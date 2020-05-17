Медики больницы Гудермеса извинились после акции протеста

Работники центральной больницы Гудермесского района в Чечне в эфире государственной телекомпании признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты. Об этом сообщает «Кавказский узел».

В результате стихийной акции протеста в больнице 14 мая был уволен главврач больницы. Медики жаловались на то, что в больнице, которая перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом, не хватает средств индивидуальной защиты. Видео акции попало в интернет.

На другой день, как пишет «Кавказский узел», был уволен один из участников протеста, врач-рентгенолог Заур Борчашвили. Медработники обратились к Рамзану Кадырову с просьбой восстановить коллегу на работе.​

Вечером в тот же день государственная телекомпания «Грозный» назвала протест врачей в Гудермесе «беспричинной паникой», а участников акции – «провокаторами». В сюжете показали склад больницы со средствами защиты. Власти Чечни также заявили, что их достаточно.

На следующий день в эфир вышел сюжет с извинениями медиков – трех медсестер и двух врачей, которые признались, что распространяли в соцсетях сообщения о нехватке средств защиты. Они признали, что средства защиты в больнице есть. Также они извинились за сообщения о смерти от коронавируса одного из врачей – утверждается, что женщина не умерла и коронавирус у нее не был выявлен.

Ряд комментаторов в соцсетях подвергли сомнению искренность последних заявлений медиков, предположив, что извинились они под давлением властей.