В Абхазии ждут возвращения нескольких тысяч студентов

Вчера в Абхазии 90 человек протестировали на коронавирус, выявлен один COVID-положительный – курсант российского военного вуза. Это уже 15-й инфицированный курсант из числа тех, кто в последние две недели вернулся в Абхазию. Их родители сегодня собрались у здания городской санитарно-эпидемиологической станции, чтобы выяснить, почему их детей, у которых отсутствуют симптомы заболевания, держат в Гудаутской больнице.

Курсант российского военного вуза, у которого вчера была диагностирована коронавирусная инфекция, отправлен в Гудаутскую районную больницу, перепрофилированную под пациентов с COVID-19. На данный момент туда госпитализирован 21 пациент, 15 из них – курсанты российских военных вузов, вернувшиеся в мае в Абхазию, двое – жители села Бомбора и трое – жители г. Сухума. Один COVID-положительный – это российский военный, он проходит лечение в лазарете 7-й российской военной базы.

В Гудаутскую больницу вход категорически запрещен, поэтому родители госпитализированных курсантов собрались сегодня у здания сухумской санитарно-эпидемиологической станции, чтобы получить ответы на свои вопросы. Днем с ними встретились представители оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и главный санитарный врач. О состоянии курсантов и о том, как прошла эта встреча, рассказал представитель штаба, врач Алхас Джинджолия:

«Состояние у всех ближе к удовлетворительному. Сейчас часть из них пересдает анализы, они будут проходить переподтверждение в течение двух суток, по итогам будут кого-то выписывать. Сегодня общались с родителями курсантов тех, кто лежит, и тех, кто проходит карантин в «Айтаре», кого должны отпустить…

Е.З.: Какие вопросы родители ставят?

А.Д.: В основном, связанные с тестированием. «Почему нас не отпускают? Почему задержка?» Вот, пришлось все это разъяснить им в спокойной обстановке, потому что резко возросло число проводимых исследований. Потом сами тесты, которыми мы сейчас пользуемся, подразумевают третий ответ при сомнительном результате, его несколько раз перепроверяют и только потом оценивают, как плюс или как минус. То есть такие технические нюансы разъяснили людям. Были и родители госпитализированных ребят, им тоже объяснили. Мы сделали вывод, что нужно вернуться к тому формату, чтобы ежедневно обновлять данные, давать каждому родителю информацию по сыну или дочке».

Именно с прибытием абхазских студентов – курсантов российских военных вузов -связано резкое обострение эпидемиологической обстановки в Абхазии. По прогнозу Алхаса Джинджолия, студенты из России в ближайшее время начнут массово возвращаться домой: «Еще ожидается прибытие курсантов уже из других профильных служб – МЧС, СГБ… Сейчас начнется такой оборот: одни уйдут с изоляции, другие должны зайти… Нас больше всего смущает, что ожидается прибытие еще и гражданских студентов, они же тоже будут отпущены на каникулы, их достаточно большое число. Так что у нас сейчас вторая серия начнется, надо подготовиться, сделать выводы, где-то поменять тактику, одним словом, принять меры.

Е.З.: У вас есть информация о том, сколько примерно должно вернуться студентов и когда?

А.Д.: Речь идет, возможно, о нескольких тысячах человек, как ни странно…»

Джинджолия сообщил, что в Абхазию доставили оборудование для определения антител, вчера его смонтировали и опробовали. Штабу также предстоит изменить тактику противовирусных мероприятий, потому что к лету поток въезжающих неизбежно увеличится.

В социальных сетях распространилась информация о том, что у президента Аслана Бжания диагностирована коронавирусная инфекция. Алхас Джинджолия не обладает никакой информацией по этому вопросу.

С момента объявления карантина и начала тестирования на наличие SARS-CoV-2 и по настоящее время в Абхазии выявлено 25 человек с положительным результатом. Первые три COVID-положительных пациента были выявлены в апреле, лечились, двое выздоровели, одна женщина 1925 года рождения умерла. Один курсант выписан из больницы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия