От коронавируса к коронадиктатуре

Возможности чрезвычайного положения без чрезвычайного положения – оппозиция обвиняет власти в попытке установить диктатуру под прикрытием борьбы с коронавирусом. Правительство Грузии обратилось в парламент с инициативой оставить за кабмином право на введение точечных ограничений в будущем без объявления режима ЧП. Это, считают в «Грузинской мечте», позволит эффективнее бороться с пандемией. Противники же власти видят в этой инициативе мощный рычаг для нейтрализации политической активности оппонентов в преддверии выборов.

Правительство Грузии хочет получить право ограничивать конституционные свободы без согласия парламента и введения чрезвычайного положения. Соответствующая инициатива поступила в высший законодательный орган страны. Решение, как объяснили в «Грузинской мечте», принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране и по итогам консультаций с представителями Минздрава. Об этом заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе:

«Исходя из эпидемиологической ситуации, сохранение части ограничений является необходимостью без продления чрезвычайного положения. В связи с чем нынешнее законодательство нуждается в уточнении, чтобы у правительства появилось право сохранять определенные ограничения. В том числе – эпидемиологический контроль на границах, управление карантинными зонами, ношение масок, физическая дистанция и т.д.».

Со своей стороны, глава правительства Георгий Гахария считает такие поправки в законодательство оправданными, так как они позволят сохранить контроль за распространением вируса, не прибегая к жестким мерам на всей территории страны. Плюс, по мнению Гахария, еще и в том, что новые полномочия позволят избежать долгих бюрократических процедур:

«Мы все должны понимать одну простую вещь – цена нашему успеху в борьбе с коронавирусом будет нулевая, если мы вот так просто снимем все ограничения и тем самым поставим под угрозу как каждого из наших граждан, так и возрождение экономики страны. Нам нужны ограничения, но в то же время нам не нужны чрезвычайное положение и комендантский час. Поэтому мы обратились с инициативой в парламент. Но все эти ограничения должны быть разумными, эффективными и направленными на конкретные цели».

В том, что меры будут эффективными, не сомневаются и в оппозиции. С той лишь разницей, что противники власти считают целью инициативы правительства не борьбу с вирусом, а борьбу с противниками власти. Полезность таких широких полномочий кабмина для «Грузинской мечты» в условиях приближающихся выборов сложно переоценить, считает глава фракции «Единого национального движения» Роман Гоциридзе:

«Этот вопрос несет очень большие риски. И может вызвать злоупотребления со стороны правительства в политических и других целях. То есть нормы чрезвычайного положения правительство сможет применять без введения чрезвычайного положения, без согласования с парламентом. А эти нормы подразумевают ограничения прав и свобод человека. И это может быть использовано в политических целях».

Как будет работать предполагаемая схема, пояснила лидер партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе:

«Друзья мои, как могут проходить выборы в ситуации, когда правительство завтра может закрыть район, где у оппозиционной партии назначена встреча с населением; послезавтра закрыть деревню, где назначена такая же встреча; послепослезавтра – какой-нибудь город? Всего на два-три дня, но так, чтобы сорвать встречи. Это не борьба с эпидемией. Это возможность сделать так, чтобы оппозиция не смогла провести нормальную предвыборную кампанию. Это окончательное упразднение парламента в стране».

В правящей партии на это отвечают: у руководства страны не так много вариантов, и первейшим долгом правящей партии является забота о населении, а не борьба с политическими оппонентами. Лидер большинства Мамука Мдинарадзе дал понять: либо расширение полномочий правительства, либо населению Грузии придется жить при чрезвычайном положении еще долго:

«Мы стоим перед выбором. Либо мы должны продлить чрезвычайное положение, чтобы исключить рост рисков. Либо предоставить правительству возможность вводить ограничения, чтобы до конца довести работу по нейтрализации рисков. Либо, так сказать, «отпустить» этот процесс, и когда число инфицированных опять пойдет на десятки и сотни и произойдет взрыв, вновь ввести чрезвычайное положение».

В том, что население в большинстве своем предпочтет вариант, предложенный «Грузинской мечтой», в правящей партии не сомневаются. При этом нигде не указано, будут ли расширенные полномочия правительства ограничены каким-то временным промежутком или эта прерогатива останется за исполнительной властью на неопределенный срок.

Так или иначе, законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Голосование назначено на 20 марта. Если инициатива будет принята, а в том, что это произойдет, никто из наблюдателей не сомневается, то новые полномочия и неограниченные возможности по ограничению конституционных свобод появятся у правительства Грузии уже с 23 мая.