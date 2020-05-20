Декларация независимости Саломе Зурабишвили

Президент Саломе Зурабишвили спровоцировала очередной политический скандал. В интервью «Рустави 2» она заявила, что лидеры «Грузинской мечты» были в курсе ее решения помиловать заключенных оппозиционеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. Тем самым президент Зурабишвили поставила лидеров правящей силы в неловкую ситуацию – они утверждали, что о помиловании узнали вместе с остальным обществом по телевизору. Бурно обсуждают в грузинском обществе и мысли президента Грузии о прямом диалоге с Россией.

«Кто знает меня и те, кто меня не знает, наверное, привыкли к тому, что я часто решения принимаю независимо. Так было и в этом случае», – ответила с улыбкой президент Саломе Зурабишвили на вопрос журналиста «Рустави 2», как принималось решение о помиловании оппозиционных лидеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. Тех, кто усомнился в ее независимости, президент убедила в очередной раз в другом – в умении делать скандальные заявления.

По словам Саломе Зурабишвили, перед тем, как публично объявить о своем решении о помиловании, она оповестила спикера парламента Арчила Талаквадзе, премьер-министра Георгия Гахария и лидера «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили. Президент даже рассказала, что ей ответил Иванишвили: «Это ваше решение».

Тем самым президент дала возможность оппонентам власти уличить правящую партию во лжи. Ведь с 15 мая, со дня издания акта о помиловании, представители «Грузинской мечты» утверждали, что не были в курсе и не считали правильным помилование оппозиционеров. «Видимо, президент обиделась на острую критику правящей силы», – предположили в «Нацдвижении».

Лидер партии Ника Мелия откровения президента считает доказательством своего предположения, что без согласия Иванишвили президент не решилась бы на это. Сам помилованный Гиги Угулава, генсек «Европейской Грузии», также уверен в решающей роли Иванишвили, которого к этому решению подтолкнули письма американских конгрессменов и европарламентариев, поднявших вопрос об экономических санкциях против правительства «Грузинской мечты». А в партии Иванишвили, по наблюдениям Гиги Угулава, пытаются «утопить друг друга»:

«Иванишвили, к его несчастью, не своих граждан боится, а международных санкций. Президент Зурабишвили сообщила Иванишвили о помиловании как Брежневу, другого объяснения у меня нет. Но это их личная бухгалтерия, и пусть не утомляют этим народ».

Представители «Грузинской мечты» в оценках заявления президента разделились. Некоторые позитивно оценили его, хоть ранее и утверждали, что не были о ее решении информированы. Такой позиции придерживается и вице-спикер парламента Гия Вольский:

«Это нормальный знак: президент оповещает руководителей государственных органов о своем решении, тем более в таком важном вопросе».

Генсек «Грузинской мечты» мэр Тбилиси Каха Каладзе вновь заявил, что не знал о решении президента:

«Решение президента не должно согласовываться с правящей партией, тем более когда у Саломе Зурабишвили нет никакой связи с партией «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Мы ее поддержали на выборах, хотели, чтобы победил независимый кандидат, а не те конкретные партии и кандидат, которые говорили о государственном перевороте».

Тогда почему президент решила сообщить о своем решении председателю партии Бидзине Иванишвили? На этот вопрос Каха Каладзе не ответил.

Между тем помилование было не единственной скандальной темой в интервью президента Саломе Зурабишвили. В грузинских соцсетях бурно отреагировали на ее слова о том, что американские сенаторы – «это не ее уровень», и она не намерена убеждать их лично в том, что в Грузии нет политзаключенных. Зато Саломе Зурабишвили не против встретиться с президентом Владимиром Путиным, который, по ее наблюдениям, очень изменился, как, впрочем, и весь мир, добавила президент:

«Сегодняшний Путин – не Путин того времени. Никто не может сказать, какой будет завтра Россия, которая в большом кризисе из-за ковид-эпидемии и низких цен на нефть. Будет она реагировать на это традиционно агрессивно или же по другому встретит эти вызовы – никто не знает это, и я не предсказательница».

Но президент Зурабишвили точно знает, что прямому диалогу в дипломатии, и значит с РФ, нет альтернативы. Но она не сторонница «встреч ради встреч». А обстоятельства к такому прямому диалогу с РФ не располагают, как отметила Саломе Зурабишвили, указав на то, что в условиях пандемии Россия продолжает процесс бордеризации Абхазии и Южной Осетии, остро реагирует и не дает Сухуми и Цхинвали возможности принять гуманитарную помощь от Тбилиси в условиях пандемии.

Саломе Зурабишвили и ранее предлагала пересмотреть существующий формат переговоров Грузии с РФ, напоминает специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубитидзе. Эту ее позицию он считает неправильной с учетом неравных сил Грузии и России. Он обращает внимание на то, что по Конституции президенту запрещено без согласования с правительством делать такие заявления. И вновь встает вопрос о том, насколько независима президент в определении внешнеполитических приоритетов или все-таки были консультации с правительством:

«В какой-то момент можно согласиться с президентом Саломе Зурабишвили о ее независимости, если вспомнить, как она обострила отношения с Азербайджаном, когда посетила комплекс Давид-Гареджи, а потом и в Баку сделала некорректные заявления и тем самым чуть не привела страну к конфликту. Тогда представители правительства заявляли, что эти заявления не были с ними согласованы. Возможно, и сейчас с таким фактом имеем дело, но в этом случае президент нарушает Конституцию, гарантом которой является сама».

Сама президент Саломе Зурабишвили в этом же интервью «Рустави 2» заявила, что никак не обостряла грузино-азербайджанские отношения. Всю вину она возлагает на провокаторов с обеих сторон. А кому выгодно обвинить президента Грузии? Саломе Зурабишвили отказалась делиться своими предположениями, сказав: «Вы – журналист, вы и выясняйте. У меня нет соображений, у меня есть обязательства».