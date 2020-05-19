Бал во время карантина

Министр образования Южной Осетии Натали Гассиева обещает старшеклассникам выпускной, несмотря на пандемию коронавируса. По ее словам, «последний звонок в этом году пройдет немного позже, однако выпускной бал состоится». Наблюдатели убеждены, что решение по этому вопросу мог принять только президент Анатолий Бибилов.

Оговорюсь сразу, по наблюдениям цхинвальских респондентов «Эха Кавказа», общественное мнение выступает за проведение выпускных мероприятий. Для того чтобы убедиться в правильности оценки, говорит экс-депутат парламента Роланд Келехсаев, достаточно выйти на улицу: в среднем на одного прохожего в маске приходится человек двадцать без масок. Можно предположить, продолжает он, что приблизительно такое же соотношение и среди тех, кто считает массовые мероприятия делом нежелательным или, напротив, вполне безопасным. Примечательно, говорит Роланд Келехсаев, что это же самое общественное мнение не возражало против перехода учеников на дистанционное обучение и отмену экзаменов в учебных заведениях:

«Выпускной бал - событие незабываемое, поэтому, конечно, можно понять родителей, которые не хотят лишать детей этого торжества. С другой стороны, действия властей выглядят совершенно нелогично. Еще совсем недавно министр внутренних дел требовал, чтобы люди не собирались на улице, чтобы машины не выезжали без крайней нужды, и даже грозился задерживать непослушных. В принципе, в республике до сих пор действует карантин, все кафе закрыты, массовые мероприятия запрещены. Но за время этого карантина мы провели пять или шесть парадов победы, а теперь разрешаем выпускные балы в школах.

В этом нет логики, нет внятной позиции со стороны тех, кто отвечает за нашу безопасность. Это плохо, потому что людям не на что ориентироваться. Это расхолаживает».

Наверное, поэтому так много людей в республике не верят в угрозу заражения. По Южной Осетии даже циркулируют слухи, будто выявленные в карантине больные на самом деле здоровы. Дескать, их оформляют как инфицированных, чтобы то ли получить от Москвы деньги на борьбу с пандемией, то ли освоить уже полученные двести миллионов рублей. Почему именно 200 миллионов? Видимо, потому что именно такую сумму выделила Москва Северной Осетии на борьбу с пандемией. Эта история – пример того, как из-за нелогичных поступков возникает недоверие и как оно рождает слухи, направленные против власти.

Подготовка к выпускному балу – мероприятие затратное и по деньгам, и по времени. Поэтому министр образования Натали Гассиева предупредила всех заблаговременно. Понятно, что решение по таким вопросам принимает не министр и не главный санитарный врач, но лично президент. Поэтому, судя по всему, решение бесповоротное, если, конечно, не дай бог, в республике не разразится эпидемия.

В прошлом году, как сообщало информагентство «Рес», выпускников было более пятисот, поэтому будем исходить из того, что и в этом году их будет около пяти сотен.

Их всех предстоит одеть к выпускному балу в новое и красивое. Это приблизительно двести пятьдесят мужских сорочек и костюмов, а еще пятьсот платьев для девочек, потому что они, как правило, переодеваются после торжественной части. К этому надо добавить еще пятьсот пар обуви. Причем все это молодые привереды должны выбирать из еще большего количества праздничной одежды. Вопрос: где все это взять? Местный рынок не в состоянии удовлетворить такой спрос, поэтому в прошлые годы наряды или ткани везли из России и Грузии. Теперь границы закрыты.

По мнению председателя Союза предпринимателей Южной Осетии Марии Дзигоевой, многие родители приготовились к выпускному заблаговременно, а тем, кто не успел, придется решать свои проблемы внутри республики:

«Я думаю, люди будут сообразно обстоятельствам решать свои проблемы. Может, и претензии сейчас будут скромнее и адаптированы под внешние обстоятельства. Главное, чтобы было весело, от души, а с нарядами как-нибудь справятся – частично торговая сеть, частично наши портные. Кстати, и с прошлого года у многих выпускниц остались красивые платья. Я думаю, их смогут позаимствовать родственницы. Молодые что бы ни надели, они все равно красивые.

– Думаю, они с этим суждением не согласятся.

– Конечно, многих огорчит, что они не блеснули, как планировали, но, с другой стороны, когда все в одинаковом положении, все не могут реализоваться, как-то легче переносится».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия