Вирус убедил скептиков

За последние сутки в Южной Осетии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Минздрав республики сообщает, что у большинства из 30 заболевших COVID-19 наблюдается невысокая температура, ни у одного нет пневмонии. На фоне тревожной эпидемиологической ситуации в Северной Осетии власти решили продлить запрет на пересечение границы с Россией до 25 мая.

Сегодня в Южной Осетии спокойный день – эпидемиологи не выявили новых случаев заражения коронавирусом. Накануне общее число инфицированных выросло на пять человек и достигло 30 человек.

Замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева заявила, что проведенные вчера 48 тестов дали отрицательный результат, всего за время карантина в республике было проведено 614 тестов:

«Всего на двухнедельном карантине находятся 346 человек, в медучреждениях республики – 239, на самоизоляции в домашних условиях находятся 69 человек и еще 38 определены на карантин в гостиницу "Алан"».

Министерство здравоохранения сообщает о стабильном состоянии всех 30 больных и отсутствии у них пневмонии.

Инфицированные коронавирусом – это курсанты военных вузов России и граждане республики, которые вернулись в Южную Осетию по линии МИД. Первый случай COVID-19 был зафиксирован в республике 6 мая, когда граница с Российской Федерацией еще функционировала в относительно открытом режиме. С 10 мая, по решению руководства республики, она была временно закрыта.

Министр иностранных дел Дмитрий Медоев сообщил о том, что в консульском отделе МИД Южной Осетии во Владикавказе уже сформирован новый список из более чем 150 желающих вернуться на родину:

«На ближайшем заседании штаба будет принято решение о возвращении очередной группы после того, как наши медики заявят о готовности. Ни один человек не пройдет мимо карантина, это обязательное и самое строгое условие для всех».

Между тем сотрудники Югосетпотребнадзора проводят рейды по торговым объектам. Ведомство требует соблюдать правила безопасности: продавцы обязаны носить защитные маски и перчатки, а покупатели – соблюдать социальную дистанцию. Впрочем, эти требования игнорируются большинством продуктовых магазинов Цхинвала.

Жительница Владикавказа Зарина говорит, что такую же беспечность еще пару недель назад демонстрировали и владикавказцы, пока не начали болеть и умирать их родные и знакомые:

«Люди первое время ходили без масок, без перчаток, однако после того, как начало увеличиваться количество заболевших людей, на данный момент в магазины не пускают без масок. И люди вчера, я видела это собственными глазами, и на улицах, и в общественных местах, и в магазинах – люди без масок не заходят, да их туда без них и не пустят. Перчатки? Нет, как-то на это не обращают внимания. И по телевизору, и везде говорилось, что перчатки особой роли не играют: то есть что ты перчатками пользуешься, что руками - заразиться можно как от перчаток, так и от рук.

– На улицах много людей?

– На данный момент их стало намного меньше, потому что уже заразились и родственники, и знакомые. То есть первое время люди особо не боялись, потому что не было такого количества зараженных. Сейчас их очень много, умирают даже знакомые, родственники, поэтому люди начали больше бояться, конечно, и выходят меньше. Гуляют только возле дома и то без контакта. А так, все парки, развлекательные центры – они, конечно, закрыты. На природу, естественно, выезжают люди, тоже стараются не контактировать. Там можно и без масок, и без перчаток обходиться.

– А среди ваших знакомых есть заболевшие?

– Есть даже умершие. У нашего администратора на работе дядя умер, а у нашего друга умерла тетя. Причем они были абсолютно здоровыми, без сопутствующих патологий. И были на аппарате ИВЛ, но скончались от диагноза «коронавирус».

– Паника наблюдается во Владикавказе?

– Внешне нет, но сейчас люди стали намного больше бояться, конечно, потому что первое время мы даже не верили в существование этого коронавируса. А сейчас, когда уже такое количество заболевших даже среди знакомых, естественно, начинаешь задумываться. Причем умирают и здоровые люди, поэтому, конечно, страшно».

В Северной Осетии за последние сутки коронавирус был выявлен еще у 73 жителей республики, а общее количество инфицированных достигло 2016.

На этом фоне оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции сегодня принял решение продлить закрытие границы с Россией до 25 мая для граждан Южной Осетии, прибывающих по линии МИД. Ограничения не касаются «граждан РФ – водителей транспорта, привлеченного уполномоченными госорганами к обеспечению республики продовольствием и товарами первой необходимости, медикаментами и стройматериалами». Каждое воскресенье таможенный пост в селе Рук будет полностью закрыт для проведения дезинфекционных работ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия