МНЕС: от забора биообразцов к укреплению опорных пунктов

КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия обвиняет грузинских полицейских и сотрудников наблюдательной миссии Евросоюза в «незаконном пересечении границы». Якобы с целью создания опорных пунктов. Это уже не первое подобное обвинение. Ранее в Цхинвали утверждали, что грузинская сторона под прикрытием европейских наблюдателей собирает биологический материал жителей осетинских сел.

Цхинвали обвиняет Тбилиси в провокации с участием Миссии европейских наблюдателей. По данным КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, грузинские полицейские вместе с сотрудниками Миссии наблюдателей ЕС «незаконно пересекли границу». Инцидент якобы имел место несколько дней назад. В заявлении Комитета госбезопасности, в частности, говорится:

«21 мая, в вечернее время суток нарядом ПС КГБ РЮО зафиксирован факт незаконного пересечения государственной границы в окрестностях н.п. Ксуис Цхинвальского района республики сотрудниками полиции Грузии и представителями МНЕС. На следующий день, 22 мая, грузинские полицейские, нарушив режим государственной границы вблизи с. Хелчуа Цхинвальского района, углубились порядка десяти метров вглубь территории республики. После прямого предупреждения со стороны пограничного наряда ПС КГБ РЮО они покинули территорию республики».

В Цхинвали настаивают, что «грузинские силовые структуры не оставляют попыток развертывания на различных участках госграницы новых наблюдательных постов». В этом контексте указывается находящийся в Ахалгорском районе населенный пункт Дзеглеви. Согласно утверждениям югоосетинского КГБ, такие попытки «обустройства новых опорных пунктов» вдоль линии разграничения «повышают военные риски и формируют потенциальную угрозу эскалации конфликта».

В МВД Грузии обвинения со стороны Цхинвали не комментируют. При этом об угрозе эскалации ситуации говорит и президент Грузии. Правда, в несколько ином контексте. В интервью влиятельному изданию Financial Times Саломе Зурабишвили предположила, что ситуация с пандемией коронавируса и падением цен на нефть может подтолкнуть Россию к агрессии в отношении соседних стран, чтобы переключить внимание собственного населения и продемонстрировать Западу свои возможности.

В этом ключе заявления югоосетинского КГБ могут быть попыткой найти повод для провокации, считают в Тбилиси. Более того, по мнению грузинской стороны, власти самопровозглашенных республик готовы жертвовать жизнями людей, проживающих на этих территориях, лишь бы не допустить помощи со стороны Тбилиси.

Ранее в Цхинвали заявили, что представители центра Лугара при содействии европейских наблюдателей «пытаются осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан». В частности, речь идет о появлении в районе административной границы неких автомобилей грузинской частной медицинской клиники в сопровождении машин Миссии наблюдателей. КГБ самопровозглашенной республики приводит подробности:

«В первом случае белый «Ниссан Патруль» с зеленными полосами по бокам и с надписью «Cprivate» в сопровождении двух машине МНЕС выдвинулся в район карьера, где находится пост МВД Грузии. Прибыв на место, машины скрытно расположились на местности и, судя по поведению офицеров МНЕС, готовились к встрече с неустановленными лицами. После вскрытия их места нахождения нарядами ПС КГБ РЮО сотрудники Миссии наблюдателей ЕС и грузинские медики спешно покинули приграничную территорию. Во втором случае «Ниссан Патруль» белого цвета с надписью «Cprivate» в сопровождении двух автомашин МНЕС выдвинулся со стороны н.п. Чорчана на высоту 991.1. После прибытия на место офицеры МНЕС организовали наблюдение за участком местности, а через 20 минут убыли в направлении н.п. Коби».

По данным югоосетинского КГБ, ОАО «Private» является частной медицинской фирмой, специализирующейся на оказании различных медицинских услуг, приеме всех видов анализов, а также обеспечивает транспортировку пациентов и биоматериалов по территории Грузии.

В Цхинвали поспешили заявить: появление на приграничной территории автомобиля ОАО «Private» в сопровождении офицеров МНЕС напрямую связано с планами грузинской стороны по проведению на территории Южной Осетии сбора биологических образцов «путем незаконного перемещения граждан Южной Осетии через линию государственной границы».

В Миссии наблюдателей в ответ заявили, что указанный автомобиль является машиной скорой помощи:

«Машины скорой помощи присутствовали с патрулями МНЕС с самого начала. Они являются стандартной мерой предосторожности. Это составляющая нашей обязанности – заботиться о наших сотрудниках, заключающаяся в том, что они сопровождают персонал МНЕС с тем, чтобы могли быстро оказать помощь в случае необходимости, как, например, в случае автодорожного происшествия. Это особенно важно в отдаленных районах, где трудно получить скорую медицинскую помощь. Машина скорой помощи была отчетливо видна. Не было никакого скрытого движения. Патрулирование было проведено в соответствии с планом. Не было никакого контакта с какими-либо лицами. Не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС – это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии COVID».

При этом в Миссии наблюдателей подчеркнули, что все стороны, включая участников из Южной Осетии, знают об этих фактах, поскольку были поставлены в известность по горячей линии, как это неоднократно делалось и ранее на протяжении многих лет.