«Ни у одной церкви не должно быть особых прав и привилегий»

Парламент Грузии рассматривает изменения в Лесной кодекс, согласно которым ГПЦ сможет присвоить земельные участки площадью до 20 гектаров вокруг каждой церкви и монастыря. Закон не будет распространяться на другие религиозные организации. Считают ли это справедливым пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook?

– Должно ли государство предоставлять льготы ГПЦ?

Гоча: Я считаю, что нет. У Грузинской православной церкви не должно быть особых прав, поскольку в нашем государстве есть граждане – представители других религий. Они платят такие же налоги, как и все остальные, и должны пользоваться такими же правами, как и православные христиане, будь то мусульмане, евреи или кто бы то ни был. Обычно ничем хорошим такие решения не оборачиваются, за ними всегда следуют конфликты.

Елена: Я не считаю, что церковь должна обладать каким-либо материальным богатством. Но с юридической точки зрения, я считаю, это решается иначе: если государство передает церкви какие-то ресурсы, находящиеся во владении самого государства, то, вероятно, оно имеет на это право. То, что принадлежит государству, этим вольно распоряжаться государство по своему разумению.

Бека: Предоставление особых льгот Православной церкви – вопрос, у которого нет одного ответа. Здесь что-то может быть приемлемо, что-то – нет. Если речь идет о финансовых льготах, то я не считаю, что ГПЦ должна пользоваться привилегиями в этом вопросе. Наша церковь и так довольно много денег получает от пожертвований. Что касается передачи территорий, то думаю это приемлемо, ведь церковь не начнет вырубку этих лесов. Кроме того, считаю, что было бы хорошо поощрять ГПЦ в те моменты, когда речь заходит о разных программах, направленных на помощь населению (осуществляемых церковью).

Торнике: Я считаю, что ни у одной церкви не должно быть привилегий. Государство должно либо равномерно распределять помощь между представителями всех конфессий, либо вовсе никому не помогать.

Сосо: Если бы церковь придерживалась необходимых норм, то я бы не оценил возможность передачи земель как негативный факт. Но доверие к патриархии сейчас очень низкое. Во многих районах Грузии так: они присваивают имущество граждан на тех территориях, которые передает им государство, берут и то, что им не принадлежит, а тут еще и огромные территории им передать хотят, думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Я не верю в то, что они не будут использовать эти земли в своих личных целях, что не запретят людям ходить в эти леса.

Нато: Хорошая сторона здесь в том, как я вижу, что они могут присмотреть за этой территорией (которую государство готово передать ГПЦ), за ней будут ухаживать. Но здесь может возникнуть такой момент, что они (ГПЦ) начнут злоупотреблять этим.

Александр: Я считаю, что государство должно оказывать большую помощь Грузинской православной церкви, чем остальным религиозным объединениям. Ведь большинство граждан Грузии именно православные. Но все же помощь эта должны быть разумной, власти должны учитывать и тот факт, что кроме государственного финансирования церкви получают и большие пожертвования, поэтому отвечать на все требования церкви было бы тоже неправильно. В общем, льготы для ГПЦ я считаю правильными, но и церковь должна помогать народу.

Георгий: Я ни в коем случае не согласен с подобными решениями. Это можно воспринимать только как своеобразную сделку между государством и церковью, коррупционную сделку. Почему Грузия должна отдать такие огромные территории, лесные массивы церкви? Что делает церковь для государства, что пользуется такими привилегиями? В соцсети Facebook уже распространили петицию несогласных с этой инициативой властей. Я подписал ее, поскольку я против предоставления подобных прав ГПЦ.