Торговые центры Грузии готовятся возобновить работу

Подготовка к открытию торговых центров началась, уже согласованы требования, которым должны будут соответствовать объекты. Об этом сообщил глава Департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

Отменить ограничения, установленные для предотвращения распространения коронавируса, власти Грузии начали с 27 апреля. Возобновление экономической деятельности происходит поэтапно, с учетом эпидемиологической ситуации. Торговые центры и магазины одежды – одна из немногих отраслей, сроки открытия которой пока не объявлены.

«Вероятно, завтра мы получим окончательный документ относительно торговых центров. У нас было несколько встреч с представителями торговых центров. На самом деле, мы можем сказать, что согласовали все пункты, которым они должны будут соответствовать. В объектах такого типа собирается много людей, поэтому также определяется, сколько людей должно быть допущено в торговый центр», - приводит слова Перадзе Общественный вещатель.

Ожидается, что в торговых центрах будут использовать тепловизоры. Перадзе отметил, что такое диагностическое оборудование лучше всего подходит для того, чтобы проверять температуру людей в общественных местах. Также во всех торговых центрах будут улучшены вентиляционные системы. Через каждые два часа будет проводиться дезинфекция кнопок лифтов, ручек дверей, поручней эскалаторов и так далее.

Перадзе пояснил, что согласование технических деталей займет совсем немного времени. При этом то, когда торговые центры получат право на возобновление работы, будет зависеть от правительства.