Владелец Petrocas Energy Давид Якобашвили вернулся в Россию

В Россию вернулся бизнесмен и владелец музея «Собрание» Давид Якобашвили. Он сказал «Интерфаксу», что приехал по делам музея.

Летом 2019 года он покинул страну и говорил, что не вернется, пока не прояснится ситуация с уголовным делом, из-за которого в его музее прошли обыски.

«Да, приехал. Я приехал на несколько дней, не знаю, посмотрим, я должен быть на карантине 14 дней по закону. Приехал в Россию по делам музея», - сказал предприниматель.

Комментировать расследование он отказался и добавил, что не знает, как оно продвигается. С ним сотрудники ФСБ никаких следственных действий не проводили: «Не думаю, что ко мне были бы вопросы, я не знаю ничего такого».

Обыск в «Собрании» на Солянке прошел 18 июня 2019 года. Источники РБК тогда связали обыски с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи - компаньоны спорили о правах на Ейский портовый элеватор.

Якобашвили - один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки Якобашвили сосредоточился на частных инвестициях. Forbes его ставит на 136-е место среди богатейших людей России и оценивает его состояние на 2020 год в $750 млн. Основным его активом журнал назвал долю в 51% в нефтетрейдере Petrocas Energy Holding. Якобашвили владеет активами и в Грузии.