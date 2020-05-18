Людмила Скорик: Возрастной пациент с COVID-19 в настоящее время стабилен

Сегодня, 18 мая, вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку в Гагрский район по переходящим объектам Инвестиционной программы на 2017-2019 гг. В рамках поездки она ознакомилась с ходом реализации работ по строительству и реконструкции объектов.

В сопровождении руководства администрации Гагрского района и руководства Управления капитального строительства (УКС) Кристина Озган посетила девять объектов, в числе которых объекты системы водоснабжения города Гагра, Гагрский приморский парк, Гагрская средняя общеобразовательная школа №1 и очистные сооружения канализации в Пицунде.

Один из наиболее крупных объектов - Гагрский приморский парк. По словам Кристины Озган, по данному объекту есть неурегулированные вопросы, касающиеся коммуникаций. Были даны поручения УКС и администрации района поднять все материалы по данному объекту, в том числе техническое задание, с целью определение проектных решений и устранения возникших несоответствий. «Пока о критичности говорить не приходится, мы изучаем ситуацию и в течение ближайшего времени определимся, как будем действовать дальше», - сказала она.

Ведутся работы и по восстановлению известной визитной карточки города Гагра - колоннады. Министр экономики отметила, что к подрядчику есть претензии по графику выполнения работ, в связи с чем были даны поручения по определению срока окончания работ. По словам представителя подрядной организации, есть небольшая задержка, связанная с тем, что ряд специалистов, которые проводили реставрацию отдельных элементов колоннады, находятся в России и не могут из-за карантина приехать в республику для завершения работ. В связи с этим, Кристина Озган поручила проработать возможность задействования местных специалистов для завершения данных работ.

Еще одним крупным объектом посещения стала Гагрская средняя общеобразовательная школа №1, которая находится на завершающей стадии строительства. Министр обратила внимание строителей на недостатки проведенных работ.

Подытоживая рабочую поездку вице-премьер, министр экономики отметила, что проблемы есть по всем переходящим объектам, которые по ряду объективных и субъективных не были завершены вовремя. «Мы будем пересматривать графики всех работ, будем ужесточать требования к подрядчикам, чтобы обязательства, которые они берут на себя, выполнялись четко в сроки и в тех объемах финансирования, которые были заложены изначально», - подчеркнула Кристина Озган.