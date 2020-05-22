Дело для валютчиков

Несмотря на поэтапный выход Грузии из локдауна, до сих пор остаются неясными перспективы обменных пунктов. Представители этого бизнеса недоумевают, почему череда послаблений никак не дойдет до них.

Работа обменных пунктов была прекращена 31 марта, однако с тех пор в Грузии было снято много ограничений – вплоть до нахождения в салоне автомобиля более трех человек. Сегодня на заседании антикризисного совета речь зашла о поэтапном восстановлении городского транспорта, а деятельность обменников, по всей видимости, опять осталась вне зоны внимания властей.

По словам Вахтанга Григалашвили, соучредителя Ассоциации киосков по обмену валюты, несмотря на практически идеальные условия эпидемиологической безопасности, сроки их открытия никак не определятся:

«Специфика нашей работы исключает общение с клиентами, так как между нами бронированное стекло, и деньги передаются через безопасное приспособление. Однако, несмотря на почти ежедневные запросы, разрешения на работу нам не выдают. В свое время наше закрытие мотивировали тем, что деньги являются потенциальными разносчиками вирусов. Но, извините, магазины работают по безналичному расчету или обмен валюты в банках не происходит напрямую? И, наконец, деньги в обороте на рынках. Мы не слышали никаких рекомендаций о дезинфекции денег».

В свою очередь, владелец сети пункта обмена валюты «Dika» Ираклий Чичинадзе готов выполнить все рекомендации ради спасения бизнеса:

«Банки работают – там очереди по обмену валют, а мы готовы проводить дезинфекцию денег, если это требуется, но власти глухи, и мы сидим по домам. Никаких рекомендаций Минздрава мы не получали, нас просто закрыли, хотя большинство обменников устроены таким образом, что при обмене валюты там не может находиться более одного человека».

В оппозиции считают, что власти попросту дали шанс банкам подзаработать, требуя от них уступок в других сферах. Говорит глава фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе:

«Это делается в интересах некоторых людей, это делается в интересах банков. Чтобы они за наш счет, за счет простых граждан заработали огромные деньги на грабительской разнице в курсах, оставив без средств к существованию сотрудников более 1000 обменных пунктов».

По всей видимости, в партии власти также осознали бесперспективность дальнейших запретов. Сегодня председатель комитета по отраслевой экономике Роман Какулия призвал правительство открыть киоски по обмену валюты:

«Одной из причин закрытия в свое время была названа безопасность, и, думаю, будет справедливо поставить вопрос, почему эти киоски не могут быть открыты, если они будут следовать рекомендациям Минздрава. Этот факт должен быть принят во внимание».

Озабоченность бизнеса сегодня разделили и в аппарате бизнес-омбудсмена, однако, по словам Михаила Даушвили, разрешение на деятельность этого бизнеса, ежедневно обслуживающего несколько сот тысяч граждан, буден дано не сегодня и не завтра. Для этого потребуется совместное решение Министерства здравоохранения, глав правительства и Национального банка.

Для справки: согласно шестиэтапному плану открытия экономики, представленному правительством, возобновление всех финансовых услуг предусмотрено на четвертом этапе, но Вахтанг Григалашвили надеется, что этот срок будет сокращен.

«Мы должны каждый день общаться с Нацбанком и ждать, когда крайний срок изменится. Есть позитивные ожидания, но пока ничего конкретного», – сказал Вахтанг Григалашвили.