«Новая власть приходит, старая политическая власть убирается»

– Вы понимаете, по какому принципу происходят назначения на посты в правительстве?

Алина Ачба: Честно говоря, я другого и не ожидала. Это было так вчера и сегодня. Пока парламент не будет работать нормально с законами, пока система не поменяется в стране, по старому принципу будем работать, будем иметь то, что имели вчера. Люди просто разочарованы. Надеяться и ждать каких-то сильных изменений, мне кажется, что это абсурдное дело.

– Как вы оцениваете первые назначения?

Алина Ачба: Другого мы и не ждали.

Валентина: Мне нравится министр внутренних дел, мне нравится генеральный прокурор, правда, он был назначен при экс-власти. Молодых подтягивают. Нормальные назначения. Немного обидно за Кана Кварчия, он взялся с душой за работу. Хотелось бы, чтобы он остался.

Дэвид Гобечия: Назначения проходят по принципу объединения всех здравых сил. Ряд министров, работающих при экс-власти, сохранили свои места. Плюс команда Бжания-Анкваб – это разные политические силы, объединившиеся в одну. Назначения затягивается, скорее всего, это связано с тем, что надо найти приемлемые варианты для всех, чтобы по максимуму охватить и применить всех. Оценки по назначениям давать сейчас невозможно. Людям надо дать время проявить себя.

Анжела Убилава: Думаю, что время покажет, насколько эти решения были верно приняты. Если назначения на тот или иной пост в правительстве будут проходить по принципу «свой – не свой», то закончится это в итоге, в любом случае, рано или поздно плохо. Хотелось бы, чтобы выбор пал на людей компетентных, опытных в своем деле. И еще чистых на руку. Мне бы хотелось, чтобы руководящие посты в правительстве занимали те, для которых процветание Абхазии, улучшение ее экономической составляющей, качества, уровня жизни людей, стояли бы превыше собственного благополучия и благосостояния. Как один из вариантов, я считаю конкурсный подбор кадров. Это позволит выбрать лучших из лучших.

Мужчина: Я не понимаю, честно говоря, по каким принципам. Посмотрим, пока рано говорить. Когда полностью будет сформировано, тогда сложится, наверное, какое-то мнение.

Роберт: Оценивать первые назначения пока не буду. Поживем, увидим. Главный и единственный признак назначений в политике на какие-либо государственные должности – есть личное доверие. Те люди, которых я назначаю, они мне лояльны, они не будут саботировать мои указания, меня самого, а я им доверяю.

Тенгиз Джопуа: Новая власть пытается сформировать исполнительную власть за счет собственных кадровых ресурсов и пытается за счет использования кадровых ресурсов старой власти. Этот принцип, с одной стороны, хорош, у нас политическая борьба – это как игра с нулевым исходом. Новая власть приходит, старая политическая власть убирается, назначают новых. А эта власть пошла по другому пути: некоторые люди, которые в обществе положительно характеризуются, остались. Давать общую оценку ситуации, связанной с назначениями, пока рано, потому что этот процесс не завершился. Затянулся, может быть, по объективным причинам, может быть, по субъективным. Первые назначения премьер-министра, вице-премьеров, руководителя администрации президента – все эти назначения были очевидны еще до официального вступления президента в должность. Это политическое руководство партии «Амцахара». То, что премьер-министром будет назначен Александр Анкваб, тоже было понятно. Было также понятно, что Анкваб будет формировать собственную команду из числа тех людей, с кем он ранее работал.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия