Трое инфицированных отправили шестерых медиков в карантин

Шестеро медработников Сухумской инфекционной больницы отправлены на карантин после контакта с семьей, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция. Главный врач больницы Мадина Бутба рассказала о посетивших их пациентах и ситуации в больнице после обнаружения у них коронавируса.

Семья из трех человек в первых числах мая вернулась домой в Сухум из Сочи. 15 мая у мужчины поднялась температура, и они обратились в городскую больницу, где им назначили консультацию инфекциониста. В этот же день все трое пришли в Сухумскую инфекционную больницу, где у них на следующий день был диагностирован COVID-19.

Семью госпитализировали в Гудаутскую районную больницу, а медработников инфекционной больницы отправили на карантин в отведенный под обсервацию дом отдыха «Айтар».

Главный врач инфекционной больницы Мадина Бутба рассказала о состоянии пациентов: «Они были у нас на дневном стационаре до тех пор, пока мы не получили их результат. Они пришли к нам, получается, днем, у них взяли мазочки, и до восьми часов вечера были у нас. Накануне в пятницу они приходили к нам – мужчина, его жена и дочка, потом ушли домой, и на следующий день пришли снова, и уже в этот день мы брали у них мазки. Получается, что они были у нас 15-го и 16-го мая. Первый день у женщин не было вообще никаких симптомов, мужчина говорил, что два дня температурил. Все. Результат у них был положительный, поэтому их отправили в гудаутский стационар».

Контактировавших с пациентами двух докторов инфекционной больницы, трех медсестер, которые брали мазки и проводили инфузионную терапию, и одну санитарку, которая убирала в отделении, отправили на карантин на две недели.

Главврач больницы считает, что отсутствие медиков не критично, больница продолжает работать и принимает амбулаторных больных: «На данный момент у нас стационарных больных нет, есть только амбулаторные.

Е.З.: Для больницы это критично?

М.Б.: Нет, на данный момент не критично, потому что у нас есть доктора, которые работают в отделении, и есть дежурные доктора, которые ведут прием амбулаторных больных. У нас на сегодняшний день в стационаре работали четыре доктора – три доктора во взрослом отделении и один работающий доктор-педиатр на втором этаже. То, что касается среднего медперсонала, у нас три отделения – приемное, взрослое и детское, по всем отделениям всего 12 медсестер плюс к ним санитарки, два дневных лаборанта и два лаборанта по дежурству».

По данным представителя оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхаса Джинджолия, карантин проходит и один доктор из сухумской городской больницы, которая контактировала с заболевшей семьей.

Почему медиков в Абхазии, которые контактируют с COVID-положительными пациентами, тут же отправляют на обсервацию на две недели? Нас регулярно информируют о том, что медперсонал республики обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Если медперсонал защищен, тогда зачем его изолировать? Если дело и дальше так пойдет, то можно предположить, что в скором времени в больницах республики вообще не останется сотрудников, все уйдут на изоляцию в «Айтар».

Мадина Бутба пояснила, что средствами индивидуальной защиты медики инфекционной больницы обеспечены, врачи работали с пациентами в специальных масках, перчатках, очках и в разовых халатах, надетых поверх основных. Костюмы у врачей тоже есть, но в данном случае их не использовали. Решение о необходимости прохождения карантина принимала главный санитарный врач города Алла Беляева.

Беляева отказалась обосновать свое решение, сославшись на занятость и усталость. Обещала сделать это по мере возможности.

Что касается семьи, то на данный момент состояние всех троих удовлетворительное. Мужчина чувствовал себя плохо в первый день госпитализации, сейчас врачи наблюдают у него положительную динамику, жена и дочь переносят инфекцию легко.

Оперативный штаб вчера проинформировал, что биоматериал для тестирования был взят у 46 человек, у всех результат отрицательный. 34 курсанта в течение дня были выписаны из обсервации в доме отдыха «Айтар». В Гудаутской больнице на лечении находятся 20 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия