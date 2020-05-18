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За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 4 новых случая инфицирования COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование прошли 88 человек, и у четверых их них был подтвержден диагноз COVID-19. Все они будут отправлены в Гудаутский госпиталь.
52 курсанта, у которых коронавирус не был подтвержден, готовятся к выписке из обсервации в сухумском доме отдыха «Айтар».
У трех пациентов, 17 мая стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние удовлетворительное, без отрицательной динамики.
Оперативный штаб в очередной раз обращается к гражданам, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
Другие новости дня
Из 45 инфицированных в Норкском доме-интернате 28 – сотрудники учреждения
В Норкском доме-интернате в Ереване подтверждены 45 случаев инфицирования коронавирусом. По словам пресс-секретаря Министерства труда и социальных вопросов Соны Мартиросян, состояние трех пожилых людей крайне тяжелое.
«28 инфицированных – это сотрудники учреждения. В основном у них вообще нет симптомов. Поэтому они изолированы в гостиницах. 14 из 17 пожилых людей получают медицинскую помощь в медицинских центрах «Сурб Григор Лусаворич» и «Сурб Аствацацин», - сказала Мартиросян.
Были протестированы все проживающие в интернате пожилые люди - более 200 человек. По словам пресс-секретаря министерства, позже будет проведено повторное тестирование.
Карантинный режим в учреждении еще больше ужесточен, приглашены специалисты извне, чтобы держать состояние здоровья пожилых пациентов под контролем, сообщает Радио Азатутюн.
В трех домах престарелых в Армении проживают около 580 человек. Норкский дом-интернат, расположенный в 20 метрах от инфекционной больницы «Норк», является единственным, где были выявлены случаи заражения.
В доме-интернате № 1 проживают 210 человек. Директор Ваан Зурабян сказал, что у них нет случаев заражения. Он сообщил, что все дома престарелых в конце февраля перешли на карантинный режим. «С 21-го апреля мы вообще перешли на закрытый режим работы. Работники не уходят домой, отменены все посещения, приходы и уходы», - сказал он.
Единственным исключением является машина, привозящая продукты питания, водитель которой, по заверению директора, перед тем, как войти, тщательно проверяется. Сам директор входит в дом престарелых только в день смены, раз в 14 дней. Пока в этом доме-интернате нет ни одного случая заражения, прогулки для пожилых людей не запрещены.
А вот жители Норкского дома-интерната больше не спускаются во двор.
Грузинская оппозиция планирует провести акцию протеста в день годовщины «гавриловской ночи»
Объединенная оппозиция планирует 20 июня провести акцию протеста в годовщину «гавриловской ночи» 20 июня, заявил сегодня, 18 мая, лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. «20 июня является очень важной датой в истории современной Грузии. Это тот день, когда граждане Грузии возвысили голос против бессмысленных, бессодержательных и вредящих стране уступок, которые эта власть осуществляла в отношении России», - сказал Угулава.
При этом оппозиционер отметил, что на акции демонстранты будут соблюдать все правила безопасности. «Важно то, что создан новый стандарт, страна продолжает жить, формы протеста могут измениться, но посыл не изменится, решение не изменится», - заявил Угулава.
Акция протеста стихийно началась в Тбилиси 20 июня, как ответ на приглашение в Тбилиси и выступление в зале пленарных заседаний парламента Грузии депутата Госдумы РФ, коммуниста Сергея Гаврилова – сопредседателя Межпарламентской ассамблеи православия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Вечером того же дня акция с участием около семи тысяч человек на проспекте Руставели перед парламентом переросла в столкновения с полицией. Против митингующих применили слезоточивый газ, резиновые пули нескольких модификаций, а также водометы. Было задержано около 300 человек, более 100 получили повреждения и попали в больницы. Несколько человек потеряли зрение. У двоих молодых людей резиновой пулей выбило глаз.
После этого митинги возле парламента проходили еще в течение трех месяцев. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел – тогда этот пост занимал нынешний премьер Георгий Гахария, возлагая на него ответственность за действия полиции вечером 20 июня.
Вместе с тем под давлением протестов 24 июня правящая партия «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году и провести выборы по исключительно пропорциональной системе.
Несмотря на это обещание, в ноябре «Грузинская мечта» провалила соответствующие конституционные изменения в парламенте, что вызвало новую волну протестов оппозиции, которой удалось достичь соглашения с правящей партией о частичном изменении избирательной системы только 8 марта при посредничестве дипломатического корпуса.
Открылась конференция ВОЗ, посвящённая борьбе с COVID-19
Двухдневное заседание руководящих органов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится сегодня, 18 мая, в формате видеоконференции для обсуждения ситуации вокруг пандемии COVID-19.
Международные эксперты призвали правительства всех стран следовать рекомендациям ООН для сдерживания пандемии.
Официальные данные указывают, что коронавирус SARS-CoV-2 поразил не менее 4 миллионов 730 человек во всем мире, в результате чего погибли более 315 тысяч человек.
К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский Союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал пандемию самым серьезным вызовом нашего времени и подчеркнул, что пока не удалось найти действенных средств подавления пандемии. По словам Гуттериша, «разные страны применяют разные, иногда спорные, стратегии против распространения вируса. По его словам, человечеству приходится платить тяжелую цену за несоблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».
О борьбе украинских врачей с эпидемией и организаионных и финансовых трудностях рассказывается в видеорепортаже Радио Свобода:
Кристина Озган совершила рабочую поездку в Гагрский район
Сегодня, 18 мая, вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку в Гагрский район по переходящим объектам Инвестиционной программы на 2017-2019 гг. В рамках поездки она ознакомилась с ходом реализации работ по строительству и реконструкции объектов.
В сопровождении руководства администрации Гагрского района и руководства Управления капитального строительства (УКС) Кристина Озган посетила девять объектов, в числе которых объекты системы водоснабжения города Гагра, Гагрский приморский парк, Гагрская средняя общеобразовательная школа №1 и очистные сооружения канализации в Пицунде.
Один из наиболее крупных объектов - Гагрский приморский парк. По словам Кристины Озган, по данному объекту есть неурегулированные вопросы, касающиеся коммуникаций. Были даны поручения УКС и администрации района поднять все материалы по данному объекту, в том числе техническое задание, с целью определение проектных решений и устранения возникших несоответствий. «Пока о критичности говорить не приходится, мы изучаем ситуацию и в течение ближайшего времени определимся, как будем действовать дальше», - сказала она.
Ведутся работы и по восстановлению известной визитной карточки города Гагра - колоннады. Министр экономики отметила, что к подрядчику есть претензии по графику выполнения работ, в связи с чем были даны поручения по определению срока окончания работ. По словам представителя подрядной организации, есть небольшая задержка, связанная с тем, что ряд специалистов, которые проводили реставрацию отдельных элементов колоннады, находятся в России и не могут из-за карантина приехать в республику для завершения работ. В связи с этим, Кристина Озган поручила проработать возможность задействования местных специалистов для завершения данных работ.
Еще одним крупным объектом посещения стала Гагрская средняя общеобразовательная школа №1, которая находится на завершающей стадии строительства. Министр обратила внимание строителей на недостатки проведенных работ.
Подытоживая рабочую поездку вице-премьер, министр экономики отметила, что проблемы есть по всем переходящим объектам, которые по ряду объективных и субъективных не были завершены вовремя. «Мы будем пересматривать графики всех работ, будем ужесточать требования к подрядчикам, чтобы обязательства, которые они берут на себя, выполнялись четко в сроки и в тех объемах финансирования, которые были заложены изначально», - подчеркнула Кристина Озган.
Людмила Скорик: Возрастной пациент с COVID-19 в настоящее время стабилен
«Пациент из Сухума, который находится сейчас в Гудаутской ЦРБ, в настоящее время стабилен, однако еще не достиг пика своего заболевания», - сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик.
«В настоящий период он стабилизирован, чувствует себя нормально, хотя наши врачи предпринимают очень много усилий для того, чтобы он не ушел в тяжелую стадию заболевания. В эту ночь он чувствовал себя достаточно тяжело, врачи не спали всю ночь, для того, чтобы купировать его состояние», – рассказала Скорик.
«Вот поэтому я хочу нацелить всю нашу молодежь, все наше население на то, чтобы уважать и беречь наше старшее поколение. Носить на себе средства защиты, и беречь от опасности инфицирования как себя, так и окружающих», – заключила Скорик.
- Всего в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 20 случаев COVID-19. В апреле коронавирус обнаружили у троих жителей Гагры, двое выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения скончалась.
- По данным Оперштаба, сегодня коронавирусом болеют 17 жителей республики – студенты, вернувшиеся из России, один военнослужащий 7-й российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение в лазарете на территории базы, двое с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек – жители Сухуми, прибывшие из Сочи.
Граждане Армении могут вернуться на родину из Грузии через «Садахло» – посольство
Граждане Армении, находящиеся в Грузии и желающие на родину, отныне могут беспрепятственно выезжать в Армению через пропускной пункт Садахло с 10:00 до 18:00.
Посольство Армении в Грузии сообщает, что с 18 мая снят действующий в Марнеульском районе Грузии двухмесячный строгий карантинный режим и запрет на въезды и выезды.
В то же время посольство сообщает, что въезд иностранцев (в том числе и граждан Армении) на территорию Грузии пока запрещен. В случае любых изменений в данном решении посольство выступит с соответствующим заявлением.
Грузинская оппозиция: смена власти должна произойти путём демократических выборов
Грузинские оппозиционные партии после встречи в офисе «Лейбористской партии» распространили заявление. В документе говорится, что смена власти в стране должна произойти лишь путём демократических выборов.
Оппозиция надеется, что парламент утвердит новую избирательную систему, а избирательное законодательство усовершенствуют в соответствии с международными рекомендациями. Партии планируют сотрудничество на выборах – речь идёт, в частности, о выдвижении единых мажоритарных кандидатов.
«Наша задача состоит в том, чтобы выборы 2020 года прошли в спокойной, нормальной обстановке, а смена власти в стране произошла путём выборов. Это станет значительным шагом на пути демократизации Грузии. После поражения на выборах действующей власти, демократическое правительство должно вывести страну из экономического тупика, обеспечить независимость судебной системы, чтобы в Грузии больше никогда не было бы политизированного правосудия и политзаключённых», – говорится в заявлении.
В сегодняшней встрече приняли участие помилованные президентом Саломе Зурабишвили политики – Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили. Оппозиционные силы надеются, что вскоре выйдет на свободу и акционер канала «Мтавари Архи» Георгий Руруа.
Путин: в Дагестане занимаются самолечением и поздно идут к врачу
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что главной причиной множества тяжёлых случаев коронавирусной инфекции в Дагестане является то, что жители республики поздно обращаются за медицинской помощью и занимаются самолечением. Он сослался на мнение "специалистов", подчеркнув, что следует проверить и то, как в Дагестане соблюдают самоизоляцию.
Путин указал и на жалобы дагестанцев, что "необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме". Совещание с участием Путина транслировала "Россия-24", на слова президента обратила внимание "Медиазона".
Президент в понедельник провёл видеоконференцию о ситуации в Дагестане - после того, как из республики начали поступать многочисленные сообщения о большом числе смертей от коронавирусной инфекции и "внебольничной пневмонии".
Министр здравоохранения Дагестана, в частности, сообщил, что в республике от "внебольничной пневмонии" за последнее время умерли более 600 человек. В официальную статистику смертей от коронавируса они не попали. COVID-19 по состоянию на 18 мая назван в Дагестане причиной смерти 29 человек. От пневмонии в Дагестане умерли более 40 медицинских работников. При этом, по словам министра, все случаи "внебольничной пневмонии" в республике врачи сейчас рассматривают как потенциально вызванные коронавирусом.
Путин поручил выделить Дагестану необходимую помощь: "и финансовую, и материальную, и кадровую". В частности, будут доставлены тест-системы, о нехватке которых рассказали президенту.
Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
В понедельник начинает работу Всемирная ассамблея здравоохранения – в этом году из-за пандемии коронавируса она впервые пройдет в виртуальном формате. Ожидается, что на повестку форума будет вынесено расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.
К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.
Они хотят получить ответы на целый ряд вопросов, и в частности – все ли было сделано, чтобы предотвратить пандемию коронавирусной инфекции, которая привела к заражению более четырех с половиной миллионов человек в мире и смерти 300 тысяч заболевших.
В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Однако Пекин выступил резко против инициативы расследования, обвинив Австралию в политической атаке.
Вашингтон пока также не поддержал инициативу. США настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о вирусе, а ВОЗ, по его мнению, помогала в этом Пекину. Власти США не исключили, что могла произойти утечка вируса из лаборатории в городе Ухань. Официально разведывательное сообщество США не заявляло о наличии доказательств этого. Китай такую возможность категорически отрицает.
- США являются самой пострадавшей от COVID-19 страной. По последним данным, там зафиксировано почти полтора миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли около 84 тысяч пациентов.
Аслан Бжания назначил врио председателя Службы госбезопасности
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Роберта Киут заместителем председателя Службы государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера.
Другим указом Киут назначен временно исполняющим обязанности председателя Службы госбезопасности.
Сегодня Аслан Бжания официально представил Роберта Киут личному составу ведомства.
Роберт Киут является сотрудником Службы государственной безопасности с 2003 года, с 2011 года занимал руководящие должности в её подразделениях.
Турция открывает границы для медицинских туристов, в том числе граждан Грузии
С 20 мая гражданам 31 страны будет разрешено пересекать границу Турции с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Решение принято правительством Турции в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа.
В числе прочих разрешение действительно для граждан Грузии, Азербайджана, России. Украины, Ирака, Ливии, Греции, Казахстана, Узбекистана,Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.
Пересекать границу смогут лишь пациенты с негативным результатов теста на коронавирус.
Информация о всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.
Папа Римский провёл первую после карантина мессу в Ватикане
Папа Римский Франциск провел первую с марта мессу в капелле Собора святого Петра в Ватикане. Богослужение было приурочено к 100-летию со дня рождения Иоанна Павла II. День его памяти отмечается сегодня, 18 мая. Собор, в котором похоронен святой, почти 70 дней был закрыт из-за угрозы распространения коронавируса.
На мессе присутствовали 30 человек. Все они соблюдали правила социального дистанцирования.
С сегодняшнего дня в итальянских храмах возобновляются службы. Все прихожане будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию во время мессы. Сегодня же в Италии открылись бары, рестораны и парикмахерские.
Постепенно ограничения из-за коронавируса с снимают и в других странах Евросоюза. В Бельгии откроются начальные классы в школах. В Испании разрешено собираться в группы до 10 человек во всех городах, кроме Мадрида и Барселоны. Кафе и рестораны также откроются, но пока смогут принимать посетителей лишь на верандах. Чемпионат Испании по футболу LaLiga вновь стартует 12 июня. Спортсмены смогут тренироваться в группах.
Акционера «Мтавари архи» Георгия Руруа оставили под стражей
Георгия Руруа, которого грузинская оппозиция считает политзаключённым, оставили под стражей. Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения для акционера «Мтавари архи». Судья пояснил, что Руруа может оказать давление на свидетелей дела.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
В оппозиции заявляют, что в рамках договора от 8 марта на свободу должен выйти и Георгий Руруа, который был задержан за противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
Новый суточный рекорд: в Армении выявили 351 случай коронавируса
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 351, в общем составив 4823. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Отметим, что это самый большой показатель суточного увеличения с момента начала эпидемии коронавируса нового типа.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 94 и сейчас составляет 2019.
За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 61.
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 25.
Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2718, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 41850.
США отправили в Россию аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус
Власти США направили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на выявление коронавирусной инфекции. Об этом в интервью Washington Examiner заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Впервые о возможных поставках американских аппаратов ИВЛ в Россию в середине апреля рассказал президент США Дональд Трамп. На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с Трампом Владимир Путин принял предложение президента США.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты полностью взяли на себя затраты по производству и доставке 200 аппаратов ИВЛ. Это – около пяти миллионов долларов.
Оборудование будет доставлено в Россию военной авиацией, так как коммерческие рейсы между США и Россией из-за пандемии почти не осуществляются. В администрации подчеркивают, что аппараты предназначены для жителей России, и это решение не является сигналом какого-либо партнёрства с российскими военными, которое запрещено законом о государственной обороне, сообщает "Голос Америки".
В начале апреля Россия отправила в США партию аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Спустя месяц два таких аппарата стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. После этого власти США приняли решение не использовать российские аппараты, которые хранились на складах, в клиниках.
В России за сутки выявлено 8926 случаев коронавирусной инфекции
В России за последние сутки выявлено 8926 случаев коронавирусной инфекции. Умер 91 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Третий день подряд число заразившихся вирусомнового типа не превышает 10 тысяч.
В Москве 3238 новых случая заболевания коронавирусом. Это самый низкий показатель с 30 апреля.
За сутки проведено более 230 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются более 264 тысяч человек.
Всего с начала эпидемии в России, по официальным данным, подтверждено более 290 тысяч случаев COVID-19. Умерли 2722 пациента.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19. Однако, по словам Поповой, летом россиянам предстоит соблюдать ограничения, в частности, носить маски на улице, в общественных местах, в транспорте и на рабочем месте. Официально так называемый "масочный режим" введён не на всей территории России. Регионы устанавливают правила по-своему. В Москве, в частности, маски и перчатки обязательны в общественном транспорте, но не на улице.
Президент России Владимир Путин 11 мая заявил о прекращении режима нерабочих дней, который был введён в России в конце марта. При этом каждый регион определяет темпы выхода из карантина по своему усмотрению. В Москве ограничения продлены до 31 мая.
Жителю Гудауты, обвинившему врачей в некомпетентности, пригрозили уголовным делом
Житель Гудауты Александр Цвейба, у которого 13 мая выявили коронавирус, ставит под сомнение свой диагноз. В опубликованном накануне обращении он обвиняет врачей в некомпетентности. Например, мужчина не понимает, почему в одну палату с ним положили 11-летнюю сестру, у которой результат теста на коронавирус отрицательный.
«На сегодняшний день мы уже лежим тут 5 дней, сделали 10 капельниц, от которых нет смысла, температура как прыгала, так и остаётся. Пичкают таблетками, у сестры уже побочные эффекты, вчера болел живот, были головные боли. Сегодня вообще упала в обморок. Состояние стало только хуже. Попросили наши снимки для консультации со знакомыми врачами в Москве. У сестры ничего нет, всё чисто. У меня есть небольшое воспаление, которое недолечено. Но никакой пневмонии и никакого коронавируса нет. Держат просто так, мучают», - написал пациент.
В оперативном штабе по защите населения от коронавируса заявили, что информация, озвученная пациентом, является недостоверной и напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.
«Пациент поступил в приемное отделение Гудаутского госпиталя 12 мая с признаками дыхательной недостаточности, сатурация (доля насыщенного кислородом гемоглобина) у больного была 84% (норма 98-100%), признаками двусторонней полисегментарной пневмонии на рентгене. У больного была гипертермия. Был тестирован на коронавирус. 13 мая тест подтвердил наличие у пациента коронавирусной инфекции. Была проведена терапия соответственно рекомендациям ВОЗ и Минздрава России. Состояние больного улучшилось, нормализовалась температура, сатурация. Признаки дыхательной недостаточности нивелировались», - сказано в заявлении.
При этом в сообщении не говорится о подтверждённом диагнозе коронанавируса у младшей сестры пациента, которую поместили с Александром Цвейба в одну палату.
«Стационирование девочки было вызвано прямым подозрением на наличии у неё коронавирусной инфекции, так как она находилась в непосредственном контакте с ковид-позитивным братом, а вскоре у неё была подтверждена пневмония (Rg подтверждённая). Все время пациенты находятся под непосредственным наблюдением медработников», - сказано в сообщении.
Кадыров требует уволить медиков, жаловавшихся на нехватку СИЗ
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников больницы в Гудермесе, которые заявили о нехватке защитных средств для работы с пациентами с COVID-19. Об этом он заявил на заседании правительства республики, передает государственная телекомпания "Грозный".
"Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам", - цитирует слова Кадырова ТАСС.
Ранее в социальных сетях появилось видео о стихийной акции врачей и медсестёр, которые жаловались на то, что в больнице, которая перепрофилирована под приём пациентов с коронавирусом, не хватает средств индивидуальной защиты. В результате был уволен главврач больницы и один из протестовавших врачей. Новым главврачом стал бывший вице-премьер Чечни Муса Ахмадов.
Государственная телекомпания "Грозный" назвала протест врачей в Гудермесе "беспричинной паникой", а участников акции – "провокаторами". В сюжете показали склад больницы со средствами защиты. На следующий день в эфир вышел сюжет с извинениями медиков – трёх медсестёр и двух врачей, которые признались, что распространяли в соцсетях сообщения о нехватке средств защиты. Они заявили, что средства защиты в больнице есть. Также они извинились за сообщения о смерти от COVID-19 одного из врачей – утверждается, что женщина не умерла и коронавирус у неё не был выявлен.
Ряд комментаторов в соцсетях подвергли сомнению искренность заявлений медиков, предположив, что извинились они под давлением властей.
Число случаев коронавируса в Грузии превысило 700
За сутки в Грузии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 701. Три новых случаев подтверждены в Болниси, три – в Зугдиди.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 7 и достигло 432.
В стране от коронавируса лечатся 257 пациентов, 12 скончались. В карантине находятся 3890 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 357.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
В Марнеули отменили введённый почти два месяца назад строгий карантин
Режим строгого карантина, введённый в Марнеульском муниципалитете почти два месяца назад, отменён. Сняты ограничения на въезд и выезд из района.
Решение об отмене строгого карантина принято на фоне улучшения эпидемиологического фона.
«Мы должны учитывать все рекомендации, чтобы открытие не было временным», - заявил мэр Марнеули Заур Даргали.
Строгий карантин был введён в Марнеули 23 марта после того, как специалисты не установили источник заражения одного из пациентов.
Ограничения пока не сняты в Болниси и Тетри-Цкаро. Новые случаи заражения коронавирусом в основном фиксируются в этих двух муниципалитетах.
Владимир Путин назвал Россию «отдельной цивилизацией»
"Появились новые технологии, они уже меняют мир. Все эти направления - беспилотная техника, генетика, медицина, образование - всё это и будет той базой, на которой будет развиваться страна", - сказал Путин.
Президент Путин в интервью государственному телеканалу предрёк России, как "отдельной цивилизации", развитие на основе новейших технологий. Как сообщает "Интерфакс", интервью Путин было записано в сентябре прошлого года, но впервые транслировалось в эфире только теперь - в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
Россия должна развиваться на базе самых современных технологий, считает Путин. Без этого, по его словам, нельзя "обеспечить будущее нашей цивилизации - Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация - если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие".
У России есть высокотехнологичные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны мира
По его словам, Россия должна смотреть на то, что делается в других странах, но не забывать о собственной базе. Президент подчеркнул, что не будь этой базы, то у России никогда бы не было высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.
"Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений. Они у нас всегда были, есть и сейчас - не только в военной, но в гражданской областях", - сказал Путин.
Два новых случая коронавируса зафиксированы в Зугдиди
По результатам тестирования, проведенного в Зугдидской инфекционной больнице, подтверждены два случая коронавируса. Инфицированы молодые мужчина и женщина из одной семьи. Они являются близкими родственниками 42-летнего инфицированного мужчины из Зугдиди. Обоих накануне, 17 мая, поместили в карантинный центр Анаклия-Ганмухури.
Ранее коронавирус подтвердился еще у трех членов семьи инфицированного мужчины - у его матери и двух малолетних детей. Он переведен из больницы в Рухи на лечение в Тбилисскую инфекционную больницу, остальные продолжают лечение в больнице Рухи.
В Израиле после длительного перерыва сформировано правительство
В Израиле Кнессет проголосовал за вотум доверия 35-му правительству во главе с Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем, которые будут поочередно занимать пост премьер-министра на срок 18 месяцев. 73 депутата Кнессета проголосовали «за», 46 «против».
Министры принесли присягу в качестве членов правительства.
В Израиле не было дееспособного правительства с начала 2019 года.
Правительство Нетаньяху сформировано после многомесячных переговоров на основе коалиционного соглашения между партией «Ликуд» Нетаньяху и партией «Кахоль-Лаван» бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Оба политика будут поочередно, на полтора года, занимать пост премьер-министра. Таким образом через 18 месяцев пост премьера займет Бени Ганц. Ожидая своей очереди, он будет выполнять обязанности министра обороны.
Воскресное заседание Кнессета открыл премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что формирование этого правительства основывалось на чаяниях большинства граждан Израиля. Первым приоритетом правительства станет борьба с коронавирусом. Предстоит утвердить проект государственного бюджета, который «не допустит обвала израильской экономики», сообщает израильское интернет-издание «Ньюсру.ко.ил».
Глава «Кахоль Лаван» Бени Ганц, еще недавно главный политический противник Нетаньяху, заявил, что решение присоединиться к правительству национального единства не было простым, и выразил убеждение, что и для Биньямина Нетаньяху оно так же не было простым. «После 11 лет пребывания у власти вы приняли решение смириться с приговором, вынесенным избирателями и разделить место у руля власти с моими товарищами и со мной», – сказал Бени Ганц.
Ганц обратился к своим недавним партнерам по блоку «Кахоль Лаван» со словами осуждения: «Я хотел, чтобы путь по улучшению жизни в стране мы проделали вместе, но вы предпочли разрушить наше партнерство и наш союз».
Торговые центры Грузии готовятся возобновить работу
Подготовка к открытию торговых центров началась, уже согласованы требования, которым должны будут соответствовать объекты. Об этом сообщил глава Департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.
Отменить ограничения, установленные для предотвращения распространения коронавируса, власти Грузии начали с 27 апреля. Возобновление экономической деятельности происходит поэтапно, с учетом эпидемиологической ситуации. Торговые центры и магазины одежды – одна из немногих отраслей, сроки открытия которой пока не объявлены.
«Вероятно, завтра мы получим окончательный документ относительно торговых центров. У нас было несколько встреч с представителями торговых центров. На самом деле, мы можем сказать, что согласовали все пункты, которым они должны будут соответствовать. В объектах такого типа собирается много людей, поэтому также определяется, сколько людей должно быть допущено в торговый центр», - приводит слова Перадзе Общественный вещатель.
Ожидается, что в торговых центрах будут использовать тепловизоры. Перадзе отметил, что такое диагностическое оборудование лучше всего подходит для того, чтобы проверять температуру людей в общественных местах. Также во всех торговых центрах будут улучшены вентиляционные системы. Через каждые два часа будет проводиться дезинфекция кнопок лифтов, ручек дверей, поручней эскалаторов и так далее.
Перадзе пояснил, что согласование технических деталей займет совсем немного времени. При этом то, когда торговые центры получат право на возобновление работы, будет зависеть от правительства.
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