В Цхинвали заявили о «нарушении границы» грузинскими полицейскими и наблюдателями ЕС

Комитет государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия обвиняет грузинских полицейских и сотрудников Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в «незаконном пересечении границы».

«21 мая, в вечернее время суток нарядом ПС КГБ РЮО зафиксирован факт незаконного пересечения государственной границы в окрестностях н.п. Ксуис Цхинвальского района Республики сотрудниками полиции Грузии и представителями МНЕС. На следующий день, 22 мая, грузинские полицейские, нарушив режим государственной границы вблизи с. Хелчуа Цхинвальского района, углубились порядка десяти метров вглубь территории Республики. После прямого предупреждения со стороны пограничного наряда ПС КГБ РЮО они покинули территорию Республики», - сказано в сообщении комитета, опубликованном агентством «Рес».

В Цхинвали также заявляют, что «грузинские силовые структуры не оставляют попыток развертывания на различных участках госграницы новых наблюдательных постов». В этом контексте указывается населённый пункт Дзеглеви (Ахалгорский район).

«Незаконное присутствие грузинских полицейских и представителей МНЕС на территории РЮО, а также попытки обустройства новых опорных пунктов вдоль линии государственной границы повышают военные риски и формируют потенциальную угрозу эскалации конфликта», - говорится в сообщении.

Ранее в Цхинвали заявили, что представители центра Лугара при содействии европейских наблюдателей «пытаются осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан».

В МНЕС сообщили, что это – дезинформация: «не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии».