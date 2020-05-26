Егор Кочиев: «Грузинские силовики действуют с молчаливого согласия Миссии наблюдателей Евросоюза»

КГБ заявляет о неоднократных случаях незаконного пересечения госграницы сотрудниками грузинской полиции и Миссии наблюдателей Евросоюза. Югоосетинская сторона говорит и о росте числа нарушений со стороны обычных граждан.

Комитет госбезопасности Южной Осетии накануне опубликовал последние данные о нарушениях государственной границы в окрестностях сел Ксуис (21 мая) и Хелчуа Цхинвальского района (22 мая) с «углублением порядка 10 метров вглубь территории республики». Согласно заявлению, «грузинская сторона продолжает предпринимать шаги, способные привести в краткосрочной перспективе к обострению ситуации на линии прохождения государственной границы с Южной Осетией». При этом особую озабоченность ведомства «вызывает активное участие в данных мероприятиях сотрудников Миссии наблюдателей Евросоюза».

Руководитель югоосетинской делегации в МПРИ и заместитель полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев в беседе с «Эхом Кавказа» прояснил ситуацию. По его словам, ограждение в данном случае отступает от линии прохождения границы вглубь югоосетинской территории на 10-15 метров:

«Это ограждение, как правило, расположено не на самой линии прохождения границы. И в данном случае оно расположено в глубине территории республики Южная Осетия. Именно в том месте, где произошло нарушение государственной границы, это ограждение отступает от действительной линии прохождения где-то на 10-15, в отдельных случаях на 20-25 метров. На самом деле это общемировая практика, и делается для того, чтобы можно было обслуживать ограждение - это починка ограждения, это скашивание травы вокруг ограждения, которое потом препятствует распространению травяных пожаров. И в этом случае не нарушается государственная граница, то есть с обеих сторон можно обслужить ограждение. Грузинская сторона же пользуется любым моментом, чтобы устроить провокацию на границе и при этом ответственность и обвинения возложить на Южную Осетию, ну, и у грузин это стало уже практикой – добавляют туда и Российскую Федерацию».

По мнению югоосетинской стороны, грузинские силовики сознательно нарушают границу на фоне молчаливого согласия Миссии наблюдателей Евросоюза. Продолжает Егор Кочиев:

«Все эти действия грузинских силовиков происходят с молчаливого согласия Миссии наблюдателей Евросоюза, которые, видя, что грузинские полицейские нарушают государственную границу республики Южная Осетия, никак их не останавливают, не обозначают это, не предпринимают никаких действий, чтобы предотвратить инцидент на грузино-югоосетинской границе. Как пример: патруль миссии находился в районе между населенными пунктами Ксуис (югоосетинская сторона) и Мерети (грузинская сторона) как раз в тот самый момент, когда грузинские полицейские нарушили границу.

– У вас был разговор с представителями Миссии наблюдателей Евросоюза по этому поводу?

– Южная Осетия активировала горячую линию. От грузинской стороны через Миссию наблюдателей Евросоюза мы получили ответ, что эта территория контролируется Грузией. То есть явная провокация грузинской стороны, которая пытается выдать желаемое за действительное. А от Миссии наблюдателей Евросоюза мы ответ так и не получили. Они хранят загадочное молчание».

В аппарате полпреда по вопросам постконфликтного урегулирования говорят и об участившихся случаях нарушения государственной границы со стороны обычных граждан. Этому, по мнению Кочиева, во многом способствует ситуация с коронавирусом:

«Эти нарушения, особенно на фоне того, что во всем мире бушует пандемия коронавируса, вызывают очень много вопросов. Тем более что нарушения часто происходят в ночное время. То есть явно намеренные нарушения государственной границы. Я имею в виду, что на данном этапе нарушители государственной границы не задерживаются. Они останавливаются и на месте выдворяются на территорию Грузии. Три последних случая – с интервалом в один-два дня в районе населенных пунктов Мугут (Знаурский Район), Ломис (Ленингорский район) и Гром (Цхинвальский район). Государственная граница нарушается гражданами Грузии, я так думаю, с поощрения грузинских силовиков, которые знают, что на данном этапе в связи с эпидемией коронавируса грузинские граждане выдворяются на месте. Им прекрасно бывает известно, что они нарушают границу. Такое впечатление, что грузинские силовики пробуют заслать нарушителей границы, чтобы проверить бдительность пограничников республики Южная Осетия».

По данным аппарата полпреда, если в марте этого года было зафиксировано всего одно нарушение режима госграницы, а в апреле ни одного, то за последнюю неделю выявлено уже четыре таких случая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия