Добегались до отчисления

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал поведение курсантов, сбежавших накануне из карантина, безответственным. Об этом он заявил на встрече с родителями молодых людей. Президент отметил, что провинившиеся должны понести наказание, и потребовал провести тщательное расследование произошедшего. Министр обороны не исключил отчисление молодых людей из российских вузов.

Еще 19 мая в соцсети Facebook появился одинокий статус: «Карантин дал течь?» Тогда на него мало кто обратил внимание. Сегодня все стало понятнее, когда на одном из негосударственных ресурсов появилась информация о сбежавших из-под карантина 25 курсантах военных вузов.

Напомним, их начали возвращать в Южную Осетию с 5 мая, так как учебные заведения России объявили карантин. Всего, по словам министра обороны Ибрагима Гассеева, в республику должны были вернуться около трехсот человек. Глава республиканской больницы Маир Кокоев еще раз объяснил журналистам, что «студенты – граждане нашей республики – будут находиться на карантине и под строгим контролем врачей в течение 14 суток. Если за это время у них не подтвердится коронавирусная инфекция, то мы отпустим их по домам».​

По информации «Эха Кавказа», сбежавших студентов посадили на карантин 6 мая. То есть 20 мая истек двухнедельный контрольный срок пребывания в стационаре. Когда конкретно случилось происшествие, неизвестно. Югоосетинские государственные СМИ распространили информацию только сегодня, после встречи президента с родителями сбежавших курсантов. Анатолий Бибилов отреагировал на инцидент довольно жестко:

«Я знаю, что некоторые из вас одобряли их действия. Те родители, которые относятся к курсантам, военным, как к сынкам, портят своих детей. Или мы воспитываем настоящих мужчин, которые завтра должны защищать родину, воспитываем в духе того поколения, которое пять лет воевало в окопах, в холоде, несмотря ни на что шли к победе, или мы воспитываем слюнтяев, которые не дисциплинированы, не выполняют принесенную присягу, которые не могут две недели побыть на карантине – в тепле и удобстве».

Анатолий Бибилов также потребовал наказать провинившихся курсантов, степень вины которых будет определена после «тщательного расследования».

Реакция на побег пользователей соцсетей была не менее категоричной. Например, пользователь Facebook Гаглойты Виктория пишет: «Даже российских генералов уволили! С чего должны прощать это умышленное преступление этим недорослям? И столько труда, столько стараний наших врачей, наших милиционеров, госслужащих в противодействии распространению вируса! И взять, и пустить все коту под хвост своей тупейшей выходкой!» Ей вторит другой пользователь – Зарина Дзаттиати: «Они подвергают риску жителей города! Что за безответственность для будущих военных?(( И почему не сработала охрана стационара...»

Чуть позже заговорили и родственники некоторых курсантов, которые утверждают, что их продержали в стационаре больше положенного времени: «Мне просто интересно, кто-то о психике этих бедных детей беспокоится? Они почти по два месяца сидели там взаперти, теперь тут! Мой племянник сегодня уже 16-й день сидит! И это при всех отрицательных тестах! Ни температуры, ничего! Я тоже не могу понять, для чего их еще держат третью неделю?!», – написал в Facebook пользователь Коша Саусем Одичавшая.

Нешуточные баталии развернулись и в Инстаграме. Один из комментаторов под ником bestaevadi9951 утверждает, что обратно в стационар курсантов загоняли дубинками: «И поэтому надо было дубинки применить? Вы считаете это нормально? Они два месяца были в карантине там, где учатся. Еще две недели в больнице, и еще им продлили на шесть дней. И откуда вы знаете, что были зараженные? Вы там находились? Никто ничего не знает, как тут, так и там». На что не преминул ответить пользователь alan051051: «Они повели себя как скот, и загнали их как скот!»

Министерство обороны Южной Осетии тоже отреагировало на побег из-под карантина своих подопечных. По сообщению ведомства, «в отношении военнослужащих, нарушающих установленные карантинные правила и нормы, будут применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил и военным законодательством. Действия (бездействие) курсантов, препятствующие выполнению проводимых мероприятий, будут расценены как грубые дисциплинарные проступки с последующей аттестацией военнослужащих и рассмотрением вопроса об их отчислении из высшего учебного заведения».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия