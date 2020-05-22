Путь госминистра от разделительной линии до Австрии

МИД Грузии сообщает о новых кадровых перестановках. Особое внимание в ведомстве уделяют назначению госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили на пост посла Грузии в Австрии. Эта новость стала известна в тот момент, когда сама Цихелашвили находилась в одном из сел Шида Картли близ разделительной линии.

У министра иностранных дел Грузии появится новый заместитель, им станет дипломат Владимир Константиниди. Бывший госминистр по делам евроинтеграции Виктор Долидзе займет пост постоянного представителя Грузии в НАТО, а занимавший ранее этот пост Александр Маисурадзе будет руководить представительством в Женеве, сообщил сегодня на пресс-конференции глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Впрочем, главной неожиданностью для журналистов стало назначение госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили на пост посла Грузии в Австрии. На этом посту Цихелашвили сменит Давида Дондуа, который ранее занимал разные должности в МИД Грузии, включая заместителя министра иностранных дел.

«Госпожа Кетеван Цихелашвили, которая является госминистром, станет послом Грузии в Вене и постоянным представителем находящихся в Вене международных организаций. Думаю, ее опыт в этом направлении будет очень важен. Она постоянно работала по этим направлениям. Темы, которые рассматриваются в международных организациях ООН, в том числе и касающиеся конфликтов, будут важным направлением, которым займется госпожа Кетеван», – сказал Давид Залкалиани.

Известие о назначении на новую должность застало Кетеван Цихелашвили в селе Одзиси (Шида Картли). Сегодня она находилась здесь в рамках государственной кампании по раздаче гуманитарной помощи жителям поселений, граничащих с разделительной линией. Журналистам она сообщила, что пока продолжит работу в качестве госминистра:

«Действительно, принято решение, согласно которому я с 15 июня продолжу деятельность в качестве постоянного представителя миссии ООН, международных организаций, находящихся в Вене, и послом в Австрии. Этот комплексный мандат очень почетный и ответственный. Но до 15-го числа я продолжу свою работу в качестве государственного министра».

Остальные представители правящей партии комментировать перестановки отказываются, ссылаясь на то, что заявление первым должен сделать премьер-министр. Зато независимый депутат Дмитрий Цкитишвили в интервью телекомпании «Рустави 2» заявил, что назначение Цихелашвили – далеко не новость:

«Я достаточно давно слышу о том, что Кетеван Цихелашвили хотят назначить (послом Грузии) в Австрии. Меня удивляет, почему об этом не стало известно раньше, и только сегодня объявили об этом. Думаю, просто проходили какие-то внутренние процедуры. А вообще, это решение было принято, если не ошибаюсь, еще осенью прошлого года. Возможно, это было ее личное решение, возможно – нет, я могу только гадать. Но я знаю, что Кетеван – достаточно компетентный человек, говорю это, несмотря на то, что сегодня нахожусь в оппозиции, она может стать хорошим послом».

Компетентной она была и находясь на посту госминистра по делам примирения и гражданского равноправия, говорит политолог Гия Хухашвили, именно поэтому он не понимает, почему было принято решение о ее новом назначении:

«Я думаю, в отличие от многих наших деятелей, она довольно эффективная и профессиональная. Направление, которое она курировала, ей было очень хорошо знакомо, и она была максимально компетентна, она делала все, что было возможно. Но меня беспокоит то, что ее убрали оттуда, и я не вижу полноценной замены. А вообще, с Австрией у нас каких-то особых, выделяющихся отношений нет».

По мнению Гии Хухашвили, практика показывает, что обычно в Грузии послами назначаются те должностные лица, от которых желают избавиться. Ранее некоторые СМИ распространяли кулуарную информацию о том, что аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия планируется упразднить и создать схожую структуру в виде департамента МИД. Однако в ведомстве это не комментируют, как, в принципе, и не называют имени приемника пока еще действующего госминистра.