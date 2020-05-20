Последний звонок, которого не было

Учебный процесс завершился сегодня для грузинских 12-классников. Массовые мероприятия, которые обычно сопутствовали окончанию школы, в этом году из-за пандемии отменили. Что рассказывают школьники об обучении в дистанционном режиме, в котором находились последние два месяца, и как в коронавирусной реальности пройдут единые национальные экзамены?

«У нас было очень много всего запланировано на сегодняшний день. Собирались поставить танец, хотели записать песню. Все мы хотели этого, и сейчас никто не верит, что приходится лежать в кровати, вместо того чтобы быть в школе», – говорит Ниниа Кевхишвили, с сегодняшнего дня – уже бывшая ученица 166-й школы Тбилиси.

Последний звонок для нее и ее одноклассников так и не прозвучал – все мероприятия школа отменила. Не было ни белых рубашек, расписанных на память, ни прощального вечера в самой школе, ни банкета с красивыми платьями, прическами и костюмами. Школа для 12-классников в этом году закончилась в начале марта, когда Минздрав из-за пандемии приостановил учебный процесс. Чуть позже обучение хоть и возобновилось, но в дистанционном режиме.

«Плохо было. То интернет глючил у кого-то, кто-то был в деревне, и там вообще был без интернета. Сложно было, одним словом. Правда, под конец уже как-то привыкли. Но это все равно совсем не то, когда учитель объясняет прямо на уроке. Например, с математикой мне было очень трудно», – говорит Ниниа, которая собирается в этом году поступать на факультет бизнеса.

На момент, когда было принято решение приостановить учебный процесс, у Минобразования была специальная программа, позволяющая проводить уроки в онлайн-режиме, говорит замминистра Эка Дгебуадзе. В ней были созданы специальные коды для учеников и учителей и виртуальные классы.

«Но мы знаем, что не во всех семьях есть интернет. Есть села, где его вообще нет. Есть проблемы в вопросе устройств. Мы пришли к мнению, что хорошей платформой могло стать телевидение – проведение уроков в телевизионном формате. Кроме того, когда мы говорим о доступности (образования), следует сказать, что было важно не упустить из виду, к примеру, тех учеников, которым необходим язык жестов. Обеспечить это мы смогли с помощью телешколы», – сказала замминистра «Эху Кавказа».

Эксперт по вопросам образования Симон Джанашия полагает, что вопрос доступности онлайн-обучения не был решен министерством в полной мере. Минобразования, по его словам, не привлекло достаточно ресурсов, в том числе и нематериальных, – для того, чтобы эффективно справиться с крайне нестандартной ситуацией.

«Государство, к примеру, могло профинансировать детям интернет или сделать более доступными устройства – школы, скажем, могли временно передать в пользование компьютеры тем ученикам, у которых их нет, или семьям, где несколько детей, а компьютер один. Можно было сделать еще много всего (…)Я считаю, что государство очень многое потеряло из-за того, что не объявило чрезвычайное положение в системе образования и подошло к вопросу так, будто ничего особенного не происходит. Под ЧП я не подразумеваю включение сирены в школах, а хочу сказать, что система должна была мобилизовать свои лучшие ресурсы», – сказал Симон Джанашия.

Пока не известно, когда именно состоятся единые национальные экзамены. Софио Горгодзе, директор Центра национальных экзаменов и оценок, говорит, что точные даты будут объявлены в июне. А то, как именно будут проходить экзамены в условиях пандемии, будет решено в соответствии с рекомендациями эпидемиологов.

«На этом этапе ведутся переговоры с Минобразования и Минздравом, для того чтобы единые национальные экзамены этим летом прошли в максимально безопасной обстановке. Что касается дат, они будут объявлены в июне, как и все, связанное с процессом и процедурами, – как именно будут администрироваться экзамены», – говорит Софио Горгодзе.

По информации на 1 мая всего в единых национальных экзаменах планирует принять участие 39 300 абитуриентов.