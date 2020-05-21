Обзор абхазской прессы

О важности прозрачности на фоне распространения коронавируса в Абхазии пишет «Нужная газета». Издание напоминает, что 18 марта по инициативе исполняющего обязанности президента Валерия Бганба был создан штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции. Одна из важных составляющих работы данного штаба заключалась в информировании населения.

«Вроде бы все в соответствии с декларируемой прозрачностью. Но вдруг что-то изменилось. Не хотелось бы связывать это вступлением в права новой власти, но, скажем так, совпало по времени: одновременно с ухудшением эпидемситуации и увеличением инфицированных информация становилась все более скудной. Некоторое время назад в социальных сетях появилось сообщение о том, что первые лица государства – президент и два вице-премьера – прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Но от официальных источников и штаба информация об этом так и не поступила. Даже после того, как один из информационных ресурсов сообщил, что президентский тест дал положительный результат, штаб проигнорировал и эту «новость», – пишет автор статьи Изида Чаниа.

Общество имеет право знать информацию о первых лицах государства, тем более в столь сложной эпидемобстановке. По ее словам, когда нет официальной информации, люди начинают верить слухам и пользоваться сомнительными источниками. «Закрытость от общества – это курс, который взят новой-старой властью», – считает автор публикации.

Врач Гудаутсткой Центральной больницы Ангелина Отырба в интервью «Апсадгьыл-инфо» высказала свое мнение по поводу того, почему некоторые граждане не верят в существование коронавируса.

«Предлагаю всем неверующим в существование ковид-инфекции прийти и поработать у нас. Мы работаем в тяжелых условиях, у нас персонал выполняет и медицинскую, и эпидемиологическую работу. Все реально устали. А те, кто находится за пределами нашей больницы, почему-то считают, что это шутки и игрушки. Если весь мир этому верит, если весь мир пытается с этим бороться, почему мы не должны этому верить?» – сказала Отырба.

По ее словам, благодаря своевременно принятым мерам, после первых случаев заболевания инфекция дальше не распространилась, но расслабляться не стоит. Она считает, что нужно максимально ограничивать въезд через границу.

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба. Прокурор сообщил, что в настоящее время в производстве органов прокуратуры Абхазии находится немало уголовных дел, имеющих общественный резонанс. «Мы возобновили много дел, многих лиц вернули обратно под стражу, в отношении которых преследования были прекращены по надуманным причинам. Вновь были возбуждены против них уголовные дела и приняты процессуальные решения. Одним из таких серьезных дел является хищение государственных средств госкомпанией «Абхазтоп». Было возбуждено уголовное дело, в кратчайшие сроки частично была проведена бухгалтерская экспертиза на территории России. Было выявлено хищение на сумму более 30 миллионов рублей. Гендиректор Беслан Авидзба был задержан городским судом, однако Верховный суд указал на допущенные нарушения в протоколе задержания, и мера пресечения была изменена на домашний арест. Это не единичное решение, когда Верховный суд по серьезным резонансным делам изменяет меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Мы считаем, что у суда нет достаточных оснований для принятия подобных решений».

Адгур Агрба подчеркнул, что никто не вмешивается в работу Генпрокуратуры. «У нас полная свобода действий», – сообщил он. Адгур Агрба назначен генеральным прокурором РА в декабре 2019 года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия