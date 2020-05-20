COVID-19: пациент скорее болен, чем здоров?

У одного из пациентов, переболевших в Грузии коронавирусом, вновь был обнаружен COVID-19. Врачи говорят, что до того все анализы показывали отрицательный результат. Теорию о повторном инфицировании эпидемиологи не подтверждают и называют несколько возможных причин.

В грузинском сегменте социальных сетей весь день не утихают споры экспертов-самозванцев на тему: возможно ли заболеть коронавирусом повторно? Поводом для таких дебатов послужила новость о том, что у одного из пациентов медицинского центра Сачхере, переболевшего коронавирусом, вновь было обнаружено заболевание. Говорит директор медицинского центра Михаил Камушадзе:

«Этот пациент лечился у нас, по завершении лечения ему провели тест. Трижды мы получали отрицательный результат на коронавирус. После этого его поместили в изоляцию. Через две недели его обследовали вновь для того, чтобы пациент мог выйти из изоляции, однако полученный из лаборатории результат тестирования оказался положительным».

Впервые диагноз коронавирус молодому человеку поставили несколько недель назад. Тогда его перевели в медцентр Сачхере из карантинной зоны Саирме, до того он находился за границей. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.

Эпидемиологи между тем призывают представителей СМИ не называть этот случай повторным инфицированием. Причин нового проявления заболевания может быть несколько, например, неточный тест. А может, в организме человека были зафиксированы «остатки» уже погибшего вируса, говорит медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая:

«Я точно не могу описать ситуацию, и не стоит говорить о реинфекции, пока у нас нет полных данных. Вообще, во время тестирования может всякое произойти. Поэтому, возможно, именно во время проведения что-то пошло не так, но это лишь догадки, подтверждений тому нет. Кроме того, если клинических проявлений вируса нет, то, значит, и сама инфекция потеряла свои свойства, то есть при контакте пациента с другим человеком эта инфекция не станет источником нового заражения, пациент не заразен в таком случае».

Подобное происходило и раньше и не только в Грузии, цитирует Паату Имнадзе сайт телеканала «9 архи»:

«Подобные случаи фиксировались сначала в Китае, затем и в Корее, описано около 150 таких случаев. Это коварное и до сих пор не до конца изученное заболевание. У нас в Грузии был пациент, который после полного своего выздоровления оставался носителем этого вируса еще два месяца. Есть теория, что вирус уже мертв, однако его остатки сохраняются в организме, на что и реагирует тест. Много разговоров вокруг того, что, возможно, к этому вирусу не вырабатывается иммунитет. Строят теории и по поводу того, что после гибели вируса его часть может сохраняться где-то в организме, в общем, много теорий выдвигают. Именно поэтому все выздоровевшие отправляются в самоизоляцию на два месяца. Ведь это новое заболевание, неизвестное, мы пока много чего не знаем о нем».

По последним данным, за минувшие сутки в Грузии от коронавируса излечились 19 человек, было зафиксировано 11 новых случаев инфицирования, девять из них в селах Мушевани и Гета Болнисского муниципалитета, два человека до этого пребывали в зоне карантина. Общее число заболевших в Грузии составило 713, 475 из них уже справились с болезнью.