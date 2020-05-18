Банки кризиса не боятся

Первый квартал года коммерческие банки Грузии завершили с убытком в 747 миллионов лари – рекордным за всю новейшую историю Грузии. Это самый большой коэффициент потерь в истории.

После кризиса 2008 года коммерческие банки впервые столкнулись с трудностями. Однако в Нацбанке отмечают, что с 2009 года до начала пандемии банковский сектор был стабильно прибыльным. По итогам 2019 года суммарная прибыль грузинских банков составила 20%.

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе уверен в стабильности банковского сектора и предостерегает от ажиотажа на рынке:

«Из-за ожидаемых кредитных потерь в этом году чистая прибыль банков может быть негативной. Однако ни у одного из коммерческих банков нет проблем с точки зрения стабильности, и с учетом солидных операционных доходов можно рассчитывать на то, что после пандемии банки быстро компенсируют убытки», – сказал Гвенетадзе.

На сегодня в Грузии функционируют 15 коммерческих банков. Флагманскими являются два – «ТВС банк» и Bank of Georgia. Их активы, соответственно, – 19 и 18 миллиардов лари. Активы идущего на третьем месте «Liberty банка» – около двух миллиардов лари. Согласно финансовому отчету, в первом квартале 2020 года наибольший чистый убыток был зафиксирован в «TBC банке» – 277 миллионов лари. Bank of Georgia по убыткам на втором месте – 276 миллионов лари.

По словам президента Банковской ассоциации Александра Дзнеладзе, сегодня банки сохраняют операционную доходность, а основной причиной выхода в минус является рекордный объем зарезервированных средств для смягчения возможных потерь из-за невозвратных кредитов, обусловленных пандемией коронавируса. Общий объем этого портфеля превысил миллиард лари.

«Но следует отметить, что это только потенциальная угроза. Возможно, дефолт будет объявлен именно в этом масштабе, но это условная оценка неплатежей по кредитам. Пересмотр этой оценки пройдет через три месяца, и, возможно, сумма убытков будет значительно уменьшена», – подчеркнул Дзнеладзе.

В свою очередь, Давид Киквидзе, эксперт по банковским продуктам НПО «Общество и банки», настроен не так оптимистично. Ситуация внешне спокойна, пока действует трехмесячный период освобождения населения от выплаты процентов по займам, однако в июне неплатежи по кредитам могут достичь критического уровня, полагает эксперт:

«Сейчас доля просроченных кредитов не превышает 1,5%, однако она может вырасти до 10%. Пока деньги по инерции в экономике еще циркулируют, но вскоре наступит настоящий кризис, так как источников пополнения доходов пока не видно. Льготный период рассчитан на время карантина, но в июне уже надо будет выплачивать кредиты. Сейчас просроченные займы растут даже в условиях льготного периода, и можно себе представить, что будет после его окончания. Уровень безработицы в Грузии и так был высок, а сейчас он, без сомнения, еще вырастет, соответственно, у населения не будет возможности выплачивать долги».

Спасение эксперт видит в реструктуризации долгов, но и этот подход требует определенной осторожности, так как всеобщая реструктуризация создаст банкам серьезные проблемы с ликвидностью, полагает эксперт.