Обзор грузинской прессы

Лидер партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили не видит места в политике для экс-премьера и министра внутренних дел Вано Мерабишвили. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Формула». Мерабишвили, возможно, и одержит победу в одном из мажоритарных округов, однако «на этом его восхождение на политическую вершину закончится», считает он. Экс-министр обороны Грузии рассказал и о своих планах, касающихся телекомпании «Рустави 2».

«Я начну заново и продолжу процесс «Рустави 2». Дело можно возобновить, и оно будет возобновлено. Главное – сделать это после выборов, когда произойдет смена власти. Если все получится, я передам телекомпанию определенному кругу людей. Раньше была идея передать ее коллективу», – заявил Окруашвили в эфире канала «Формула».

Представители Аппарата государственного инспектора до сих пор не провели процедуру опознания полицейских, которые, по утверждению одного из жителей Батуми, избили его, заявил адвокат пострадавшего, член Ассоциации молодых юристов Паата Диасамидзе в интервью информационному интернет-агентству «Батумелеби». Инцидент произошел 2 апреля: во время комендантского часа полицейские задержали молодого человека и после небольшой словесной перепалки избили его. Расследование началось 4 апреля.

«Мой подзащитный выразил готовность опознать полицейских, которые проявили жестокость в его отношении. С соответствующим требованием мы обратились в Аппарат государственного инспектора, на что нам ответили, что сейчас ведется расследование произошедшего и только после этого будет решено, есть ли необходимость в опознании полицейских. Кроме того, мы обратились в прокуратуру с требованием присвоить моему подзащитному статус пострадавшего, но нам отказали в этом, из-за чего он не может воспользоваться правами пострадавшего. Он не включен в процесс расследования для его большей эффективности, его вообще не уведомляют о деталях расследования», – сказал Паата Диасамидзе в интервью изданию.

Адвокат утверждает, что Аппарат государственного инспектора сейчас ведет расследование и многих других дел, касающихся превышения полномочий полицейскими. Как правило, утверждает респондент «Батумелеби», такие процессы затягиваются на годы, поскольку государство любыми способами покрывает правоохранителей, совершивших незаконные действия.

Если статистика по распространению коронавируса в Грузии будет оставаться такой же стабильной, как сегодня, то можно будет заявить, что первую волну государство преодолело, утверждает медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая. Однако даже в таком случае очень важно жить, продолжая себя ограничивать, не покидать дома без необходимости и отказываться от участия в массовых мероприятиях, говорит Эзугбая:

«Несмотря на снятие ограничений и запретов, мы должны установить таковые для самих себя. «Оставайтесь дома», выходить из дома стоит только в том случае, если у вас очень важные дела. В последние несколько дней на улицах и дворах я наблюдаю большие скопления людей, поэтому я прошу наше население: избегайте этого. Для того чтобы полученные результаты были закреплены, необходимо установить самоограничения».

В противном случае эпидемиологическая ситуация может ухудшиться, цитирует Марину Эзугбая грузинская служба Радио Свобода.