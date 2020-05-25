Первая ракетка Грузии и обвинение в насилии

Первую ракетку Грузии – Николоза Басилашвили обвиняют в избиении бывшей супруги в присутствии их общего ребенка. Теннисист с мировым именем был задержан, впрочем, вскоре освобожден из-под стражи после выплаты залога в размере ста тысяч лари.

Насилие в семье происходило систематически – в разное время и в различной форме, утверждают юристы НПО «Партнерство за права человека», защищающие интересы бывшей супруги теннисиста Нели Дорокашвили. Следствие располагает соответствующими фото- и видеоматериалами, данными экспертизы, а также показаниями свидетелей. Впрочем, как говорит адвокат Дорокашвили – Анна Тавхелидзе, вдаваться в содержательную часть этих свидетельств, и тем более публиковать их, они не планируют, в первую очередь руководствуясь интересами сына бывших супругов.

При этом эпизоды насилия касаются не только бывшей жены Басилашвили, но и их сына, заявляют адвокаты. В отношении бабушки ребенка – матери Басилашвили, ранее из-за психологического насилия над внуком полиция выписала сдерживающий ордер (запрещающий ей приближаться к внуку). Впрочем, как говорит глава «Партнерства за права человека» Анна Абашидзе, апелляционный суд впоследствии аннулировал его.

«Конкретный судья, чье имя мы пока не называем, но в свое время обязательно сделаем это, – совершенно необоснованно, более того, руководствуясь стереотипами и предварительными настроениями аннулировал ордер. В деле были прямые доказательства, мнение ребенка, но судья не принял это во внимание. Именно это решение уже оспаривается (нами) в комитете ООН по правам ребенка», – заявила Анна Абашидзе.

Именно это решение апелляционного суда, по ее мнению, могло еще больше усугубить ситуацию и в конечном счете завершилось инцидентом, в ходе которого мать ребенка стала жертвой физического насилия со стороны бывшего мужа.

В ходе пресс-конференции юристы также ответили на распространившуюся ранее в СМИ информацию, о том, что Дорокашвили шантажировала бывшего мужа: за неразглашение некой информации ежемесячно получала от него крупную сумму, и это соглашение было закреплено контрактом. По словам Анны Абашидзе, речь идет исключительно о сумме, которую суд обязал теннисиста выплатить бывшей жене в ходе бракоразводного процесса. Это 100 тысяч долларов, которые поэтапно должны быть выплачены Дорокашвили до конца 2021 года. Что же касается шантажа – это абсурд, говорит Абашидзе, попытка дискредитировать ее подзащитную.

Адвокат Николоза Басилашвили Ирма Чкадуа также отрицает наличие какого-либо контракта между бывшими супругами. По ее словам, ее подзащитный лишь обеспечивал финансово сына. А то, что никакого инцидента с насилием не было – подтверждают кадры с видеокамер наблюдения, установленные у дома Басилашвили, говорит адвокат.

«На видеозаписях видно, что Николоз Басилашвили никакого насилия не совершал. Он находился в своем доме, в своем пространстве – в день, который (суд) выделил ему для общения с ребенком, – это четверг и суббота. Он забрал ребенка к себе, а через 40 минут его бывшая жена пришла в дом Басилашвили и насильно забрала ребенка у отца. В 2019 году эти люди развелись, но Николоз Басилашвили никогда не отказывался (принимать участие) в его воспитании и финансовом обеспечении», – сказала Ирма Чкадуа.

Сам теннисист, которого накануне выпустили под залог, распространил заявление, в котором пишет, что отвечать на беспочвенные обвинения не намерен, но надеется, что сможет доказать свою правду в суде:

«Я сожалею и приношу извинения обществу из-за событий, развернувшихся вокруг моей семьи. Чувствую вашу ежесекундную поддержку и любовь, за что безмерно благодарен. Что касается произошедшего 22 мая, – надеюсь, все детали выяснятся на это раз в суде и будет вынесен справедливый приговор. До этого я не хочу говорить о своем личном пространстве. Не собираюсь входить в дискуссию с бывшей супругой и доказывать то, чего не было. Она – мать моего единственного сына, Лукаса, и останется ею до конца жизни. Моя цель – на этом сложном этапе жизни защитить свою правду так, чтобы не навредить интересам Лукаса».

Следствие ведется по части второй 126-й прима-статьи о насилии в семье. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или же от двухсот до четырехсот часов общественно полезного труда.