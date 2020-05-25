Латвия готова к возобновлению авиасообщения с Грузией

Национальный авиаперевозчик Латвии Air Baltic готов возобновить авиасообщение с Грузией с первой декады июля. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Грузинский министр провела онлайн-встречу с министром транспорта Латвии Талисом Линкайтсом, на которой стороны детально обсудили вопрос возобновления авиасообщения и пришли к выводу о положительных перспективах его решения.

«Как со стороны Грузии, так и со стороны Латвии имеется готовность к восстановлению прямых рейсов. Сейчас главное, чтобы правительства двух стран очень быстро обменялись теми протоколами, согласно которым будут соблюдены меры безопасности в ходе перемещения людей», - заявила Турнава в ходе диалога с Линкайтсом. По информации Турнава, в восстановлении прямых авиарейсов Латвии с Грузией заинтересована и венгерская авиакомпания Wizzair, которая уже внесла заявку на восстановление полетов.

Грузия с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям. Спустя почти два месяца страна успешно справилась с эпидемией коронавируса и решила с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля - открыть свои границы для иностранных туристов. Таким образом, к этому времени в стране возобновится сухопутное, железнодорожное и авиасообщение.

Одной из первых стран, выразивших готовность восстановить авиасообщение и обмен туристами с Грузией, стал Израиль. Такое же намерение высказали страны Балтии, ведутся переговоры с Чехией, Польшей, Австрией и соседними странами. К этому времени уже более 20 авиакомпаний выразили желание возобновить полеты в Грузию.

Правительство позиционирует Грузию как страну, где туристы могут отдыхать безопасно – их разместят в «зеленых зонах», где будет обеспечена полная безопасность от заражения как для отдыхающих, так и для местного населения. В нескольких регионах Грузии за время эпидемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом – это Кахетия, Гурия и Верхняя Аджария.