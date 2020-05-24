Минздрав Армении предупреждает о контекстной подмене

В течение последних двух дней главные медицинские чины из Тбилиси без устали комментировали критические замечания министра здравоохранения соседней Армении, который в ходе онлайн-конференции не только отметился критическими высказываниями в адрес грузинской системы, но и поставил под сомнение грузинскую статистику по коронавирусу.

Тенгиз Церцвадзе, генеральный директор Центра инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии, потребовал от министра официальных извинений.

«Заявление г-на министра о том, что армянская противоэпидемическая система сильнее грузинской, вызывает по меньшей мере улыбку. Что касается вопроса г-на министра о точности статистических данных Грузии, мы хотели бы заявить, что регистрация пациентов с коронавирусом в Грузии, как и высокая надежность тестов, не ставилась под сомнение ни одним международным учреждением. Мы считаем, что г-н министр должен либо обосновать свои неправильные (мягко говоря) оценки, либо хотя бы дезавуировать свое заявление и извиниться. Также хочу напомнить, что в Тбилиси функционирует центр им. Лугара, где все лабораторные исследования проводятся с использованием тест-систем самого высокого качества, что исключает ошибки. Мы не думаем, что в Армении лучшие лаборатория, методология и системы испытаний».

В Минздраве Армении оперативно отреагировали на публикации в СМИ, к примеру, в своем фейсбук-посте заместитель главы Минздрава Армении Алина Никагосян пояснила, что слова министра были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы местными и грузинскими СМИ.

По всей видимости, инцидент можно считать исчерпанным. Во всяком случае, по пояснению главы МИД Грузии Давида Залкалиани, официальные разъяснения Минздрава Армении были получены посредством посольства Грузии в Ереване.

«Естественно, как только из СМИ мы получили информацию о подобных заявлениях, незамедлительно отреагировали по дипломатическим каналам…говоря мягко, это было очень некорректно по отношению к соседней и дружественной стране, в том числе, со стороны таких высоких официальных лиц, как министр здравоохранения. Хочу верить, что это была неправильная интерпретация СМИ, и эта обеспокоенность, которую выразил министр здравоохранения Армении в недавно поступившем в посольство звонке, является искренней», – заявил министр в эфире телекомпании «Имеди».

Специалисты отрасли Грузии единодушны – в разгар пандемии медики сопредельных государств должны объединять усилия в борьбе с коронавирусом, а не заниматься критикой систем соседей. С этого точки зрения позиция Минздрава Армении выглядит попыткой сделать хорошую мину при плохой игре, считает директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чихладзе.

«Это рассчитано на внутреннюю аудиторию: как известно, у соседей непростая ситуация, и заявление министра прозвучало так, что, мол, у нас все плохо, но вот у соседей ситуация лучше только на бумаге, а на деле дела не обстоят лучшим образом. Никто в Тбилиси не утверждает, что у нашего Минздрава нет проблем, но говорить о том, что искажается статистика, – это неправда. Поэтому мне очень сложно понять, что именно в Ереване имели в виду», – подытожил Серго Чихладзе.