Наследие Анзора Агумаа пришло в соцсети

Недавно в социальных сетях Facebook и Instagram появились страницы, посвященные известному в Абхазии историку и археологу Анзору Агумаа, в основу которых было положено его наследие – объемное исследование истории градостроительства в Сухуме.

Анзор Агумаа прожил в Сухуме всю жизнь. Очень любил этот город и всегда болезненно переживал разрушение старинных зданий. Наверное, именно поэтому он посвятил около 30 лет изучению столицы Абхазии, собирал всяческие материалы по истории и культуре, как бы пытаясь таким образом сохранить изысканный облик Сухума прошлого столетия хотя бы в текстах и фотографиях.

В результате дома у Анзора Агумаа сформировался целый архив, часть которого вошла в посвященную архитектуре города рубежа XIX-XX веков книгу под названием «Старый Сухум». В ней автор не просто описывает, кто, когда и в каком стиле построил то или иное здание, но он также рассказывает истории людей, живших в этих домах. Книга дважды переиздавалась, но спрос на нее так велик, что сегодня найти и приобрести ее в Абхазии невозможно.

Вдова историка, заведующая отделом природы Абхазского государственного музея Таисия Алания, рассказала о том, как издавалась книга, о чем она повествует и в чем заключается ее значение: «Книга, как только вышла, первый ее тираж был 1000 экземпляров. Это было в 2017 году, но она просто разлетелась, и, наверное, месяца через три уже не было ни одной книги в продаже. Пришлось печатать второй тираж, тоже 1000 экземпляров, который быстро разошелся по библиотекам и другим учреждениям. В продаже этой книги было не так много. Дефицит ощущался всегда, потому что желающих приобрести ее было очень много. Это история о том, как создавался Сухум и кто его строил. Люди, которые жили в городе, помимо того, что они строили здания, предприятия и прочую инфраструктуру, создавали и какой-то особый человеческий микроклимат здесь. Мне кажется, что очень важно, чтобы молодые люди, в особенности сегодня, смогли бы проникнуться этой атмосферой, может быть, сумели бы понять ее и принять, потому что этот город был особенный…»

Долгое время широкая публика была лишена возможности познакомиться с историей «Старого Сухума» из-за его небольшого тиража и с другими неизданными материалами автора книги. Исправить это взялся племянник историка Сергей Агумаа. Он также отмечает важность доступа молодого поколения Абхазии к этому архиву и полагает, что, возможно, знание собственной истории сподвигнет большее количество людей защищать то, что сейчас активно разрушается.

Поэтому в марте в Instagram появилась страница «История Сухума», в конце апреля в Facebook – «Фонд Анзора Агумаа», где постоянно появляются фотографии и небольшие статьи по материалам из личного архива ученого. Несколько раз в неделю менеджеры аккаунтов публикуют небольшие посты, рассказывающие об истории того или иного здания. Подписчикам с помощью фотографий предлагают сравнить, как, например, выглядела дача светлейшего князя Георгия Чачба (Шервашидзе) в 1905 году и что он нее осталось сегодня, 115 лет спустя.

Идея предоставить доступ широкой публике к исследованиям историка давно витала в воздухе, но, чтобы реализовать это эффективно, понадобилось какое-то время. Сергей Агумаа рассказал о том, когда появилась задумка и какова ее цель: «Анзор при жизни очень хотел издать все свои работы, но, к сожалению, не успел. Ради того он и трудился столько лет, чтобы об истории и архитектуре нашего города и страны в целом знали люди. Соответственно, целью нашего проекта является именно это – ознакомить сегодняшнюю молодежь с историей и архитектурой своего города и страны. Такая идея всегда крутилась в голове после его смерти. В 2014 году мы создали сайт, но поняли, что есть более популярные площадки, такие как Facebook и Instagram, и не использовать их было бы неправильно. О чем, собственно, и не жалею сейчас, потому что люди проявляют огромный интерес, пишут личные сообщения с благодарностью, это дает стимул работать дальше в этом направлении».

Но аккаунты в социальных сетях с общим количеством подписчиков более восьми тысяч – это не единственный способ представить широкой публике массивный архив Анзора Агумаа.

В данный момент к изданию готовится еще одна книга по типу «Старого Сухума», но в этот раз объемнее (около 500 страниц), с еще большим количеством историй, редких фотографий и документов, которые рассказывают о жизни сухумчан на рубеже XIX-XX веков. Также, как признался Сергей Агумаа, сейчас обдумывается особый кинопроект, состоящий из документального фильма в память об историке, и серии видео-зарисовок о самых значимых объектах, исследованием которых он занимался.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия