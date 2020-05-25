Криминальный след наградного оружия из Абхазии

Президент Аслан Бжания поручил министру внутренних дел Дмитрию Дбару подготовить список лиц, которые с 2015 года по 2020 год были поощрены наградным оружием в Абхазии, и проверить, нет ли среди них людей с криминальным прошлым. Телеграмм-канал «АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» связал данное поручение с гибелью российского миллиардера Дмитрия Босова. В свою очередь, участники соцсетей обнаружили целую серию происшествий на территории России, которые российские СМИ связывают с абхазским наградным оружием.

Пресс-служба президента Абхазии 22 мая сообщила, что Аслан Бжания поручил министру внутренних дел Дмитрию Дбар подготовить список людей, поощренных наградным оружием МВД РА за последние пять лет. Если в нем будут выявлены лица с криминальным прошлым или настоящим, оружие предписано изъять в пользу государства. Поручение обязывает главу МВД составить список по убийствам, похищениям и грабежам за этот же период времени и доложить о судьбе уголовных дел.

Телеграмм-канал «АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» выступил с предположением, что поводом для поручения стала смерть российского миллиардера из списка Forbes Дмитрия Босова, который был найден мертвым в ночь с 5-го на 6-е мая в своем доме на Рублево-Успенском шоссе. Российские СМИ сообщили, что рядом с телом Босова был обнаружен наградной пистолет марки Glock19 gen4, который он якобы получил в награду за какие-то заслуги от Министерства внутренних дел Абхазии.

При этом «АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» отмечает, что в распоряжении Аслана Бжания есть два сомнительных момента. Первый: почему период проверки затрагивает только срок правления Рауля Хаджимба? И второй: почему президент не ставит вопрос, откуда появляются в Абхазии дорогостоящие австрийские пистолеты марки Glock? Ведущие канала полагают, что престижные пистолеты приезжают из Грузии, где владение огнестрельным оружием разрешено.

Несколько лет назад эту тему поднимало петербургское издание Фонтанка.ру. В публикации «Зачем Абхазия вооружает российский бизнес» от 9 марта 2017 года за авторством Дениса Короткова сообщалось, что случаи появления в России наградных пистолетов из Абхазии не единичны.

Так, 15 ноября 2017 года в Подмосковном Фрязино предприниматель Григор Агекян открыл стрельбу из боевого пистолета в результате конфликта с первым замглавы местной администрации. Обошлось без жертв, но, как выяснилось впоследствии, Агекян носил пистолет на законном основании, так как получил его легально от Республики Абхазия.

А еще ранее, 22 февраля этого же года, была история отставного майора Юрия Мещерякова, который застрелил в Петербурге около торгового центра «Атлантик Сити» одного из трех напавших на него злоумышленников, другого ранил. Прибывшим на место полицейским он предъявил разрешение на пистолет, который получил, с его слов, в награду от властей Абхазии. Впоследствии при обыске квартиры Мещерякова обнаружились наградные абхазские документы. Фонтанка.ру сообщает, что у пистолета Мещерякова была «темная история»: он был украден в Казахстане и побывал в руках у чеченских боевиков.

Фонтанка.ру пыталась выяснить, сколько «абхазских» стволов находится на руках в России. Издание обратилось к полковнику милиции Сергею Деревяшкину, который является главным специалистом по разрешительной работе. Он сообщил, что награда оружием от правительств иностранных государств является способом легально обзавестись оружием. Деревяшкин предположил, что пистолетов от иностранного государства может быть около сотни и подавляющее большинство из них получено, скорее всего, в Абхазии.

Денис Коротков проинформировал, что Фонтанка.ру направила запрос в кабмин Абхазии с просьбой сообщить, сколько граждан России и за какие заслуги награждены от его имени оружием, однако ответа не получила.

Есть у этого дела и абхазская предыстория. Весной 2016 года депутат парламента Алмас Джапуа через социальные сети сообщил, что стал обладателем списка граждан России, которым в 2015 году было вручено в Абхазии наградное оружие. Из 33 фамилий, по словам Джапуа, он не обнаружил ни одного человека, который бы имел хоть какое-то отношение к Абхазии. Никакой информации об их подвигах или заслугах перед республикой он получить не смог.

В правительстве Абхазии (в годы президентства Рауля Хаджимба) заявления Джапуа назвали «провокационными» и «искаженными» и сообщили, что практика награждения оружием соответствует традициям и имеет место на протяжении многих лет. А «среди лиц, которым предоставлено оружие, – видные государственные и общественные деятели, главы субъектов РФ, а также ряд иных лиц, в том числе, чьи заслуги перед РА в настоящее время не подлежат огласке по соображениям государственной безопасности».

Возможно, Аслан Бжания вспомнил ту старую историю, которую раскручивал его коллега в бытность депутатом? А может быть, при разборе бумаг кому-то в кабмине попался на глаза запрос «Фонтанки», и вдруг решили пролить свет на всю эту историю с «дареным» неизвестно кому и непонятно, за какие заслуги, оружием? Это лишь предположения на фоне отсутствия объяснений со стороны президента относительно его мотивации. Остается открытым и вопрос, будет ли общественность проинформирована о результатах работы МВД по выполнению президентского распоряжения?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия