февраля 2007 года – председатель Собрания Гулрыпшского района. С 2014 года – снова глава администрации Гулрыпшского района. Женат, имеет двоих детей.

Пока не приняты решения по шести министрам – иностранных дел, культуры, обороны, юстиции, просвещения и языковой политики, сельского хозяйства, по руководителям многих комитетов и управлений, ряда районных администраций.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия