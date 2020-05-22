В Абхазию едет томограф

Более 65 млн рублей было собрано бизнес-сообществом, московской абхазской диаспорой и Русской общиной Абхазии на борьбу с коронавирусной инфекцией. Инициировали и провели эту работу представители движения «Мы вместе». На пресс-конференции в Сухуме подвели итоги, и министр здравоохранения ответил на вопросы журналистов.

25 марта и.о. президента Валерий Бганба обратился к абхазским предпринимателям с просьбой оказать помощь в борьбе с COVID-19, уже на следующий день состоялась встреча, на которой было принято решение создать движение «Мы вместе».

О его деятельности проинформировал координатор Борис Барциц, генеральный директор компании сотовой связи «А-Мобайл»: «Учитывая сложность ситуации и ограниченность во времени, было принято решение организовать сбор средств на спецсчете Министерства здравоохранения, мы не стали тратить время на создание нового юридического лица и открытие специального счета. Также необходимо было обеспечить открытость и прозрачность всех процессов, связанных с поступлением денежных средств и их расходованием. Для этого был создан официальный сайт движения и страницы в соцсетях, где мы ежедневно информировали участников движения и общественность о новых поступлениях и их расходовании. Уже 27 марта на спецсчет поступили первые средства от предпринимателей, всего за первую неделю удалось собрать более 31 млн рублей. А на сегодняшний день сумма собранных средств составляет 56 млн 668 тысяч рублей. К движению «Мы вместе» присоединилось 88 участников, оказавших финансовую поддержку».

Русская община Абхазии присоединилась к движению и перечислила на спецсчет Минздрава около 9 млн рублей.

Средства были направлены на приобретение медикаментов, медицинского оборудования, систем диагностики, медицинских изделий и компьютерного томографа для Гудаутской районной больницы, перепрофилированной под лечение пациентов с COVID-19.

По словам Бориса Барциц, сбор средств не стал единственной задачей, которую пришлось решать участникам движения «Мы вместе». Им приходилось координировать и осуществлять поставки в Абхазию медицинского оборудования, средств защиты и медикаментов, так как Россия закрыла границу, ввела запрет на вывоз определенных медицинских изделий и возникли сложности с их закупкой в России: «Многие поставщики оборудования и медикаментов в Российской Федерации отказывались работать с нерезидентами, в том числе, с Министерством здравоохранения. И нам нужен был надежный партнер в Москве, который готов был взять на себя вопросы, связанные с поиском, закупкой, складированием товаров, а также транспортную логистику. И таким партнером выступила Московская абхазская диаспора (МАД). Они тоже открыли сбор средств для граждан, проживающих на территории РФ, в частности, в Москве, чтобы наши граждане могли в этом поучаствовать. 28 марта с председателем МАД Бесланом Радионовичем Агрба обсудили механизмы взаимодействия и приняли очень важное решение – объединить усилия в вопросах, связанных с организацией процесса закупки и доставки на территорию Абхазии всех товаров».

Работали по заявкам Министерства здравоохранения, а первая машина с гуманитарным грузом на сумму более 20 млн рублей пришла в Абхазию уже через неделю.

К пресс-конференции присоединился по видеосвязи председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, который сообщил, что в сборе средств и организации помощи в Москве приняли участие более 100 человек.

Беслан Агрба задал министру здравоохранения вопрос о том, почему абхазских медиков после контакта с зараженными коронавирусной инфекцией отправляют на изоляцию, несмотря на то, что средства защиты у них должны быть?

Тамаз Цахнакия сообщил, что, отправляя медиков на обсервацию, Минздав действует в соответствии с утвержденными протоколами ВОЗ и Роспотребнадзора: «Все медицинские работники даже при наличии средств индивидуальной защиты, которые работали с ковидным больным, подлежат обсервации. Они должны находиться либо на самоизоляции, либо в соответствующем учреждении. Так прописано в инструкциях Всемирной организации здравоохранения и в протоколах, которые утверждены по рекомендации Роспотребнадзора. Это связано с тем, что абсолютных гарантий никто, естественно, дать не может. В ходе лечебного процесса могут быть разные ситуации, и такие риски существуют. В соответствии с этими протоколами они выйдут из изоляции после того, как будут обследованы. У нас уже есть экспресс-диагностика, и если ИФА (иммуноферментный) анализ будет отрицательный, значит, они, скорее всего, будут тоже отрицательные. Если он будет слабоположительный, то нужна будет ПЦР-диагностика, но это уже на пятые-шестые сутки».

Вирусолог Алиса Матуа пояснила, что в специальных комбинезонах медики работают только в красной зоне, обычный медперсонал их не использует. Нахождение в них, во-первых, сопряжено с большими трудностями, а, во-вторых, если начать во всех случаях их использовать, то не в чем будет работать с тяжелыми больными.

Был вопрос и о лаборантах, которые производят забор биоматериала у пациентов. Их, по словам министра, на карантин не отправляют, так как они работают в специальных костюмах, которые обеспечивают защиту на более высоком уровне: «Забором биоматериала занимаются наши сотрудники. Они одеты по полной экипировке: в комбинезонах, очках, специальных перчатках, здесь вероятность заражения крайне низкая. Они проходят полную дезобработку после того, как осуществили забор биоматериала. Но они также находятся на контроле. А те, кто осуществлял забор у потенциально инфицированных или, как это потом уже было подтверждено, у инфицированных, подлежат обследованию на 7-й и 14-й день, что мы и делаем. И на сегодняшний день, слава богу, у всех наших медиков отрицательный результат».

Тамаз Цахнакия проинформировал, что за время карантина было протестировано около 900 человек. На днях ожидается партия из 3000 диагностических ПЦР-систем, закупленных на средства предпринимателей.

На обсервации в доме отдыха «Айтар» остаются 98 человек. Завтра приедет группа курсантов МЧС из 12 человек и 27 мая – из 46 человек.

На этом организованные группы закончатся, но студенты продолжат возвращаться. Более 500 человек уже приехали, но многие остаются, и еще примерно две тысячи студентов должны приехать к лету. Тамаз Цахнакия считает, что они будут возвращаться поодиночке, возможно, по два-три человека, и встанет задача проконтролировать их: «У нас на границе налажена система передачи информации, полная фиксация данных и выезд сотрудников милиции и СЭС на контроль туда, где они будут находиться. Хотя бы на этом уровне мы постараемся проводить мониторинг. У нас нет сил, чтобы каждый день по каждому адресу отправлять людей, но хотя бы на телефонном контакте мы можем быть, чтобы понять, где они находятся, как себя чувствуют, температурят или не температурят, находятся на самоизоляции или с кем-то живут? У кого-то есть возможность самоизоляции, у кого-то – нет. А это огромное количество, это – несколько тысяч студентов, может быть, две тысячи всех вместе, и курсантов в том числе, не только гражданских. Будем отслеживать. Есть надежда на то, что эпидемия все-таки пойдет на спад в июне. И по экспертным данным того же Минздрава России в июле она закончится вообще. Мы рассчитываем на то, что у них сейчас экзамены – выпускные, переводные, на это уйдет время, и к тому моменту, когда они будут возвращаться, уже будет минимальный риск того, что они могут быть заразными, хотя он, конечно, существует».

Николай Ачба, генеральный директор предприятия «Вина и воды Абхазии», проинформировал, что движение «Мы вместе» решило свои задачи. За полтора месяца все, кто хотел принять участие в сборе средств, это сделали. Осталась оперативная работа, связанная с доставкой компьютерного томографа в Гудаутскую больницу: необходимо построить для него помещение, установить и подключить. Спецсчет пока остается открытым, но работа в целом завершена.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия