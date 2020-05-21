Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу

США намерены выйти из Договора по открытому небу. Об этом в разговоре с прессой в Вашингтоне заявил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», – сказал глава Белого дома.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп намерен завтра, 22 мая, сообщить России о выходе Вашингтона из соглашения. Позднее эту информацию подтвердил Госсекретарь США Майк Помпео.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года. Россия ратифицировала документ в 2001 году. Участниками договора являются 34 государства. Они могут совершать полеты над территориями друг друга для контроля военной деятельности. Выйти из договора может любая страна, за полгода уведомив остальных участников.

По словам собеседников газеты The New York Times, выход США из соглашения может говорить о нежелании продлевать в 2021 году Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными.

О том, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, стало известно в октябре прошлого года. Однако окончательного решения Вашингтон тогда не принял.