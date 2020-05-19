Новости
Грузия выясняет, как корейская НПО собирается оказать гуманитарную помощь Сухуми
Издание The Korea Herald накануне опубликовало статью о гуманитарной помощи из Южной Кореи. В ней говорилось об инициативе НПО Global Honors Network, которая планирует помочь самопровозглашенной республике Абхазия в борьбе с коронавирусом. Речь идёт, в частности, о поставках тестов для диагностики COVID-19.
В статье Абхазия была названа страной, недавно отколовшейся от Грузии. Был приведён и список стран, признавших её независимость.
Посол Грузии в Южной Корее Отар Бердзенишвили заявил «Эху Кавказа», что грузинское дипломатическое ведомство обратилось к корейскому изданию, которое внесло в статью несколько изменений – например, Абхазия больше не упомянута в заголовке. Посол связался и с представителями внешнеполитического ведомства Южной Кореи.
«Корейская Республика безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Кроме того, корейское правительство не принимает никакого участия в оказании помощи, как это было указано в статье. После вмешательства посольства издательство внесло изменения в текст – Абхазия уже не указана в качестве новообразованного государства. Что касается НПО, она основана в Корее, у неё есть связи в России и США. Мы пытаемся связаться с организацией, чтобы узнать детали», - заявил Бердзенишвили «Эху Кавказа».
По словам дипломата, для оказания любой помощи из Южной Кореи необходимо разрешение правительства, а обращение по данному вопросу не поступало. Посол не исключает, что помощь оказывают через третью страну.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число подтверждённых случаев коронавируса достигло 24.
Другие новости дня
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства России. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на сайте Кремля.
Премьер-министр был на больничном с 30 апреля после того как стало известно, что он заразился коронавирусной инфекцией. Его обязанности исполнял первый вице-премьер Александр Белоусов.
Тем не менее Мишустин провёл несколько совещаний из больницы. В качестве кого он его проводил, если его обязанности исполнял другой человек — не сообщалось.
- Кроме Мишустина в правительстве переболели коронавирусной инфекцией глава министерства строительства Владимир Якушев (он до сих пор находится на больничном), министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.
Франция и Германия предложили создать фонд поддержки ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили направить 500 миллиардов евро в фонд восстановления после эпидемии коронавируса.
Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением по видеосвязи. По словам политиков, Париж и Берлин заинтересованы в сильном Евросоюзе, поэтому они внесли такую инициативу.
Деньги из фонда направят в наиболее пострадавшие сектора и регионы. Какие именно отрасли нуждаются в помощи, решит Еврокомиссия.
Фонд может стать дополнением к общему бюджету ЕС на период с 2021 по 2027 годы. По словам Меркель, с помощью дополнительных инвестиций получится перезапустить европейскую экономику.
Западные СМИ называют это важным шагом, который поможет объединить Евросоюз после пандемии COVID-19.
Жителя Грузии задержали в карантинной зоне за наркопреступление
Полиция задержала жителя Грузии за незаконное приобретение и хранение наркотиков. По информации грузинской службы «Радио Свобода», таблетки Метадона были обнаружены в ходе обыска гостиничного номера одной из карантинных зон.
Задержанному гражданину 1992 года рождения грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее СМИ также сообщили о задержании в т.н. температурном центре города Терджола 36-летнего мужчины. У него обнаружили марихуану и 36 таблеток Суботекса.
Число случаев инфицирования коронавирусом в России приблизилось к 300 000
В России за сутки выявлены 9263 инфицированных коронавирусом, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев с начала вспышки приблизилось к 300 тысячам и составило 299 941.
Четвёртые сутки подряд, согласно официальной статистике, выявляется менее десяти тысяч инфицированных. Число умерших от коронавируса за день, по официальным данным, составило 115, за всё время — 2837. Выздоровели за сутки 5921 человек, а всего 76 130.
Дипломатам поручили рекламировать Грузию как безопасную страну для туристов
Премьер-министр Георгий Гахария поручил послам Грузии представить миру страну как безопасную и привлекательную для туристов.
Гахария в формате видеоконференции поговорил с главами грузинских зарубежных дипломатических представительств, - сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Необходимо, чтобы Грузия была представлена как одна из самых безопасных стран. Думаю, что эта задача ясна для всех. Работа над этим уже начата, и сегодняшняя встреча послужила этой цели. От премьер-министра, министра экономики, министра иностранных дел и руководителя администрации туризма послы получили полную информацию в связи с этими основными приоритетными направлениями», заявил после видеоконференции глава МИД Давид Залкалиани.
В ближайшее время дипломаты получат конкретные инструкции и протоколы, которые будут действовать в связи с въездом иностранных туристов в Грузию.
В ходе видеоконференции речь шла и о новой роли и месте Грузии в глобальном инвестиционном процессе.
Грузинские власти приняли решение уже 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а 1 июля открыть границы для иностранных туристов.
Трамп дал ВОЗ 30 дней на исправление недостатков в работе
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она не возьмет на себя обязательства улучшить работу в течение 30 дней. В этом противном случае, Трамп готов пересмотреть членство Соединенных Штатов в ВОЗ и сделать временную приостановку финансирования постоянной. Об этом президент США написал в письме главе ВОЗ, которое опубликовал в твиттере.
По его словам, единственный путь вперед для ВОЗ — продемонстрировать независимость от Китая. Ранее Трамп назвал ВОЗ китайской "марионеткой".
В Вашингтоне считают, что Пекин скрывал истинные масштабы и темпы распространения эпидемии. Руководство ВОЗ , по мнению американских властей, слепо верило данным, поступающим из Пекина, и не сумело оценить серьезность угрозы. В результате о пандемии было объявлено только в середине марта, когда коронавирусная инфекция уже привела к тысячам смертей в мире.
К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.
Китай уже отверг призывы к проведению независимого международного расследования вспышки COVID-19.
На открывшейся вчера в режиме видеоконференции Всемирной ассамблеи здравоохранения выступил глава Госсовета Китая Си Цзиньпин. Он заявил, что информация, которую предоставляли китайские власти, была "максимально достоверной и прозрачной", и призвал отложить любые расследования до тех пор, пока пандемия в мире не будет взята под полный контроль. Си Цзиньпин добавил, что Китай в течение двух лет направит 2 миллиарда долларов на помощь странам, пострадавшим от пандемии.
На 19 мая коронавирусом инфицированы более 4,8 миллионов человек, его жертвами стали свыше 319 тысяч. Более 1,8 миллионов пациентов выздоровели.
В Грузии всего один новый случай коронавируса, 24 выздоровели
За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 702.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 24 и достигло 456.
В стране от коронавируса лечатся 234 пациента, 12 скончались. В карантине находятся 3787 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 337.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
«Я не помиловала политзаключённых» - Зурабишвили ответила Фотыге в преддверии дебатов в Европарламенте
На заседании Комитета по иностранным делам Европарламента сегодня рассмотрят подготовленный Свеном Миксером отчет, который касается выполнения Грузией оформленного с ЕС соглашения об ассоциации. Ожидается, что евродепутаты обсудят и политические процессы в Грузии, в том числе по реформе избирательной системе.
Ранее депутат Европарламента Анна Фотыга написала в Twitter, что «приветствует помилование президентом Саломе Зурабишвили политических заключенных».
Вчера Зурабишвили ответила ей: «Если быть точным, я не помиловала «политических заключенных». В Грузии нет политзаключенных».
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 3387
В Азербайджане выявлено еще 113 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 40, скончался один человек, сообщает агентство Trend.
Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
По ее словам, в настоящее время число активных больных в больницах особого режима составляет 1 333 человека. В целом по стране на сегодняшний день зафиксировано 3 387 случаев инфицирования.
Как сказала Гараева, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане зависит только от самих граждан.
«С сегодняшнего дня правила карантина смягчаются. Однако, мы - врачи - должны быть готовы к более сложной работе. Это показывает и статистика. С 11 по 17 мая зафиксировано 755 случаев инфицирования. Никогда ранее за одну неделю не фиксировалось такое число зараженных. Эта цифра начала расти с момента смягчения карантинных ограничений. Все это показывает, что мы не проявляем социальную ответственность на должном уровне. На сегодняшний день государство приняло все меры для защиты населения. Но и мы сами должны осознавать свою ответственность», - подчеркнула Гараева.
Гиркин – Гордону: «По моему приказу расстреливали граждан Украины»
Бывший командир вооружённых отрядов так называемой "Донецкой народной республики", бывший сотрудник российских спецслужб Игорь Гиркин, также известный как Игорь Стрелков, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
В беседе, которая шла по скайпу больше трёх часов, Гиркин признался, что во время участия в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан, которых в интервью он назвал "диверсантами". Также по приказу Гиркина были расстреляны несколько ополченцев "ДНР" – за мародёрство и пытки. Одного из них, по словам бывшего командира сепаратистов, он убил лично. "Иногда мы хоронили, даже не зная кого", – признался Гиркин.
Отвечая на вопрос о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 иностранных граждан, Гиркин, которого международное следствие считает одним из виновников преступления, признал себя "косвенно ответственным" за него и отметил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом.
Гиркин, однако, подчеркнул, что "ополчение не сбивало" самолёт, летевший рейсом MH17. На дальнейшие вопросы об инциденте Гиркин отвечать отказался, отметив, что ему жалко жертв и что он не сомневается в "участии" в том, что произошло, и украинской стороны.
Гиркин подверг резкой критике нынешнее руководство России и политических лидеров "ДНР" и "ЛНР". По его мнению, "команда Путина умеет только воровать", а сам Владимир Путин – "хуже, чем преступник". Бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который в самый интенсивный период конфликта на востоке Украины отвечал за политику Кремля на этом направлении, Гиркин назвал "конченым и наиболее вредоносным мерзавцем".
Про бывшего руководителя "ДНР" Александра Захарченко, погибшего в августе 2018 года в результате покушения, Гиркин сказал, что тот "хапал всё, что валялось у него под рукой". В частности, по словам бывшего командира ополчения, "Захарченко ограбил в Донецке всех коллекционеров оружия". Собеседник Гордона также рассказал, что глава "ДНР" "пил каждый день, и в пьяном виде был неуправляем". Гиркин высказал уверенность, что его убили из-за "властно-денежных проблем" и что украинские спецслужбы к этому непричастны. Нынешний Донбасс он назвал "серой зоной, которая бездарно управляется из России".
Вместе с тем, по мнению Гиркина, Донбасс и аннексированный Крым могут вернуться под контроль Украины только в одном случае: если Россия развалится. Сам бы он этого не хотел и, напротив, мечтал бы видеть в составе России всю Украину.
Отдельно Гиркин отметил, что если бы не военная помощь из Москвы и если бы украинскую армию в 2014 году возглавляли более дееспособные и умные командующие, то силами одного ополчения добиться успеха было бы невозможно.
- Гордон уже во второй раз менее чем за месяц берёт интервью у видных деятелей так называемой "русской весны", в отношении которых на Украине выдвинуты многочисленные обвинения в связи с их ролью в аннексии Крыма и войне на востоке Украины. Ранее он общался с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. За интервью с ней, а теперь и со Стрелковым в адрес Гордона звучит и критика.
- Гордон заявляет, что эти разговоры он записывал «в содружестве с украинскими спецслужбами». По его мнению, данные интервью помогут Украине в международных судах по делу об аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе.
Трамп принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса – это может быть опасно
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что он принимает препарат от малярии в качестве профилактического средства от коронавируса. В прошлом месяце Федеральное управление по контролю за безопасностью продуктов питания и медицинских препаратов предупредило, что это лекарство может применяться только для больных, находящихся на стационарном лечении под наблюдением врачей.
Во время пресс-брифинга президент Трамп сообщил, что он уже больше недели принимает гидроксихлорохин и цинк-содержащие добавки. "Я начал его принимать, поскольку я считаю, что это хорошее средство" , - пояснил Дональд Трамп. Согласно официальному заявлению врача Белого дома Шона Конли, после многочисленных обсуждений достоинств и недостатков препарата с президентом, они решили, что "потенциальные выгоды перевешивают относительный риск".
Президент Трамп неоднократно говорил об этом препарате, как об эффективном средстве от COVID-19, хотя его эффективность не была подтверждена экспериментально. "Нет никаких свидетельств, свидетельствующих, что гидроксихлорохин предотвращает или излечивает COVID-19, - говорит в интервью информационному агентству Associated Press Пэтрис Харрис, президент Американской медицинской ассоциации. - Предварительные результаты исследований не выглядят многообещающими". При этом применение препарата может вызвать опасные, потенциально, фатальные побочные эффекты, включая сердечную аритмию.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она бы предпочла, чтобы "наш президент не принимал препараты, не одобренные учеными, особенно учитывая его возраст и его, скажем так, весовую категорию".
В начале мая у двух сотрудников Белого дома был выявлен коронавирус, вызывающий COVID-19. C тех пор там были введены частичные меры изоляции с целью предотвратить возможность заражения президента и вице-президента. Сотрудников администрации, работающих в Белом доме, обязали носить медицинские маски, а президент, вице-президент и их ближайшие помощники ежедневно тестируются на наличие коронавируса.
За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 4 новых случая инфицирования COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование прошли 88 человек, и у четверых их них был подтвержден диагноз COVID-19. Все они будут отправлены в Гудаутский госпиталь.
52 курсанта, у которых коронавирус не был подтвержден, готовятся к выписке из обсервации в сухумском доме отдыха «Айтар».
У трех пациентов, 17 мая стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние удовлетворительное, без отрицательной динамики.
Оперативный штаб в очередной раз обращается к гражданам, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
Из 45 инфицированных в Норкском доме-интернате 28 – сотрудники учреждения
В Норкском доме-интернате в Ереване подтверждены 45 случаев инфицирования коронавирусом. По словам пресс-секретаря Министерства труда и социальных вопросов Соны Мартиросян, состояние трех пожилых людей крайне тяжелое.
«28 инфицированных – это сотрудники учреждения. В основном у них вообще нет симптомов. Поэтому они изолированы в гостиницах. 14 из 17 пожилых людей получают медицинскую помощь в медицинских центрах «Сурб Григор Лусаворич» и «Сурб Аствацацин», - сказала Мартиросян.
Были протестированы все проживающие в интернате пожилые люди - более 200 человек. По словам пресс-секретаря министерства, позже будет проведено повторное тестирование.
Карантинный режим в учреждении еще больше ужесточен, приглашены специалисты извне, чтобы держать состояние здоровья пожилых пациентов под контролем, сообщает Радио Азатутюн.
В трех домах престарелых в Армении проживают около 580 человек. Норкский дом-интернат, расположенный в 20 метрах от инфекционной больницы «Норк», является единственным, где были выявлены случаи заражения.
В доме-интернате № 1 проживают 210 человек. Директор Ваан Зурабян сказал, что у них нет случаев заражения. Он сообщил, что все дома престарелых в конце февраля перешли на карантинный режим. «С 21-го апреля мы вообще перешли на закрытый режим работы. Работники не уходят домой, отменены все посещения, приходы и уходы», - сказал он.
Единственным исключением является машина, привозящая продукты питания, водитель которой, по заверению директора, перед тем, как войти, тщательно проверяется. Сам директор входит в дом престарелых только в день смены, раз в 14 дней. Пока в этом доме-интернате нет ни одного случая заражения, прогулки для пожилых людей не запрещены.
А вот жители Норкского дома-интерната больше не спускаются во двор.
Грузинская оппозиция планирует провести акцию протеста в день годовщины «гавриловской ночи»
Объединенная оппозиция планирует 20 июня провести акцию протеста в годовщину «гавриловской ночи» 20 июня, заявил сегодня, 18 мая, лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. «20 июня является очень важной датой в истории современной Грузии. Это тот день, когда граждане Грузии возвысили голос против бессмысленных, бессодержательных и вредящих стране уступок, которые эта власть осуществляла в отношении России», - сказал Угулава.
При этом оппозиционер отметил, что на акции демонстранты будут соблюдать все правила безопасности. «Важно то, что создан новый стандарт, страна продолжает жить, формы протеста могут измениться, но посыл не изменится, решение не изменится», - заявил Угулава.
Акция протеста стихийно началась в Тбилиси 20 июня, как ответ на приглашение в Тбилиси и выступление в зале пленарных заседаний парламента Грузии депутата Госдумы РФ, коммуниста Сергея Гаврилова – сопредседателя Межпарламентской ассамблеи православия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Вечером того же дня акция с участием около семи тысяч человек на проспекте Руставели перед парламентом переросла в столкновения с полицией. Против митингующих применили слезоточивый газ, резиновые пули нескольких модификаций, а также водометы. Было задержано около 300 человек, более 100 получили повреждения и попали в больницы. Несколько человек потеряли зрение. У двоих молодых людей резиновой пулей выбило глаз.
После этого митинги возле парламента проходили еще в течение трех месяцев. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел – тогда этот пост занимал нынешний премьер Георгий Гахария, возлагая на него ответственность за действия полиции вечером 20 июня.
Вместе с тем под давлением протестов 24 июня правящая партия «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году и провести выборы по исключительно пропорциональной системе.
Несмотря на это обещание, в ноябре «Грузинская мечта» провалила соответствующие конституционные изменения в парламенте, что вызвало новую волну протестов оппозиции, которой удалось достичь соглашения с правящей партией о частичном изменении избирательной системы только 8 марта при посредничестве дипломатического корпуса.
Открылась конференция ВОЗ, посвящённая борьбе с COVID-19
Двухдневное заседание руководящих органов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится сегодня, 18 мая, в формате видеоконференции для обсуждения ситуации вокруг пандемии COVID-19.
Международные эксперты призвали правительства всех стран следовать рекомендациям ООН для сдерживания пандемии.
Официальные данные указывают, что коронавирус SARS-CoV-2 поразил не менее 4 миллионов 730 человек во всем мире, в результате чего погибли более 315 тысяч человек.
К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский Союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал пандемию самым серьезным вызовом нашего времени и подчеркнул, что пока не удалось найти действенных средств подавления пандемии. По словам Гуттериша, «разные страны применяют разные, иногда спорные, стратегии против распространения вируса. По его словам, человечеству приходится платить тяжелую цену за несоблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».
О борьбе украинских врачей с эпидемией и организаионных и финансовых трудностях рассказывается в видеорепортаже Радио Свобода:
Кристина Озган совершила рабочую поездку в Гагрский район
Сегодня, 18 мая, вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку в Гагрский район по переходящим объектам Инвестиционной программы на 2017-2019 гг. В рамках поездки она ознакомилась с ходом реализации работ по строительству и реконструкции объектов.
В сопровождении руководства администрации Гагрского района и руководства Управления капитального строительства (УКС) Кристина Озган посетила девять объектов, в числе которых объекты системы водоснабжения города Гагра, Гагрский приморский парк, Гагрская средняя общеобразовательная школа №1 и очистные сооружения канализации в Пицунде.
Один из наиболее крупных объектов - Гагрский приморский парк. По словам Кристины Озган, по данному объекту есть неурегулированные вопросы, касающиеся коммуникаций. Были даны поручения УКС и администрации района поднять все материалы по данному объекту, в том числе техническое задание, с целью определение проектных решений и устранения возникших несоответствий. «Пока о критичности говорить не приходится, мы изучаем ситуацию и в течение ближайшего времени определимся, как будем действовать дальше», - сказала она.
Ведутся работы и по восстановлению известной визитной карточки города Гагра - колоннады. Министр экономики отметила, что к подрядчику есть претензии по графику выполнения работ, в связи с чем были даны поручения по определению срока окончания работ. По словам представителя подрядной организации, есть небольшая задержка, связанная с тем, что ряд специалистов, которые проводили реставрацию отдельных элементов колоннады, находятся в России и не могут из-за карантина приехать в республику для завершения работ. В связи с этим, Кристина Озган поручила проработать возможность задействования местных специалистов для завершения данных работ.
Еще одним крупным объектом посещения стала Гагрская средняя общеобразовательная школа №1, которая находится на завершающей стадии строительства. Министр обратила внимание строителей на недостатки проведенных работ.
Подытоживая рабочую поездку вице-премьер, министр экономики отметила, что проблемы есть по всем переходящим объектам, которые по ряду объективных и субъективных не были завершены вовремя. «Мы будем пересматривать графики всех работ, будем ужесточать требования к подрядчикам, чтобы обязательства, которые они берут на себя, выполнялись четко в сроки и в тех объемах финансирования, которые были заложены изначально», - подчеркнула Кристина Озган.
Людмила Скорик: Возрастной пациент с COVID-19 в настоящее время стабилен
«Пациент из Сухума, который находится сейчас в Гудаутской ЦРБ, в настоящее время стабилен, однако еще не достиг пика своего заболевания», - сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик.
«В настоящий период он стабилизирован, чувствует себя нормально, хотя наши врачи предпринимают очень много усилий для того, чтобы он не ушел в тяжелую стадию заболевания. В эту ночь он чувствовал себя достаточно тяжело, врачи не спали всю ночь, для того, чтобы купировать его состояние», – рассказала Скорик.
«Вот поэтому я хочу нацелить всю нашу молодежь, все наше население на то, чтобы уважать и беречь наше старшее поколение. Носить на себе средства защиты, и беречь от опасности инфицирования как себя, так и окружающих», – заключила Скорик.
- Всего в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 20 случаев COVID-19. В апреле коронавирус обнаружили у троих жителей Гагры, двое выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения скончалась.
- По данным Оперштаба, сегодня коронавирусом болеют 17 жителей республики – студенты, вернувшиеся из России, один военнослужащий 7-й российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение в лазарете на территории базы, двое с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек – жители Сухуми, прибывшие из Сочи.
Граждане Армении могут вернуться на родину из Грузии через «Садахло» – посольство
Граждане Армении, находящиеся в Грузии и желающие на родину, отныне могут беспрепятственно выезжать в Армению через пропускной пункт Садахло с 10:00 до 18:00.
Посольство Армении в Грузии сообщает, что с 18 мая снят действующий в Марнеульском районе Грузии двухмесячный строгий карантинный режим и запрет на въезды и выезды.
В то же время посольство сообщает, что въезд иностранцев (в том числе и граждан Армении) на территорию Грузии пока запрещен. В случае любых изменений в данном решении посольство выступит с соответствующим заявлением.
Грузинская оппозиция: смена власти должна произойти путём демократических выборов
Грузинские оппозиционные партии после встречи в офисе «Лейбористской партии» распространили заявление. В документе говорится, что смена власти в стране должна произойти лишь путём демократических выборов.
Оппозиция надеется, что парламент утвердит новую избирательную систему, а избирательное законодательство усовершенствуют в соответствии с международными рекомендациями. Партии планируют сотрудничество на выборах – речь идёт, в частности, о выдвижении единых мажоритарных кандидатов.
«Наша задача состоит в том, чтобы выборы 2020 года прошли в спокойной, нормальной обстановке, а смена власти в стране произошла путём выборов. Это станет значительным шагом на пути демократизации Грузии. После поражения на выборах действующей власти, демократическое правительство должно вывести страну из экономического тупика, обеспечить независимость судебной системы, чтобы в Грузии больше никогда не было бы политизированного правосудия и политзаключённых», – говорится в заявлении.
В сегодняшней встрече приняли участие помилованные президентом Саломе Зурабишвили политики – Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили. Оппозиционные силы надеются, что вскоре выйдет на свободу и акционер канала «Мтавари Архи» Георгий Руруа.
Путин: в Дагестане занимаются самолечением и поздно идут к врачу
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что главной причиной множества тяжёлых случаев коронавирусной инфекции в Дагестане является то, что жители республики поздно обращаются за медицинской помощью и занимаются самолечением. Он сослался на мнение "специалистов", подчеркнув, что следует проверить и то, как в Дагестане соблюдают самоизоляцию.
Путин указал и на жалобы дагестанцев, что "необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме". Совещание с участием Путина транслировала "Россия-24", на слова президента обратила внимание "Медиазона".
Президент в понедельник провёл видеоконференцию о ситуации в Дагестане - после того, как из республики начали поступать многочисленные сообщения о большом числе смертей от коронавирусной инфекции и "внебольничной пневмонии".
Министр здравоохранения Дагестана, в частности, сообщил, что в республике от "внебольничной пневмонии" за последнее время умерли более 600 человек. В официальную статистику смертей от коронавируса они не попали. COVID-19 по состоянию на 18 мая назван в Дагестане причиной смерти 29 человек. От пневмонии в Дагестане умерли более 40 медицинских работников. При этом, по словам министра, все случаи "внебольничной пневмонии" в республике врачи сейчас рассматривают как потенциально вызванные коронавирусом.
Путин поручил выделить Дагестану необходимую помощь: "и финансовую, и материальную, и кадровую". В частности, будут доставлены тест-системы, о нехватке которых рассказали президенту.
Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
В понедельник начинает работу Всемирная ассамблея здравоохранения – в этом году из-за пандемии коронавируса она впервые пройдет в виртуальном формате. Ожидается, что на повестку форума будет вынесено расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.
К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.
Они хотят получить ответы на целый ряд вопросов, и в частности – все ли было сделано, чтобы предотвратить пандемию коронавирусной инфекции, которая привела к заражению более четырех с половиной миллионов человек в мире и смерти 300 тысяч заболевших.
В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Однако Пекин выступил резко против инициативы расследования, обвинив Австралию в политической атаке.
Вашингтон пока также не поддержал инициативу. США настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о вирусе, а ВОЗ, по его мнению, помогала в этом Пекину. Власти США не исключили, что могла произойти утечка вируса из лаборатории в городе Ухань. Официально разведывательное сообщество США не заявляло о наличии доказательств этого. Китай такую возможность категорически отрицает.
- США являются самой пострадавшей от COVID-19 страной. По последним данным, там зафиксировано почти полтора миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли около 84 тысяч пациентов.
Аслан Бжания назначил врио председателя Службы госбезопасности
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Роберта Киут заместителем председателя Службы государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера.
Другим указом Киут назначен временно исполняющим обязанности председателя Службы госбезопасности.
Сегодня Аслан Бжания официально представил Роберта Киут личному составу ведомства.
Роберт Киут является сотрудником Службы государственной безопасности с 2003 года, с 2011 года занимал руководящие должности в её подразделениях.
Турция открывает границы для медицинских туристов, в том числе граждан Грузии
С 20 мая гражданам 31 страны будет разрешено пересекать границу Турции с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Решение принято правительством Турции в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа.
В числе прочих разрешение действительно для граждан Грузии, Азербайджана, России. Украины, Ирака, Ливии, Греции, Казахстана, Узбекистана,Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.
Пересекать границу смогут лишь пациенты с негативным результатов теста на коронавирус.
Информация о всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.
Папа Римский провёл первую после карантина мессу в Ватикане
Папа Римский Франциск провел первую с марта мессу в капелле Собора святого Петра в Ватикане. Богослужение было приурочено к 100-летию со дня рождения Иоанна Павла II. День его памяти отмечается сегодня, 18 мая. Собор, в котором похоронен святой, почти 70 дней был закрыт из-за угрозы распространения коронавируса.
На мессе присутствовали 30 человек. Все они соблюдали правила социального дистанцирования.
С сегодняшнего дня в итальянских храмах возобновляются службы. Все прихожане будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию во время мессы. Сегодня же в Италии открылись бары, рестораны и парикмахерские.
Постепенно ограничения из-за коронавируса с снимают и в других странах Евросоюза. В Бельгии откроются начальные классы в школах. В Испании разрешено собираться в группы до 10 человек во всех городах, кроме Мадрида и Барселоны. Кафе и рестораны также откроются, но пока смогут принимать посетителей лишь на верандах. Чемпионат Испании по футболу LaLiga вновь стартует 12 июня. Спортсмены смогут тренироваться в группах.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.