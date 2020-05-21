Новости
Часть курсантов сбежала из карантина в Южной Осетии
Около 25 курсантов российских военных вузов сбежали из карантина в Южной Осетии, - сообщает корреспондент «Эха Кавказа». Сотрудники правоохранительных органов вернули их в карантинную зону.
Официальные источники пока не сообщают об инциденте, произошедшем накануне в республиканском многопрофильном медицинском центре Цхинвали.
Замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева сегодня заявила агентству «Рес», что на двухнедельном карантине находятся 213 человек, в медучреждениях республики - 146.
Число подтверждённых случаев коронавируса составляет 34, из них пятеро выздоровели.
Другие новости дня
В Москве задержана подозреваемая в распространении фейка о вирусе
По подозрению в распространении фейка о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи задержана и допрошена 38-летняя жительница Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет России. Её имя не называется, сообщается, что она занимается предпринимательской деятельностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сказала официальный представитель СКР.
Ранее было возбуждено уголовное дело из-за видеоролика, автор которого утверждал, что в московских магазинах продаются средства индивидуальной защиты из гуманитарной помощи, которые должны раздаваться бесплатно. На продаваемых масках якобы стоит штамп "гуманитарная помощь". Следствие заявляет, что на защитных масках приводились сведения о сертификации товара.
Подозреваемая подтвердила факт размещения видеоролика. Ранее при обыске по месту жительства у неё были изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, и ноутбук.
Уголовное дело заведено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В качестве наказания может быть назначен штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.
В Чечне запретили передвижения в дни празднования Ураза-байрама
Власти Чечни ввели запрет на передвижение по республике в дни празднования Ураза-байрама – с 23 по 26 мая. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил эти четыре дня выходными и призвал жителей республики провести праздник дома.
В инстаграме МВД Чечни сообщается, что государственные органы и ведомства, за исключением экстренных служб, в этот период работать не будут, а передвижение по региону запрещено. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов на совещании поручил местным руководителям довести эти требования до глав районных администраций и духовенства. Он отметил, что жители республики с пониманием относятся к объявленному режиму самоизоляции, однако попадаются и те, кто не осознают всю серьезность ситуации. Нарушителей режима самоизоляции власти будут наказывать по всей строгости закона, сказал Алханов.
В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин ранее объявил, что 24 мая во время Ураза-байрама мечети в Москве и других регионах будут закрыты. Он призвал верующих соблюдать меры предосторожности и встретить праздник дома. Ураза-байрам знаменует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан.
Миссия наблюдателей ЕС отвергает обвинения Цхинвали в «попытках забора биологического материала»
Миссия Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) категорически отрицает обвинения цхинвальского КГБ и средств массовой информации Южной Осетии.
Речь идёт о сообщении, якобы представители центра Лугара «пытаются осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан». В Цхинвали заявили о «несанкционированном появлении автомобиля грузинской частной медицинской клиники «Private» с зеленной надписью «Cprivate» на дверях, а также синей эмблемой Экстренной медицинской помощи «Звезда жизни» на окнах». В КГБ сообщили, что автомобили сопровождали две патрульные машины МНЕС.
В Миссии наблюдателей в ответ заявили, что указанные автомобили являются машинами скорой помощи. «Инцидент» произошёл 26 апреля.
«Машины скорой помощи присутствовали с патрулями МНЕС с самого начала. Они являются стандартной мерой предосторожности. Это составляющая нашей обязанности заботиться о наших сотрудниках, заключающаяся в том, что они сопровождают персонал МНЕС с тем, чтобы могли быстро оказать необходимую помощь в случае необходимости, как например, в случае автодорожного происшествия. Это особенно важно в отдаленных районах, где трудно получить скорую медицинскую помощь.
Машина скорой помощи была отчетливо видна. Не было никакого скрытного движения. Патрулирование было проведено в соответствии с планом. Не было никакого контакта с какими-либо лицами. Не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии COVID .
Все стороны, включая участников из Южной Осетии, знают об этих фактах, поскольку они были объяснены по Горячей Линии 26-ого и 27-ого апреля и ранее на протяжении многих лет, например, на встречах в рамках Механизма Предотвращения и Реагирования на инциденты (МПРИ) еще в 2014 году», - сказано в заявлении.
В МНЕС говорят, что внимательно следят за ситуацией на местах вдоль административной границы Южной Осетии на ежедневной основе.
«Наша Миссия непрерывно патрулирует во время нынешней пандемии. Наш подход совершенно непредвзятый», - сказано в сообщении.
В Северной Осетии коронавирус подтвердился у министра здравоохранения и муфтия
Коронавирус подтвердился у министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева и муфтия республики Хаджимурата Гацалова. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщили в пресс-службе местного Минздрава.
Состояние обоих расценивается как удовлетворительное. 65-летний председатель духовного управления мусульман проходит лечение в республиканской клинической больнице. А 53-летний глава министерства здравоохранения справляется с коронавирусом в домашних условиях.
Напомним, что Гацалов распорядился ограничить посещения крупных мечетей еще до появления первых заразившихся в республике. А Гогичаев регулярно призывал всех граждан Северной Осетии соблюдать карантинные меры.
Всего в республике насчитывается 2387 человек с коронавирусом, умерли – 22.
За сутки в Армении выявили 335 новых случаев коронавируса, трое пациентов скончались
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 335, в общем составив 5606. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 162 и сейчас составляет 2581.
За сутки от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 70.
Напомним, что с начала эпидемии коронавируса нового типа 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2928, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 45822.
Грузинские банки предоставят временно безработным дополнительную отсрочку по кредитам
Оставшиеся без работы граждане Грузии получат дополнительную, 3-месячную отсрочку по кредитам. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Банки автоматически предоставят отсрочку лицам, которые получат от государства компенсацию в рамках антикризисного плана (без капитализации процента).
Граждане, доход которых сократился, также смогут обратиться к коммерческим банкам для получения отсрочки.
- Правительство Грузии в течение 6 месяцев будет выплачивать временно безработным гражданам по 200 лари (около 63 долларов США). Лица, потерявшие работу в условиях пандемии коронавируса (наёмные рабочие), получат 1200 лари (377 долларов).
Гахария подтвердил, что чрезвычайное положение и комендантский час отменят после 22 мая
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства подтвердил, что чрезвычайное положение и комендантский час в стране отменят после 22 мая.
«Страна должна постепенно вернуться к нормальной жизни», - заявил Гахария.
По словам премьера, часть ограничений будет действовать после отмены ЧП – для этого парламент утвердит новый законодательный пакет.
Гахария отметил, что в стране продолжится конституционный процесс и правительство сделает всё, чтобы провести демократические и свободные парламентские выборы в октябре.
- Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии чрезвычайное положение было объявлено 21 марта.
В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов подал в отставку после того, как 155 человек заразились коронавирусом после похорон с участием нескольких сотен гостей. Об этом сообщило правительство Адыгеи.
1 мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района Адыгеи прошли похороны, на которые пришли более 500 человек. Изначально с диагнозом COVID-19 была госпитализирована одна женщина, а к 19 мая число зараженных превысило 150 человек.
Исполняющим обязанности главы района стал Темур Губжоков. Перед ним поставлена задача - стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции среди местных жителей.
В Красногвардейском районе ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, введено обязательное ношение масок и перчаток.
По официальным данным на 20 мая, всего в Адыгее выявлен 561 случай коронавируса, восемь человек умерли.
Угулава раскрыл секрет – Мерабишвили будет в «Национальном движении»
Экс-мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что бывший глава МВД Вано Мерабишвили будет в рядах «Национального движения».
«Мы друзья, но партийность – это другой вопрос. Я выдал секрет? Думал, что об этом и так все знали», - заявил Угулава в эфире программы «360 градусов» на канале «Палитраньюс».
Мерабишвили вышел на свободу 20 февраля после 6 лет и 9 месяцев заключения.
В Грузии 8 новых случаев коронавируса, 10 пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 721.
Накануне коронавирус выявили у водителя грузового автомобиля – он приехал в Грузию из Армении. Новые случаи подтверждены и в Болнисском районе.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 485.
В карантине находятся 3519 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 351.
Навальный на Радио Свобода: призываю не голосовать за Конституцию
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в интервью Радио Свобода заявил, что не будет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию России. Оппозиционер призвал всех последовать его примеру.
Навальный высказал уверенность, что, несмотря на пандемию коронавруса и карантинные меры, власть попытается провести голосование по поправкам уже 24 июня. Именно для этого, по мнению главы ФБК, Госдума и Совет Федерации в спешном порядке приняли закон, разрешающий электронное голосование на выборах и референдумах всех уровней. Навальный предполагает, что "это будет не просто фальсификация, а грандиозная подделка результатов". При таком формате голосования не существует никаких механизмов контроля, считает оппозиционер.
Навальный признал, что огромное количество россиян будут вынуждены пойти на голосование под давлением. Этим людям Навальный посоветовал голосовать против поправок.
- Внесение в Конституцию поправок инициировал в январе президент России Владимир Путин. Тогда же он заявил, что они должны быть одобрены не только парламентом, но и всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Одними из самых обсуждаемых поправок являются установление приоритета Конституции России над международным правом, а также "обнуление" президентских сроков, которое позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Представители оппозиции считают поправки противоречащими действующей Конституции и требуют отменить их.
- Изначально голосование было намечено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса Путин перенёс его на неопределённый срок.
Иракская разведка заявила об аресте лидера «Исламского государства»
Иракская разведка заявила об аресте лидера террористической группировки “Исламское государство”, сообщает канал “Аль-Арабия”. По утверждению спецслужбы, арестованный возглавил организацию после убийства американскими военными бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.
“Исламское государство” в своих сообщениях называет лидером организации Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, сообщал раньше “Голос Америки”. Иракская разведка утверждает, что настоящее имя арестованного — Абдельнасер аль-Кирдаш.
Подробности его биографии не приводятся, российский анонимный телеграм-канал Directorate 4 со ссылкой на неназванного иракского эксперта сообщает, что арестованный мог быть высокопоставленным членом “Аль-Каиды”, а с 2011 по 2019 год — руководителем ИГ в Сирии.
О месте, времени и обстоятельствах его ареста так же не сообщается. Утверждается только, что он был арестован за счёт получения точных разведывательных данных. "Аль-Арабия" напоминает, что в начале апреля глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи возглавил правительство страны.
Леван Варшаломидзе, «который строил Батуми», возглавит украинский инвестофис
Украина откроет инвестиционный офис в сентябре 2020 года под руководством экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе, сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Я могу сказать об инвестиционном офисе, который мы откроем в конце сентябре. Мы взяли туда руководителем г-на Варшаламидзе, который строил Батуми», - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве.
В настоящее время офис претерпевает кадровые изменения, добавил президент. «Мы приняли решение - один отдельный прозрачный инвестиционный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже согласовал... там план на 18 месяцев быстрых инвестиций в размере $7 млн», - прокомментировал Зеленский.
Как отметил президент, законопроект об инвестнянях готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте. «Что касается инвестиционной няни, кстати, мы там кое-что изменили, потому что сейчас нужно в мире бороться за инвестиции... Мы будем за них бороться - мы понизили планку», - указал он.
Зеленский добавил, что законопроект будет предусматривать назначение инвестняни для инвесторов, вложивших меньше 100 миллионов долларов, о которых речь шла раньше. К тому же, отметил президент, этот инструмент будет доступен не только иностранным инвесторам, но и украинским, передает «Интерфакс-Украина».
Варшаломидзе - соратник Михаила Саакашвили, назначенного главой Исполнительного комитета реформ Украины.
Амиран Гамкрелидзе: Решение о запуске общественного транспорта будет принято в ближайшее время
По словам главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, решение о запуске общественного транспорта в Грузии будет принято в ближайшее время. По словам Гамкрелидзе, вопрос обсуждается в Координационном совете.
«Было объявлено, что чрезвычайное положение в стране будет отменено 22-го. И сегодня на Координационном совете говорилось, что на примере наших соседей нам следует быть очень осторожными при отмене ограничений в быстром темпе.
Спрос на общественный транспорт, конечно, высок. Вы знаете, что общественный транспорт в основном загружен в больших городах, особенно в тбилисском метро, автобусах и т.д. Я могу заверить вас, что этот вопрос обсуждается и, конечно, это может случиться не завтра или послезавтра, но решение будет принято в ближайшее время», - сказал он.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено новых случаев коронавируса
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от COVID-19, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 46 человек. Все тесты показали отрицательный результат.
34 человека сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они являются военными курсантами: 32 - по линии Минобороны и 2 - Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
Таким образом, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент скончался.
Саломе Зурабишвили пригласила в Грузию короля Бельгии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону с королем Бельгии Филиппом стратегию открытия экономики в Грузии и Бельгии, сообщает сегодня, 20 мая, администрация президента.
Как отметил король Бельгии, ответственность общества очень важна во время борьбы с пандемией коронавируса, а также на этапе открытия экономики, и в этом отношении население Грузии и Бельгии показали отличный пример ответственности.
Президент Грузии рассказала об открытии сферы туризма, коридорах безопасного туризма и безопасных туристических местах в стране, отметив, что огромное значение для выхода Грузии из экономического кризиса имеет задействование сектора туризма. Зурабишвили поблагодарила Бельгию за поддержку Грузии и пригласила короля Филипа посетить Грузию.
Со своей стороны, король пригласил президента Грузии на открытие Международного фестиваля культуры «Европалия - 2022» в Брюсселе, который будет посвящен Грузии.
Международный фестиваль культуры «Европалия» проводится в Бельгии раз в два года, начиная с 1969 года, под патронажем королевской семьи. Название фестиваля происходит от объединения слов «Европа» и «опалия» (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саломе Зурабишвили сегодня также беседовала по телефону с великим герцогом Люксембургским, с которым обсудила перспективы сотрудничества в области безопасного туризма и ситуацию с коронавирусом в двух странах.
В беседе Зурабишвили отметила, что преодоление экономического кризиса и открытие безопасного туризма являются приоритетными направлениями. По ее словам, ведется работа с тем, чтобы Грузия открыла безопасные коридоры воздушного сообщения с разными странами, но в то же время эффективно избежать второй волны коронавируса.
Посол США о президенте Грузии: «Она поставила интересы страны выше личных убеждений»
Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала помилование президентом Грузии Саломе Зурабишвили оппозиционных политиков – Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
Дегнан считает, что Зурабишвили приняла смелое решение. «Она поставила интересы страны выше личных убеждений», - сказала дипломат в ходе онлайн-конференции с журналистами.
Дегнан призывает все стороны к выполнению соглашения от 8 марта. «Это создаст возможность для большего плюрализма на парламентских выборах текущего года», - отметила она.
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
В Южной Осетии сообщили о первых выздоровевших от коронавируса пациентах
В самопровозглашенной республике Южная Осетия от коронавируса выздоровели двое граждан, 32 продолжают лечение, – сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Состояние остальных больных стабильное, у многих из них отсутствует температура. Пациенты находятся под пристальным вниманием медиков», – сказали в пресс-службе.
Югоосетинские медучреждения на сегодняшний день покинули 87 человек, которые находились на двухнедельном карантине.
«Из 200 человек, находящихся на карантине в РММЦ, выписались 65. Вечером также планируем отпустить домой 40 граждан, также ожидается поступление 7 курсантов МЧС», - сказали в министерстве.
Там добавили, что из 33 человек, которых расположили в гостинице «Алан», с карантина вышли 13. В среду туда поступили еще двое.
Всего на двухнедельном карантине находятся 248 человек, в медучреждениях республики - 172. Накануне в ПЦР лаборатории в республике проведено 115 тестов, все они отрицательные (всего 935).
Синод Православной церкви Молдовы опасается чипирования граждан вакцинами от COVID-19
Синод Православной церкви Молдовы выпустил обращение к властям страны, в котором потребовал, чтобы вакцинация от коронавируса после изобретения прививки была добровольной. В обращении сказано, что с помощью "вакцин от COVID-19 в организм людей могут быть введены микрочипы", — сообщает региональная служба Радио Свобода.
"Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против COVID-19, потому что оно рассматривает их как возможность для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G", – сказано в обращении церкви.
В документе также сказано, что американский миллиардер Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, "считается основным человеком, ответственным за создание технологии микрочипирования посредством вакцины".
Информация о Гейтсе, микрочипах и 5G, на которую ссылается митрополия Молдовы, – одна из теорий заговора, которая широко распространилась в последнее время в соцсетях. Зачастую она распространяется изданиями, имеющими отношение к российскими властям, что подтверждают исследования Европейской комиссии, отмечает G4media.
Генпрокуратура России также сочла эту информацию фейком и запретила её распространение, напоминает канал "Настоящее время".
- Православная церковь Молдовы является доминирующей религиозной организацией в стране и насчитывает около 3 миллионов прихожан. Канонически она находится в составе Русской православной церкви, однако при этом имеет широкую автономию и право на самоуправление.
- Вакцина от коронавируса разрабатывается сразу в нескольких странах мира, но нигде не прошла дальше первых этапов клинических исследований.
У водителя грузового автомобиля в Грузии выявили коронавирус – он приехал из Армении
В Зестафони у 29-летнего мужчины выявили коронавирус. Водитель грузового автомобиля приехал из Армении и находился в самоизоляции. После подтверждения диагноза его перевезли в кутаисскую клинику.
По словам губернатора Имерети Звиада Шаламберидзе, все контакты инфицированного уже установлены.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии составляет 713, из них 475 пациентов выздоровели, 12 умерли.
- В Армении число случаев коронавируса достигло 5271, выздоровели 2419, умерли 67. Еще 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Южная Осетия получит от «ДНР» гуманитарную помощь
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудил с главой «ДНР» Денисом Пушилиным ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Агентство «Рес» сообщает, что в ходе телефонного разговора основной темой переговоров стала передача в гуманитарной помощи.
«Гуманитарный груз, который Донецкая Народная Республика намерена передать представителю Южной Осетии в течение текущей недели, включает средства индивидуальной защиты, в том числе фильтрующие полумаски, дезинфицирующие средства, а также лекарственные препараты. Вся продукция производится в ДНР», - сказано в сообщении.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что помощь «ДНР» очень важна и своевременна для жителей Южной Осетии.
Ранее в Цхинвали заявили, что примут международную гуманитарную помощь лишь через территорию России.
- В Южной Осетии 34 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Суд в Сингапуре приговорил человека к смертной казни по Zoom
Верховный суд Сингапура приговорил к смертной казни через повешение наркоторговца из Малайзии в ходе онлайн-заседания в мессенджере Zoom, передаёт агентство Reuters.
37-летний малазиец был обвинён в планировании поставки 28 граммов героина в Сингапур в 2011 году. Это первый случай в стране, когда смертная казнь вынесена по видеоконференции, сообщила ТАСС официальный представитель суда Куань Цянь Ин. Суды проводятся дистанционно из-за эпидемии коронавируса.
Ранее смертный приговор через видеосвязь вынес суд в Нигерии, напоминает Reuters. Агентство отмечает, что такая практика критикуется со стороны правозащитных групп. Применение смертной казни в Сингапуре по своей природе жестоко и бесчеловечно, а использование дистанционных технологий делает его таким ещё больше, — заявил The Guardian заместитель директора азиатского направления Human Rights Watch Фил Робертсон.
Цихелашвили сообщила подробности о смерти жителя Ахалгори
Госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили выразила соболезнования членам семьи Джумбера Миладзе, умершего при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии.
По информации Цихелашвили, мужчину с инсультом перевезли из Ахалгори в цхинвальскую больницу несколько дней назад.
«Это серпантинная дорога в горах, что таким пациентам противопоказано. Уже после этого семья пыталась перевезти его из Цхинвали на контролируемую нами территорию, что не удалось. Из-за задержки состояние здоровья пациента ухудшилось. К сожалению, это очередная жертва нечеловеческих, абсолютно нелегальных ограничений и условий изоляции, в которых живёт население Цхинвальского региона. Как минимум задержки не должны происходить при оказании неотложной медицинской помощи», - заявила Цихелашвили.
Министр говорит, что проблема жителей Ахалгори носит и этнический характер, что абсолютно неприемлемо.
63-летний житель Ахалгори Джумбер Миладзе умер накануне вечером при перевозке из Цхинвали на территорию, контролируемую властями Грузии.
Пациент из Ахалгори умер при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии
63-летний житель Ахалгори Джумбер Миладзе умер при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии.
Грузинская служба «Радио Свобода» сообщает, что состояние его здоровья ухудшилось несколько месяцев назад, но до сих пор власти самопровозглашенной республики Южная Осетия не давали разрешения на пересечение де-факто границы.
Миладзе перевезли из Ахалгори в цхинвальскую больницу несколько дней назад. После того, как состояние его здоровья стало критическим, родственникам позволили транспортировать его в грузинскую клинику при помощи Международного комитета Красного Креста. Миладзе скончался в машине скорой помощи.
Глава ахалгорского муниципалитета в изгнании Нугзар Тиникашвили заявил, что «Джумбер Миладзе – очередная жертва властей оккупированного региона».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.