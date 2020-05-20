Взлет экспорта клубники и падение цен на топливо в Абхазии

Фермерские хозяйства Абхазии собрали в этом году отличный урожай клубники. На Сухумском центральном рынке вот уже немало недель целое море этих ягод. Даже когда рынок из-за введенных карантинных мер был закрыт, бойкая торговля ею шла в магазинчиках, расположенных на прилегающих улицах. Цены на клубнику в последние дни стабилизировались на уровне от 150 до 180 рублей за килограмм.

Пандемия не стала помехой и для экспорта клубники, так как грузовые перевозки через российско-абхазскую границу на посту «Псоу», несмотря на закрытие ее для граждан с 30 марта, все это время продолжали осуществляться, а у крупных производителей в Абхазии еще в минувшие годы были налажены поставки ее для торговых объектов России.

На конец минувшей недели, по данным Государственного таможенного комитета Абхазии, с начала 2020 года в Россию экспортировано около 95,2 тонн клубники, тогда как в прошлом году за аналогичный период было вывезено около 5,5 тонн этих ягод, в 17 с лишним раз меньше. Кстати, увеличились и объемы экспорта в РФ помидоров – с примерно 434 тонн до примерно 536 тонн.

Наиболее известно в Абхазии клубничное хозяйство в селе Адзюбжа Очамчырского района, где эту ягоду выращивают более пяти лет. Кроме открытого грунта, клубника растет здесь и в теплицах. Не потому, что в Абхазии для этого не хватает тепла, а потому, что на урожай в них не воздействуют погодные условия. Ни проливные дожди, которые «вымывают» сладость из ягод и способствуют их быстрой порче, ни долгая засуха. Сегодня в хозяйстве более 500 теплиц, в сезон каждая в день дает около 20 ящиков клубники, то есть почти центнер. В планах – увеличить клубничные плантации еще на 10 гектаров. Для наших влажных субтропиков с дождями и высокой температурой воздуха наиболее подходящими оказались сорта родом из Греции.

Тепличный комплекс Баталбея Авидзба, основанный в 2018 году в Гулрыпшском районе, занимает площадь 14 гектаров. Это – 28 теплиц по полгектара, в которых высажено 800 тысяч кустов. Период работы – круглогодичный, урожай собирают в апреле. В этом тепличном хозяйстве выращивают клубнику Ruby Gem – это ранний австралийский сорт, устойчивый к вызывающим увядание грибковым болезням, с обильным плодоношением. От начала вегетации до сбора ягоды проходит шесть недель (восемь недель у обычных сортов). В сезон сбора урожая к работе привлекаются 50-60 человек. Предприятие реализует клубнику как на внутреннем, так и на российском рынках. В перспективе планируется работа только на экспорт.

На Сухумском центральном рынке я не раз видел также клубнику из хозяйств в селах Лабра, Аракич Очамчырского района.

Отрадно, что клубничный бизнес стал активно развиваться в восточной части Абхазии, которую в послевоенное время в республике часто называют экономически депрессивной.

И если жителей Абхазии порадовал взлет объема экспорта клубники (невеликая часть экономики, но все какое-никакое пополнение бюджета за счет таможенных сборов и налогов), то в другом случае их порадовало снижение цен. Вначале позавчера появилось сообщение, что на автозаправочных станциях ООО «АЗиД» цена на бензин АИ-92 снижена на 2,5 руб. (с 38,5 руб.), АИ-95 – на 2 руб. (с 41 руб.), 95 S-Drive – на 2 руб. (с 42,5 руб.) и АИ-100 – на 1,50 руб. (с 47 руб.) за литр. Падение цен руководство ООО объяснило снижением стоимости поставки по некоторым видам топлива на май 2020-го.

Любопытно, что один из форумчан на популярном абхазском сайте воспринял это с недоверием: «Ловкий прием перед повышением. Я так думаю... А может, ошибаюсь». Человек явно спутал тут ситуацию с распространенным приемом в некоторых торговых объектах, где по-тихому повышают цены на определенные товары, а потом громко объявляют о скидках на них… В данном случае подобное было бы совершенно нелогично.

А потом Министерство экономики республики сообщило: «Автозаправочные станции стали снижать розничные цены на бензин, потому что входящие цены топлива стали ниже в связи с экономической ситуацией на мировом топливном рынке. Однако трудно спрогнозировать, как долго продержится такая цена». Исполняющий обязанности гендиректора госкомпании «Абхазтоп» Валерий Ардзинба рассказал: «По АИ-92 и АИ-95 цена снизилась на два рубля, на дизельное топливо – на один рубль за литр. Мы работаем с компанией «Роснефть», они нам дали скидку, и мы, соответственно, снизили цены для своих покупателей».

Если еще три дня назад цена на АИ-92 составляла 39 рублей за литр, то сегодняшняя цена – 37 рублей. АИ-95 ранее стоил 41 рубль, сейчас 39 рублей за литр, дизельное топливо вместо 40 рублей теперь можно купить за 39 рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия