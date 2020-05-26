– Приходилось ли вам лечиться в абхазских медучреждениях? И как вы оцениваете текущее состояние медицины?

Даур Латария, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. I группы: Совсем недавно мне пришлось столкнуться, так как у меня обнаружили онкологию, я не мог никуда выехать из-за карантина. Мне посоветовали обратиться в Центральный военный госпиталь Министерства обороны в Агудзере. Хочу выразить большую благодарность коллективу, лично заведующему отделением хирургии Нарту Гамгия и врачу-онкологу высшей категории Элизбару Малишава. Они провели блестящую операцию. Я вам скажу, что у нас блестящие врачи, просто надо им немного помочь с аппаратурой и лекарствами. Много молодых специалистов приехали из России, из Академии медицинских наук. Я воспрял духом после этой операции.

Асида Адлейба: У меня хроническое заболевание, сахарный диабет. Я в свое время, как и многие в Абхазии, решила, что за медицинской помощью надо обязательно выехать куда-нибудь, потому что существует недоверие к абхазской медицине. Но я считаю, что я потеряла время на поиски квалифицированного врача, потому что, как оказалось, в принципе, у нас работают квалифицированные эндокринологи. Но проблема существует немного иная. Несмотря на то что работает государственная программа обеспечения препаратами для диабетиков, все равно больные сталкиваются с проблемой нехватки этих препаратов, особенно расходных материалов. И, конечно, все это сказывается на нашем здоровье, потому что не каждый может себе позволить самостоятельно покупать те или иные лекарства.

Девушка: Я считаю, что состояние медицины у нас пока на низком уровне, потому что при каких-то серьезных, сложных случаях, с которыми приходилось сталкиваться лично моей семье, почти всегда приходилось выезжать в Россию. Здесь не могли оказать квалифицированную помощь. Хотя у нас есть хорошие специалисты в хирургии, есть и в других областях неплохие врачи. Мама делала компьютерную томографию, аппараты есть, а расшифровщиков КТ нормальных нет.

Мадина: Да, мне приходилось обращаться в медучреждения, в частности, в поликлинику при Республиканской больнице. Оцениваю состояние как вполне удовлетворительное. Ко мне было хорошее отношение и профессиональное.

Эсма: Скорее всего, состояние, может быть, не самое лучшее. Может быть, не все оборудование, которое необходимо нашим медицинским учреждениям, у нас есть. Но в целом, что касается услуг, которые оказывают медицинские работники, врачи, могу сказать только хорошее.

Руслан Габлия: Я знаю, что есть люди, которые очень преданы своему делу. Опыт, который они получили во время войны, конечно, очень важен. Недоверие к врачам у общественности сохраняется, чуть что, мы бежим в Россию, дальше куда-то или в Тбилиси. Мне кажется, что если в Абхазии будет комплекс, как в Краснодаре, или тот, что для абхазов строят грузины у себя, в Кутаиси, что-то такое здесь организовать, тогда, может быть, ситуация в корне изменится. И отношение людей, граждан Абхазии к медицинским учреждениям тоже изменится.

Девушка: В вопросе с распространением коронавируса понимаешь, что медицина стоит еще не на самом высоком уровне не только в Абхазии, но и во всем мире. Хотя многие болезни лечат, но очень много вопросов остается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия