Обзор югоосетинской прессы

Сегодня, 20 мая, в Южной Осетии отмечают годовщину Зарской трагедии. Этой теме посвящены публикации на первых полосах всех СМИ республики. 20 мая 1992 года колонна пассажирских автобусов и автомобилей двигалась из осажденного Цхинвала в сторону поселка Дзау по объездной горной дороге. На полпути колонну расстреляли, погибло 33 человека. ИА «Рес» публикует комментарий представителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Южной Осетии о ходе расследования убийства беженцев: «Сотрудникам милиции удалось установить свидетеля вышеуказанного преступления В., который показал, что он, находясь в с. Тамарашени, узнал от гражданина Т., что последний вместе со своим братом Ф., а также гражданами В. и Р. при поддержке Ахалцихского батальона на БМП совершили 20 мая 1992 года в с. Зар указанное преступление», – говорится в документе. В интересах следствия Генпрокуратура не раскрывает имена данных лиц. Президент Анатолий Бибилов возложил сегодня цветы к мемориалу погибшим на месте трагедии и сказал, что Южная Осетия и дальше будет требовать от мирового сообщества признания геноцида осетинского народа. «Мы и дальше будем требовать от грузинской стороны признать факты преступлений, которые они совершили на территории Южной Осетии, обращаться и требовать от мирового общества, чтобы оно признало факт геноцида осетинского народа. Трагедия, которая произошла 20 мая 1992 года на Зарской дороге, является продолжением преступлений, которые совершала Грузия в 20-х годах прошлого столетия», – цитирует президента ИА «Рес».

Газета «Южная Осетия» пишет о порядке выплат на детей, которые пообещал Владимир Путин в своем обращении. Заместитель управляющего отделением пенсионного фонда по РСО-Алания Федор Великий заявил, что граждане России, проживающие в Южной Осетии, которые в связи с закрытием границы не имеют возможности въехать в Россию, могут получить средства на банковскую карту. «Через портал Госуслуг могут подавать заявки и жители Южной Осетии, у которых есть российское гражданство, смогут получить деньги на карточку», – отметил он и напомнил, что заявки будут принимать до 1 октября 2020 года.

Газета «Республика» решила изучить процентное соотношение мужчин и женщин в Южной Осетии. Пока издание приводит данные статистики в России. Там мужчин больше, чем женщин в возрастной категории от 0 до 29 лет: на 1 тыс. женщин приходится 1050 мужчин. В Южной Осетии приблизительно такие же цифры, в возрастной группе от 0 до 29 лет большей частью преобладает мужское население, в среднем на 1 тыс. женщин приходится 1190 представителей мужского пола. Мужчины также больше в возрасте от 41 до 49 лет, здесь в среднем на 1 тыс. женщин приходится 1 013 мужчин, но дальше ситуация разительно меняется. Уже семидесятилетний возраст показывает другую цифру: на 1 тыс. мужчин 1612 женщин. И так по возрастающей. Еще более контрастны возрастные группы от 80 до 95. Здесь на 1 тысячу мужчин приходится 6 000 женщин. Издание не берется анализировать причины и последствия такой ситуации.

Сбербанк Южной Осетии намерен продлить отсрочку по кредитам еще на один месяц после отмены карантина, сообщила на своем сайте ГТРК «ИР». Ранее глава Сбербанка Южной Осетии Жанна Джиоева заявила журналистам, что по согласованию с Нацбанком республики на период действия карантина отменены все пени за отсрочку кредитов. Вместе с тем она отметила, что подавляющее большинство заемщиков, несмотря на предоставленную возможность, оплатило кредиты в этом месяце вовремя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия