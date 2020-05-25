Рестораны не дождались посетителей

С сегодняшнего дня в Южной Осетии начинают работать кафе и рестораны, а также общественный транспорт. Послабление карантинного режима власти объясняют контролируемой эпидемиологической ситуацией – в цхинвальских больницах 30 инфицированных коронавирусом. При этом из России готовится приехать еще одна группа югоосетинских граждан.

С 25 мая руководством республики разрешены некоторые послабления карантинного режима. По словам представителей власти, это «напрямую связано с эпидемиологической ситуацией». Заработали общественный транспорт, кафе, рестораны, спортивные и развлекательные центры. Снят и полный запрет на пересечение границы с Российской Федерацией, который действовал до сегодняшнего дня: в республику вновь начинают возвращаться граждане по спискам консульского отдела МИД в городе Владикавказе, курсанты военных вузов и в перспективе – студенты других вузов. 22 мая правительство Южной Осетии сообщило о выделении почти миллиона рублей «на оплату транспортных расходов при доставке в республику 261 курсанта высших учебных заведений России по линии Минобороны и МВД». По словам югоосетинского президента Анатолия Бибилова, в ближайшие две-три недели все они смогут вернуться домой. Кроме того, прорабатывается вопрос возвращения всех студентов, которые захотят приехать на летние каникулы.

«Для того чтобы перевести 260 курсантов, нам пришлось нанять автобусы. Для подавляющего большинства вот этих групп, разделенных на училища, необходимо по договорам с транспортными компаниями 931 тысяча рублей. Эти деньги выделяются из резервного фонда правительства. Но для этого, несомненно, должно быть распоряжение, для того чтобы эти деньги мы могли перевести на счет Министерства обороны», – сказал Анатолий Бибилов.

Сегодня владельцы ресторанов и кафе, которые жаловались на большие убытки, смогли открыть для посетителей свои двери. Однако, по словам владельца одного из популярных кафе в центре Цхинвала Альберта Валиева, пока не все так просто:

«А на каких условиях вы смогли открыться?

– С соблюдением санитарных норм.

– Как будете рассаживать клиентов?

– У нас с ними и так не очень. Да и сами же они не будут близко друг к другу садиться.

– А если будут, вы будете предупреждать о соблюдении социальной дистанции?

– Да, конечно. Но где столько людей?! До этого тоже, пока карантин не ввели, мы не могли уже (работать по-прежнему). У нас задолженность даже по свету образовалась, то есть люди уже не ходили. У нас и веранда работает, они шатры расположили друг от друга на довольно большом расстоянии. Второй зал большой, первый. То есть для того чтобы соблюдать социальную дистанцию, у нас все есть. У нас не банкетный зал, мы и так не проводим больших мероприятий, то есть, в принципе, смысла не было его закрывать. Все санитарные нормы соблюдаются, сотрудники в перчатках, при надобности надевают маски. Кухня и так всегда у нас идеальная (чистая).

– С утра сколько было посетителей?

– Вот сейчас два столика, сидят на втором этаже».

Спустя два месяца жители Южной Осетии постепенно начинают осознавать опасность коронавируса. Этому способствует большое количество родственников в Северной Осетии, где число зараженных COVID-19 достигло 2702, а умерших – 35. Несмотря на хаотичные очереди в торговых точках и некоторых организациях, люди стараются соблюдать дистанцию. «Эху Кавказа» известны и случаи отказа от проведения массовых похоронных церемоний.

Представители Югосетпотребнадзора сообщили сегодня о том, что за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В инфекционном отделении под наблюдением врачей находится 30 инфицированных. Пресс-служба Минздрава республики говорит о том, что «состояние пациентов стабильное, им проводят противовирусную и симптоматическую терапию». Всего на двухнедельном карантине остаются 149 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия