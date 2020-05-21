В Москве задержана подозреваемая в распространении фейка о вирусе

По подозрению в распространении фейка о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи задержана и допрошена 38-летняя жительница Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет России. Её имя не называется, сообщается, что она занимается предпринимательской деятельностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сказала официальный представитель СКР.

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за видеоролика, автор которого утверждал, что в московских магазинах продаются средства индивидуальной защиты из гуманитарной помощи, которые должны раздаваться бесплатно. На продаваемых масках якобы стоит штамп "гуманитарная помощь". Следствие заявляет, что на защитных масках приводились сведения о сертификации товара.

Подозреваемая подтвердила факт размещения видеоролика. Ранее при обыске по месту жительства у неё были изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, и ноутбук.

Уголовное дело заведено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В качестве наказания может быть назначен штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.