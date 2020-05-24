СМИ: Теннисист Николоз Басилашвили задержан за избиение бывшей супруги

В Дагестане за сутки скончались пятеро зараженных коронавирусом, число жертв в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу выросло на 11 и достигло 196. По данным Минздрава Ингушетии, число умерших от коронавируса за сутки выросло на два и достигло 40. На Ставрополье зафиксированы две смерти, а в Чечне и Северной Осетии - по одной, следует из данных на правительственном сайте «Стопкоронавирус».

Всего в Дагестане теперь 70 умерших - среди российских регионов республика находится на четвертом месте. В Ставропольском крае скончались 38 зараженных, в Северной Осетии - 23, в Чечне - 12, в Карачаево-Черкесии - четыре. Данных о двух новых смертях в Ингушетии на сайте «Стопкоронавирус» нет. Там также нет информации о девятой смерти от коронавируса в Кабардино-Балкарии, о которой оперативный штаб региона сообщил еще 21 мая.

Минздрав России ранее признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах страны. Наряду со смертями от коронавируса в республике резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По мнению главы правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдина Увайсова, на самом деле эти жертвы также вызваны коронавирусом.

Число случаев заражения выросло за сутки во всех регионах СКФО. Больше всего новых случаев инфицирования в Дагестане – 127. По этому показателю республика занимает восьмое место по России, указано в сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора. В Кабардино-Балкарии число заражений за сутки выросло на 80, в Ставропольском крае - на 74, в Северной Осетии – на 67, в Ингушетии - на 42, в Чечне и Карачаево-Черкесии прирост составил по 20 зараженных. Таким образом, за сутки число случаев CОVID-19 в федеральном округе увеличилось на 430, что на 53 больше, чем за предыдущие сутки.

Больше всего зараженных с начала пандемии зафиксировано в Дагестане – 3 982, это пятый показатель среди всех регионов России. В Северной Осетии 2 523 случая заражения, в Кабардино-Балкарии – 2 171. Ставрополье с 1 855 зараженными опередило Ингушетию (1 734). В Чечне 1 066 случаев инфицирования коронавирусом, в Карачаево-Черкесии – 732. Всего в СКФО их 14 063.

В трех регионах СКФО выздоровело более половины заболевших: в Дагестане уже 3 002 из 3 982 (то есть 75,4%), в Чечне 659 из 1 066, в Северной Осетии 1 416 из 2 523. Всего выздоровевших в СКФО 7 327, то есть тоже больше половины всех зараженных.

Однако общее число болеющих коронавирусом в СКФО выросло - за сутки оно изменилось с 6 365 до 6 500. Больше всего активных больных в Кабардино-Балкарии – 1 603. На втором месте Ставропольский край с 1 106 больными. В Северной Осетии 1 084 активных больных, в Ингушетии - 917, в Дагестане - 910, в Карачаево-Черкесии – 485, в Чечне – 395, сообщает «Кавказский узел».