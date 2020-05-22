В Абхазии подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. В регистр будут включать следующие основные данные о жителях: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и другие. Также предусмотрена возможность внесения дополнительных сведений о физическом лице, например, о семейном положении и родственных связях.

Формировать базу данных планируется на основе сведений государственных и муниципальных информационных ресурсов органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами. Закон вводит понятие "идентификатора", указывающего "на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".

Вести регистр будет Федеральная налоговая служба. Замруководителя ФНС Виталий Колесников ранее говорил, что в регистр войдут "30 видов сведений от 12 основных поставщиков". Центр обработки данных, в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период.

"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае", — сказал Колесников.

Обсуждение законопроекта

Перед рассмотрением законопроекта в третьем чтении депутат Николай Коломейцев (КПРФ) заявил, что данный законопроект противоречит нескольким статьям Конституции, а также нарушает права граждан на тайну частной жизни. Коломейцев предложил внести ряд поправок, чтобы устранить нарушения. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что документ находится на рассмотрении несколько месяцев, все процедуры по внесению каких-либо поправок уже прошли. В ответ на это коммунист Коломейцев потребовал вообще снять вопрос с повестки сегодняшнего заседания. Однако большинство из присутствующих депутата высказались против этого предложения.

"Куда спешим? Что случится? Пусть коллеги сейчас занимаются другими вопросами — спасением экономики России. В такой спешке уже есть подозрения. Давайте выделим отдельную категорию граждан, покажем на себе, на себе будем испытывать систему, наверняка выявятся недоработки, исправим, а потом будем всех подключать", — возмутился депутат Олег Нилов.

По словам Игоря Лебедева, фракция ЛДПР также не намерена "в такой спешке" поддерживать такой законопроект, потому что он нарушает закон о персональных данных: "Данные собираются принудительно, гражданин не может повлиять на процесс этого сбора. Очевидно, что создание единой базы данных будет вызывать интерес у злоумышленников. Сейчас не существует технической возможности обеспечивать 100% безопасность хранения данных".