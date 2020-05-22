Кавказ восходит к пику

За истекшие сутки на Северном Кавказе скончались от коронавирусной инфекции 26 человек, из которых два человека в Ингушетии и 24 – в Дагестане. За это же время заразилось 377 человек, и общее количество заболевших COVID-19 в СКФО составило 13 633. Больше всего заболело в Дагестане – 103 человека, а наименьшее количество – в Карачаево-Черкесии. На утро 22 мая прирост инфицированных составил 11 человек. Общее число заболевших достигло 712, из которых 400 человек проходят лечение в стационарах, 109 лечатся на дому под наблюдением участковых врачей, 188 человек выздоровели.

Среди заболевших муфтий Карачаево-Черкесии, председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Больной в тяжелом состоянии, ему диагностирована двусторонняя пневмония, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера вечером больного доставили из Черкесска в Москву в институт им. Пирогова. Некоторые информационные ресурсы сообщили и о заболевании Рамзана Кадырова, якобы его тоже госпитализировали в Москву, но СМИ Чеченской республики эту новость опровергли.

За все время пандемии по официальной статистике в КЧРО скончались четыре человека. В республике в эти цифры мало кто верит. Олег Джантемиров, фрилансер IT сферы и блогер из Хабезского района, говорит, что больше склонен доверять информации местного информационного ресурса «Политика 09», который опубликовал данные о 31 умершем. Говорит Олег Джантемиров:

«Только в Хабезском районе я знаю о нескольких подобных случаях. Вне зависимости от официальной версии их смерти, я считаю, что они скончались именно по этой причине, иначе зачем было медикам предпринимать такие меры предосторожности? Были случаи, когда запрещали приходить на кладбище, когда умерших хоронили сами сотрудники медицинских учреждений, не подпуская их близких, или когда выдавали тела в герметичных пакетах, которые нельзя было вскрывать из-за угрозы заражения. Эти случаи были, тому есть свидетели – не один и не два человека. Даже свидетельств этих людей достаточно, чтобы понять: смертность и заболеваемость занижается, чтобы не выделяться на общем федеральном фоне.

– Местные власти хотят продемонстрировать свою эффективность?

– Пытаются находиться в серединке федеральной статистики – у нас как бы не хорошо, но и не плохо. Это дает властям надежду на то, что они не вызовут раздражения Центра, какие-то преференции сохранятся и т.д.».

Власти и духовенство Северного Кавказа призывают местные общества отойти на время от традиций, нарушающих режим самоизоляции, – не устраивать скопления на похоронах, повременить со свадьбами. Известные на Кавказе люди и религиозные деятели обратились к мусульманам с призывом провести предстоящий праздник Ураза-байрам в кругу семьи.

Многие пользователи социальных сетей сетуют на верующих, которые демонстративно игнорируют меры предосторожности по принципу «на все воля Всевышнего», ходят по улицам и посещают магазины без медицинских масок, тем самым подвергая опасности не только себя, но и окружающих. Автолюбитель Валерий Киреев указывает на другую категорию соотечественников, которые, по его мнению, создают угрозу распространения болезни:

«Сотрудники ГИБДД переносят этот вирус при проверке документов. Они-то сами защищены – в перчатках и масках. Но этими грязными перчатками они целый день перебирают документы автовладельцев, перенося заразу от одного человека к другому. Я, когда забираю права, сразу их дезинфицирую спиртом, но они пластиковые, а страховка, например, бумажная, ее спиртом не протрешь. Так он ее еще из пластикового пакета достает и со всех сторон трогает. Останавливать стали чаще, без нарушений. Под предлогом пандемии останавливают авто с неместными номерами, спрашивают, с какой целью приехали. Останавливают для проверки документов, водительских прав, страховки. Сейчас у многих из-за нерабочих дней документы просрочены, на них и охотятся.

– Но президент в одном из своих обращений пообещал, что на время пандемии срок действия просроченных документов продлевается.

– Путин обещал, что и паспорта, и просроченные права будут действовать, но на деле это не работает. За просроченную страховку штраф 800 рублей».

Врач-реаниматолог, начмед первого в КЧР госпиталя для больных COVID-19 Амин Мамхягов работает с коронавирусными больными с первого дня, как открылся госпиталь. Я спросил его, чего он ждет, к чему готовится? Врач ответил, что, работая в госпитале, трудно судить о ситуации, которая складывается в регионе или в стране. Как и в начале пандемии, койки все заняты, и больные переносят болезнь так же, как и в первые дни пандемии, – не легче и не тяжелее. Но все-таки в последнее время появилось предчувствие, что скоро станет легче:

«Было время, когда коек не хватало, нам было трудно, мы физически не успевали принимать пациентов. А сейчас мне кажется, что ситуация меняется к лучшему. Может быть, я ошибаюсь из-за того, что другие госпитали с нас нагрузку сняли… Но и общаясь с докторами из других госпиталей, мы в большинстве случаев сходимся во мнении, что все-таки подходим к пику заболеваемости, который может наступить уже в конце месяца, и в ближайшее время выйдем на плато, а затем потихоньку количество больных уже будет снижаться. Но, с другой стороны, очень многое сейчас зависит от населения, которое сейчас выходит из режима самоизоляции и рвется, кто на отдых, кто на работу. Очень многое зависит от их самосознания».