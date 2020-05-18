Кадыров требует уволить медиков, жаловавшихся на нехватку СИЗ

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников больницы в Гудермесе, которые заявили о нехватке защитных средств для работы с пациентами с COVID-19. Об этом он заявил на заседании правительства республики, передает государственная телекомпания "Грозный".

"Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам", - цитирует слова Кадырова ТАСС.

Ранее в социальных сетях появилось видео о стихийной акции врачей и медсестёр, которые жаловались на то, что в больнице, которая перепрофилирована под приём пациентов с коронавирусом, не хватает средств индивидуальной защиты. В результате был уволен главврач больницы и один из протестовавших врачей. Новым главврачом стал бывший вице-премьер Чечни Муса Ахмадов.

Государственная телекомпания "Грозный" назвала протест врачей в Гудермесе "беспричинной паникой", а участников акции – "провокаторами". В сюжете показали склад больницы со средствами защиты. На следующий день в эфир вышел сюжет с извинениями медиков – трёх медсестёр и двух врачей, которые признались, что распространяли в соцсетях сообщения о нехватке средств защиты. Они заявили, что средства защиты в больнице есть. Также они извинились за сообщения о смерти от COVID-19 одного из врачей – утверждается, что женщина не умерла и коронавирус у неё не был выявлен.

Ряд комментаторов в соцсетях подвергли сомнению искренность заявлений медиков, предположив, что извинились они под давлением властей.