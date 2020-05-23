Муфтий Абхазии обратился к мусульманам с просьбой совершить праздничный намаз дома

Сегодня, после заката солнца, подошел к концу Священный для мусульман месяц Рамадан, в течение которого верующие воздерживались от еды, питья и от всего, что вызывает гнев Всевышнего. Праздник Ураза-Байрам длится 3 дня, в течение которых мусульмане накрывают праздничные столы, угощают родственников, друзей и соседей.

В связи с карантином, объявленным правительством самопровозглашенной республики Абхазия, Единое духовное управление мусульман ввело ограничение на проведение в мечетях массовых праздничных мероприятий в честь праздника Аурычра Ныҳәа (Ураза-Байрам), знаменующего окончание поста в месяц Рамадан.

В своем обращении к мусульманам Абхазии, муфтий Тимур Дзыба сказал поздравил их с наступлением праздника Аурычра Ныҳәа. В связи с распространением вируса COVID-19 в мире, с действием карантина в республике и увеличением числа инфицированных, после консультаций с имамами сухумской и гудаутской мечетями и членами Совета ЕДУМА, а также, опираясь на опыт других странах, было принято решение ограничить до минимума число людей, совершающих праздничную молитву в мечетях и отменить массовые мероприятия, посвященные празднованию Аурычра Ныҳәа.

По его словам, «данные меры приняты, исходя из Шариатского понятия о безопасности, с целью ограждения мусульман и всех граждан Абхазии от возможности инфицирования вирусом COVID-19». При этом он обратился к мусульманам республики с просьбой совершать праздничную молитву дома, в кругу семьи, или индивидуально, согласно Шариатскому положению.

По словам Дзыба, согласно предписанию ислама, в день празднования Аурычра Ныҳәа (араб. «Ид аль-Фитр», тур. «Ураза-Байрам») после утренней молитвы и перед праздничной молитвой обеспеченные мусульмане обязаны раздать нуждающимся единоверцам установленное количество продуктов питания (Закят аль-Фитр).