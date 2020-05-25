Пешком от вируса

Несмотря на отмену локдауна, власти Грузии не торопятся восстанавливать работу общественного транспорта. А без него усилия по восстановлению экономики, по мнению экспертов, бессмысленны.

Когда заработает общественный транспорт? Ответ на этот вопрос особенно важен для жителей крупных городов. Позиция властей неясна. Согласно заявлениям правительства, максимальный срок для существующих ограничений – 15 июля, но это не означает, что все ограничения будут действовать до этой даты, и они могут быть отменены по рекомендациям Минздрава.

Динамика распространения коронавируса последних двух дней: 24 мая – два случая, 25 мая – один. К тому же все заболевшие являются выходцами из одного села Болнисского муниципалитета. В Тбилиси последний случай был зарегистрирован и вовсе 6 апреля.

Судя по всему, с восстановлением работы транспорта среди властей нет единодушия. К примеру, сегодня премьер-министр Георгий Гахария поручил членам кабмина сделать все «для обеспечения безопасной работы и запуска общественного транспорта».

В то же время, по словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, идет интенсивная работа по определению минимальных требований, необходимых для запуска метро и автобусов:

«Исходя из сегодняшней эпидемситуации, запуск общественного транспорта в разы увеличит социальную активность граждан, которая пока сдерживается благодаря запретам. Необходимо понимать, что риски распространения вируса многократно возрастут, это приведет нас к тому, что придется заново вводить жесткие ограничения. Мы хотим сохранения долгосрочной стабильности. Поэтому, когда мы увидим, что запуск общественного транспорта будет соответствовать нормам безопасности, мы ускорим принятие решения».

По мнению Эки Лалиашвили – руководителя «Альянса за безопасные дороги», власти с решением запаздывают:

«Правила должны быть готовы уже сегодня, чтобы завтра восстановить коммуникации. Мы, специалисты отрасли, ничего не знаем, что предпринимается для изоляции мест для водителей, правил обязательного ношения масок и определения количества посадочных мест. Между прочим, эти нормы разработаны в большинстве стран ЕС, и при желании можно было бы ознакомиться с ними».

По словам Гелы Квашилава, представителя НПО «Партнерство за дорожную безопасность», он не понимает, каким образом перемещение исключительно на такси является гарантией защиты от вируса?

«Разговор о запуске экономики лишен практического смысла без отлаженной работы транспорта. Не секрет, что у большинства предпринимателей операционные расходы увеличились на 25-30% именно из-за отсутствия средств доставки людей. С одной стороны, власти призывают бизнес не сокращать рабочие места, а с другой – заставляют их расходовать на транспортировку сотрудников средства, соразмеряемые с их месячным окладом. Получается замкнутый круг, так как автомобилем располагает лишь 25% населения. Это отражается на росте цен товаров и услуг. Как свидетельствует мировой опыт, периодическая дезинфекция, ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции в транспорте является обязательным для минимизации рисков. Думаю, благоприятная эпидемиологическая ситуация в Грузии создает предпосылки для налаживания работы транспорта», – считает эксперт.

В конце дня примерные сроки возобновления работы общественного транспорта назвал мэр столицы Каха Каладзе – первая неделя июня. Впрочем, градоначальник тут же оговорился, что произойдет это в случае благословления со стороны эпидемиологов.