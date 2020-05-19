День музеев в режиме пандемии

Три столичных музея приняли участие в виртуальных акциях, приуроченных к Международному дню музеев. Любителям истории и искусства, лишенным возможности посещать музеи в связи с эпидемией коронавируса, предложили поучаствовать в онлайн-экскурсиях и показали короткие видеорассказы о наиболее интересных объектах из их коллекций.

18 мая по всему миру отмечается Международный день музеев. Эта традиция была заложена в далеком 1977 году, когда туризм и как следствие сами музеи еще не были так популярны, как сегодня. Тогда Международный совет музеев (известный под аббревиатурой ICOM) принял решение о том, что музейному сообществу нужно особое событие, чтобы привлечь к себе большее внимание со стороны широкой публики и подчеркнуть важность своей работы. С тех пор ежегодно по всему миру отмечается Международный день музеев, и каждый год все больше профильных организаций присоединяется к этому празднику. Не стала исключением и Абхазия.

Несколько лет подряд, начиная с 2015 года, абхазские музеи устраивают особую программу для своих гостей в этот день: организуют кинопоказы, театральные и музыкальные представления и проводят интерактивные экскурсии. Это сочетается с тем, что их двери открыты для посетителей вплоть до позднего вечера, а вход совершенно бесплатный.

Однако в этом году проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня музеев, было отменено во множестве стран из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса. Поэтому музеям пришлось искать новые способы взаимодействия со своей аудиторией.

Чтобы не остаться за бортом празднования, Министерство культуры Абхазии совместно с музеями города Сухума запустило виртуальную акцию, которая была приручена к Международному дню музеев и шла неделю, с 11 по 18 мая. Подробнее об этом проекте рассказала министр культуры Эльвира Арсалия:

«Совместно с тремя государственными музеями мы реализовали эту акцию. У нас есть две видео-экскурсии по Музею боевой славы: это два видео, одно посвящено юбилею победы в Великой Отечественной войне, а другое – первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. И также рубрика «История одного экспоната», в которой участвовали Литературно-мемориальный музей имени Дмитрия Гулиа и Абхазский государственный музей. Каждый день на нашем сайте и других доступных нам ресурсах мы загружали несколько видео. Всего получилось около 15 историй, каждая из которых рассказывала конкретно про один экспонат. Вообще-то такая акция, которая продлилась неделю, на наш взгляд, выполнила главную задачу – это популяризация музея и деятельности музейных работников. Завершением акции был фильм, который показали по государственным телеканалам, где можно было увидеть всю работу, проделанную за этот период».

В рамках «Истории одного экспоната» Абхазский государственный музей представил несколько артефактов из своей коллекции. Это – окаменелости животных, украшения и орудия труда древнего человека и традиционные для Абхазии музыкальные инструменты.

Старший научный сотрудник отдела этнологии музея Инга Шамба сообщила о том, чему посвятила свой рассказ в рамках этого виртуального проекта:

«У меня, конечно, очень много материалов, и остановиться на одной теме было сложно, но я все-таки выбрала несколько предметов. И одной из тем была женская верховая езда. Почему эта тема? Мужская верховая езда у нас и сегодня существует, на территории Абхазии проводят много спортивных состязаний, и как-то она возрождается. Раньше, даже если взять конец XIX – начало XX века, можно было увидеть всадницу, а вот сегодня женская верховая езда вообще не встречается, она уходит в прошлое. Поэтому мне показалось, что нашим зрителям было бы интересно посмотреть, что такое женское седло и как женщина могла ездить в нем. Так вот она ездила боком. Имеет это седло одно стремя, и изготавливали его из легких парод деревьев. Мастера очень хорошо работали над украшением седла: на коже выбивали растительные орнаменты и сзади оформляли костью. В этом заключалось отличие абхазских седел, допустим, от северокавказских, которые были обильно украшены серебром и золотом».

Литературно-мемориальный музей имени Дмитрия Гулиа показал зрителям книгу «Историю Абхазии», созданную известным в стране писателем и изданную в 1925 году, а также альбом с редкими фотографиями начала ХХ века из местных театров. Музей боевой славы «провел» две видеоэкскурсии, одна из которых была посвящена 75-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия