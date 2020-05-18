Нужны кадры, «которые решают все»

На последнем заседании сессии парламента депутаты отклонили кандидатуру, представленную президентом на должность судьи Верховного суда – Джамала Гогия. Возможно, на мнение депутатов повлияла негативная оценка, которую дал представленной кандидатуре генеральный прокурор Адгур Агрба. Возможно также, что у депутатов, голосовавших против, были какие-то свои претензии к Гогия. Но никто об этом так и не узнал, депутаты голосовали тайно, и в сухом остатке только мнение генпрокурора и цифровые результаты голосования.

Очевидно, что это неправильно, когда назначение на должность находится в зависимости от мнения того или иного человека, даже если он и генеральный прокурор. В стране должны быть нормативные документы, регулирующие общие требования к представлению и назначению. Ведь показатели эффективности работы не могут распространяться только на отдельно взятых людей – они должны быть общими для всех. Поэтому речь не о Джамале Гогия и не о генеральном прокуроре. Громкое событие последнего заседания сессии – всего лишь информационный повод, позволяющий размышлять над существующей системой назначений, которая загоняет в угол всех президентов, а вместе с ними и страну в целом.

Еще один кадровый пример прошлой недели. Над ним жестоко веселились пользователи Facebook. Объектом нападок стал политический активист с образованием и опытом весьма далеким от должности, которую он занял. И хоть резвиться было над чем, но мне вдруг стало совсем не до смеха. Этому хорошему парню, «проявившемуся» во время выборов, доверили руководить бюджетообразующим направлением, хотя с таким же «успехом» могли бы поручить и реализацию какого-нибудь космического проекта.

Так уж сложилось, что на протяжении многих лет руководители нашего государства становятся заложниками своих единомышленников, точнее – временных попутчиков или родственников, которые оказали им разного рода услуги в тот в самый ответственный момент прихода к власти. Схема очень примитивная – не погладишь по шерсти, будешь иметь проблемы. И здесь рассчитывать на силу воли главы государства не стоит, особенно в сегодняшней ситуации.

На мой взгляд, нынешнего президента, который демонстрирует полную растерянность и отсутствие воли, можно только пожалеть. За почти месяц своего нахождения у власти глава государства произнес лишь несколько ничего не значащих речей, сопровождая ими назначения одного министра и нескольких глав районов. Никто так и не услышал хоть какой-нибудь виртуальной программы выхода из политического и экономического кризиса. Нельзя же считать программными заявления о том, что «эффективная работа правоохранительных органов – это будущее страны», поручение главе столицы посадить больше пальм, чем его предшественник, а главе Ткуарчалского района – отходить от тяжелого наследия прошлого. Или вот такое понимание экономического чуда – «наши российские друзья обещали нам оказать поддержку».

Еще более загадочными показались мне планы президента по борьбе с коронавирусом. В интервью государственному каналу он сообщил, что, «если ограничительные меры продолжатся, а они должны быть продолжены, значит, тенденция будет к ухудшению. Но это никого из нас не должно пугать». Не знаю, как все остальные жители нашей страны, а вот я так и не поняла, почему ограничительные меры должны привести к ухудшению ситуации? И если это так, то почему это не должно нас пугать?

В общем, как я не пыталась наскрести из скудной информации, имеющейся в распоряжении общественности, хоть какой-то посыл главы государства, который бы вселял надежду на его понимание ситуации в стране и поиск путей выхода из нее, мне так и не удалось. Поэтому я решила напомнить двум ветвям власти о системе, которая могла бы помочь президенту дистанцироваться от необоснованных амбиций своих попутчиков (если, конечно, мелькают мысли о будущем страны). Никаких изобретений, никаких конкурсных отборов кадров (давно поняла, что это недостижимая задача). Просто вспомним забытое старое, раз уж не можем соответствовать чему-то новому. Так как наши чиновники (как и я сама) - продукт советской эпохи, предлагаю им извлечь из своей памяти воспоминания о том, как подбирались кадры, «которые решали все». Когда я устраивалась на работу почти четыре десятилетия назад, от меня требовали диплом, подтверждающий мои теоретические знания в области, которой я собираюсь заниматься. Работодателя также интересовали моя «послужная» биография, опыт работы и всякие комсомольские активности. С дипломом и без академического и недолгого профессионального опыта я могла претендовать только на должность старшего лаборанта. Представьте себе, что у меня даже не возникало мысли о том, что я могу стать заведующей лабораторией или директором научного института (сейчас бы вполне соответствовала).

Что касается сотрудников правоохранительных органов, тут отбор был еще строже – вся наша страна знает блестящего юриста, карьера которого не состоялась из-за близкого родственника – «вора в законе». В том самом ругаемом нами «совке» трудно было представить, что высочайшую должность в государстве займет заядлый игрок в казино, проигравший больше, чем его состояние, или человек, не очень тщательно подделавший свой диплом. Биография имела значение. К тому же карьеристы (в положительном смысле слова) заботились о том, чтобы получить хорошее образование, не запятнать свою биографию, увеличить свой послужной список, защитить диссертацию, принять участие в конференции и даже проявлять щепетильность в личной жизни.

Да, руководители партии были царьками, но все же не такими, как в нынешнее время. Зачастую они не могли проигнорировать должностные требования, предъявляемые к чиновнику, и назначать людей только исходя из своих симпатий или пожеланий политических оппонентов. К примеру, у главного милиционера страны или района был диплом юриста, а у главного прокурора (это не про нынешнего) не могло быть сына, задержанного на воровстве. Думаю, что это правило как-то регулировало приход профессионалов во власть. К тому же человек, претендующий на должность, знал перечень требований к нему, а следовательно, у него был стимул для профессионального роста.

Парад вступлений в должность в нашей стране нынче происходит совсем медленно и грустно. Зачастую по принципу, не имеющему отношения к академическому и профессиональному опыту назначенцев и их компетентности. Результат – растерянность на лице президента, который почти месяц не может четко сформулировать программу выхода из кризиса. И помочь-то некому. Думаю, что и ему теперь очевидно, что для работы нужны профессионалы, а не преданные оруженосцы, перекрывающие дороги и ломающие окна.

После всего сказанного резюмирую свою подсказку для власти. Нужно срочно создавать правила игры или, говоря конкретнее, на законодательном уровне закрепить обязательные требования к высшим чиновникам, занимающим критически важные должности – от президента и депутата до рядового сотрудника администрации города или района. Иначе хорошие парни и неэффективные политики загонят нас всех в угол.

Кстати, проект закона о государственной службе отбывает свой очередной второй срок в парламенте шестого созыва. В нем худо-бедно, но прописано то, что необходимо для страны – квалификационные требования к людям, занимающим государственные должности. Этот закон помог бы президенту, не теряя времени на создание «временной конструкции», управляемой в ручном режиме, собрать команду современных профессионалов, способных решать государственные задачи. Их не так много, как «хороших парней», но они есть.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции