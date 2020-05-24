Армянский министр усомнился вопросом на вопрос

ПРАГА---Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что противоэпидемиологическая система в Грузии отличается от армянской, причем не в лучшую сторону. На просьбу Тбилиси разъяснить эту позицию армянский Минздрав ответил, что слова министра были вырваны из контекста. Что именно было неверно интерпретировано, мы спросили у ереванского коллеги Юрия Манвеляна.

Вадим Дубнов: Что было, по-вашему, не так интерпретировано, в чем, собственно, разночтения?

Юрий Манвелян: Я послушал еще раз, что сказал Арсен Торосян, министр здравоохранения Армении. Он говорил это все с вопросительной интонацией, и добавлял всегда «скорее всего». Единственное, что он говорил утвердительно, это когда он сравнивал, как работает система здравоохранения Армении и Грузии в части выявления инфекции и т.д. Он вот там говорил, что, да, у нас это работает лучше, чем там. Все остальное – он задавал вопросы. Что когда в Армению приезжают водители фур из Грузии, мы тестируем, выявляем факты, он говорит, что, может быть, там делают эти быстрые тесты, и статистика немного хромает. Потому что в Армении – это правда – невозможно ничего скрыть, потому что под мощным давлением находятся и сам министр здравоохранения, и вся система здравоохранения, – под давлением я имею в виду СМИ и политических оппонентов нынешней власти.

Вадим Дубнов: Т.е. слова Торосяна были скорее сомнением, чем утверждением, – правильно я вас понял?

Это вышло за рамки как бы внутриармянских разборок на тему здравоохранения и превратилось в маленький дипломатический скандал

Юрий Манвелян: Да, именно так. У него не было ответов на эти вопросы. Когда его попросили сравнить, спросили, почему в Грузии мало случаев, а в Армении гораздо больше, уже раз девять, то Арсен Торосян приводил в пример какие-то ситуации и задавал вопросы, на которые как бы подразумевалось, что должны ответить именно те, кто задает ему вопросы. Но ответила грузинская сторона, и это вышло за рамки как бы внутриармянских разборок на тему здравоохранения и превратилось в маленький дипломатический скандал, который, скорее всего, решится традиционным способом, т.е. этими декларативными заявлениями о вековой дружбе и братстве народов.

Вадим Дубнов: Эта история как-то обсуждается в армянских соцсетях, в армянском обществе?

Юрий Манвелян: Нет, не очень. Активны СМИ, которые всегда атакуют Арсена Торосяна. Я говорю о тех средствах массовой информации, их, можно сказать, даже большинство, которые обслуживают представителей прежней власти, – это семья бывшего президента Сержа Саргсяна, зять которого Микаэл Минасян контролирует значительную часть телевизионных СМИ и онлайн-СМИ. Дело в том, что Арсен Торосян свою деятельность начал с того, что вскрывал коррумпированную систему здравоохранения, а также членов семьи - отца и дядю Минасяна, которые также контролировали систему здравоохранения.

Вадим Дубнов: …Ну, один из информационных выбросов шел из информагентства «АрмИнфо», которое как раз бывает достаточно комплиментарно к (Николу) Пашиняну ...

Юрий Манвелян: Нет, когда я говорил о журналистах и средствах массовой информации, обслуживающих прежнюю власть, «АрмИнфо», конечно, я не имел в виду. Это информационное агентство более или менее сбалансированное и объективное. Они просто перевели это все, а потом уже пошла интерпретация. Кстати, некоторые бакинские сайты тоже были активны, но там уже немного другая повестка – чем хуже отношения Армении с Грузией, тем якобы лучше для Азербайджана.

Вадим Дубнов: Что вообще в Армении говорят и думают по поводу этой статистической разницы между Грузией и Арменией?

Полиция и контрольные органы у нас действуют более лояльно, и люди тоже довольно несерьезно пока относятся

Юрий Манвелян: Самое распространенное объяснение сводится к тому, что полиция и контрольные органы у нас действуют более лояльно. Я общался со знакомыми грузинскими журналистами, они говорят, что по фотографиям, по кадрам можно подумать, что в Армении вообще нет карантина, тем более когда после смягчения карантина сразу повалил народ на улицы. Это специфика полиции, что она не очень жестко действует и что люди тоже довольно несерьезно пока относятся – возможно, в этом дело.