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Транспорт, рестораны, торговые центры – в Грузии огласили этапы снятия ограничений
В Грузии с 29 мая запустят общественный транспорт, в том числе метро. Ношение масок будет обязательным, – заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
По его словам, с 1 июня откроются все магазины, в том числе торговые центры, а также рестораны открытого типа.
С 8 июня рестораны смогут возобновить полноценную работу. Откроются и гостиницы, которые пройдут проверку министерства здравоохранения. С 8 июня в стране запустят междугородный транспорт.
Гахария заявил, что распространение коронавируса в стране контролируется, большинство новых случаев выявляется в карантинных зонах.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 735. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
- С 1 июля Грузия планирует открыть границы для туристов. Ведутся переговоры о создании «безопасных туристических коридоров» со странами ЕС и Израилем.
Другие новости дня
Бжания и Бибилов поедут в Москву на Парад Победы
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поедет в Москву на Парад Победы 24 июня, - сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Накануне агентство «Рес» сообщило, что приглашение Владимира Путина принял и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
При этом цхинвальские власти планируют провести 24 июня военный парад и в Цхинвали.
«Президент подтвердил своё заявление, сделанное ранее, о том, что Парад Победы пройдет в республике в один день, как и на Красной площади в Москве», - отметили в пресс-службе Бибилова.
- Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе Параду Победы в Москве. Он запланирован на 24 июня. Шествие «Бессмертный полк» и традиционный Военно-морской парад должны пройти 26 июля, сказал президент.
МИД России: США запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных комаров
В США уже запатентован беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров, – заявили в МИД России.
По информации ведомства, также выдан патент на боеприпасы, снаряжённые отравляющими веществами или инфекционными агентами.
В комментарии Департамента информации и печати МИД России также сказано, что на базе грузинского Исследовательского центра имени Ричарда Лугара «проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций».
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- Накануне в МИД России заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
Москва разрешит полёты близ Абхазии и Южной Осетии, если Грузия «откроет» небо для России
На сайте МИД России накануне опубликовали вопросы и ответы относительно Договора по открытому небу, выйти из которого планируют США. Запрет Москвы на полёты близ Абхазии и Южной Осетии – одна из причин решения Вашингтона.
В МИД России указывают на «деструктивную позицию Грузии», но готовы отменить ограничения на полёты в 10-километровых зонах вдоль российских границ – если ограничение для Москвы снимет и Тбилиси.
«Вся территория Грузии недоступна для российских миссий открытого неба, равно как и многонациональных миссий с российским участием. Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН (п.1 Статьи I и п. 2 раздела I Статьи III) о том, что Договор предназначен для проведения наблюдательных полётов государствами-участниками над территориями других государств-участников, и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полёты над своей территорией. Однако, похоже, что грубейшее нарушение ничуть не обеспокоило США и других поборников «безупречного выполнения» Договора, даже тогда, когда из-за деструктивной позиции Грузии в 2018 году в рамках ДОН вообще не удалось провести ни одного наблюдательного полёта. Очевидно, несмотря на их громогласные заявления о ценности ДОН для архитектуры безопасности в регионе от Ванкувера до Владивостока, они готовы пожертвовать этим соглашением ради того, чтобы раздуть политические амбиции Тбилиси и подтолкнуть его к конфронтации с Россией.
С целью сохранения Договора и выведения ситуации из тупика в апреле 2018 г. мы отменили ограничения на полёты в 10-километровых зонах вдоль российских границ на Кавказе. В то же время зарезервировали за собой право вернуться к этому вопросу в будущем и предупредили, что придание постоянного характера нашему разрешению проводить наблюдательные полёты в указанных зонах возможно лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приёму российских миссий. Это неотъемлемая часть российского заявления.
К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полёте в 10-км зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 г.
Возобновление наблюдательных полётов по ДОН в 2019 г. после годичного перерыва, вызванного деструктивной позицией Грузии, также стало возможным лишь благодаря ответственному походу России. Мы не стали запрашивать квоту на полёт над Грузией, хотя имели на это полное право.
Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить приём российских полётов над своей территорией. Кстати, именно вариант «технической» развязки в отношении допуска наблюдательных полётов без ущерба для политических взглядов сторон на статус Абхазии и Южной Осетии рассматривался в качестве возможного в опубликованном в 2018 году докладе Госдепартамента США о соблюдении договоров и выполнении договорённостей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. К сожалению, сейчас в Вашингтоне предпочитают об этом не вспоминать», - сказано в заявлении МИД.
- Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что Россия сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.
Уволенный за утрату доверия глава Чувашии обжаловал указ Путина в суде
Верховный суд России рассмотрит иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к уволившему его президенту России Владимиру Путину. Он оспаривает указ о своём увольнении. Карточка дела есть на сайте суда. На неё обратило внимание издание “Правда ПФО”.
58-летний Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года, он был назначен на пост президента республики по представлению тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. В июне 2015 года он добровольно ушёл в отставку, после чего в сентябре того же года победил на выборах главы республики, набрав 65,54 процента голосов. Оппозиция отмечала в ходе голосования многочисленные нарушения.
В январе 2020 года глава республики был вновь уволен Путиным, на этот раз в связи с утратой доверия. Это случилось после сразу двух публичных скандалов с участием политика. Сначала он на торжественном мероприятии в Чебоксарах, посвящённому Дню российской и чувашской печати призвал “мочить” журналистов и блогеров, которые критикуют власти.
Затем в сеть попало видео, где он, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.
Публикация ролика вызвала широкий общественный резонанс, после неё Игнатьев был исключён из "Единой России". В мае партия внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность для чиновников, оскорбляющих граждан. Комментируя отставку главы республики, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в эфире канала "Россия-1", что президент считает неприемлемым "любое проявление неуважения к людям со стороны власти".
- По закону о выборах губернаторов, основанием для увольнения по утрате доверия является выявление в отношении чиновника фактов коррупции, неурегулирование конфликта интересов или вступлении в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.
- В среду утром пресс-служба суда сообщила агентству РИА "Новости", что суд принял иск об отмене указа Путина, но вернул в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные гарантии.
Амиран Гамкрелидзе приглашает Марию Захарову посетить лабораторию Лугара
Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Об этом Первому каналу Грузии заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
«Мы много раз приглашали русских, я подчеркиваю, очень много раз. Я лично беседовал с их бывшим министром здравоохранения, с госпожой [Скворцовой], с её заместителем, с бывшим главным санитарным врачом Онищенко, который иногда обвиняет нас в чем-то и которого я хорошо знаю. Сейчас он депутат Госдумы», - заявил Гамкрелидзе.
Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
«Пусть приедет Захарова, и я ей все покажу. Она ведь является спикером их министерства иностранных дел? Я один раз уже приглашал госпожу Захарову в прямом эфире и говорил, чтобы она приехала, и я показал бы все. Чего они ждут? Их несколько раз приглашали в письменном виде», - добавил Гамкрелидзе.
По его словам, в 2018 году в лаборатории побывали специалисты из 18 стран мира, Россия же приглашение не приняла.
Накануне в МИД России заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
«Посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», - отметили в министерстве.
СМИ: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
На июньской встрече ОПЕК+ Россия может предложить сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти до сентября вместо его смягчения. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Согласно апрельским договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу почти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем предполагалось уменьшить объем сокращения добычи до 8 миллионов баррелей в сутки до конца 2020 года и до 6 миллионов до мая 2021-го.
Россия по условиям сделки сокращает нефтедобычу до 8,5 миллиона баррелей в день в мае-июле. По данным издания, в Минэнерго обсуждают сохранение квоты в течение ещё двух месяцев.
По словам одного из собеседников газеты, ужесточение позиции России связано с давлением основного партнера по соглашению Саудовской Аравии, которая недовольна текущим уровнем цен на нефть, несмотря на то что спрос начал восстанавливаться в связи постепенной отменой ограничений из-за коронавируса. Наиболее оптимальной для королевства ценой на нефть являются $80 за баррель.
При этом в мае Саудовская Аравия,ОАЭ и Кувейт пошли на дополнительное снижение добычи сверх обязательств ОПЕК+ .После этого можно было предполагать, что "взамен от России потребуются новые уступки", пишет "Коммерсантъ".
У российских нефтяных компаний нет единой позиции о продлении нынешних квот, отмечает издание.
В Грузии за сутки выявили 3 случая коронавируса, 20 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 735. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, от коронавируса вылечились 557 пациентов. За сутки число выздоровевших выросло на 20.
В стране лечатся 166 пациентов с коронавирусом, 12 человек скончались.
В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 250.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
Кадыров впервые появился на публике после сообщений о госпитализации
Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник показался на публике – впервые с 21 мая, когда появились официально не подтверждённые сообщения о его госпитализации с коронавирусной инфекцией.
Фотография, на которой изображён Кадыров, опубликована в его телеграм-канале. Утверждается, что он провёл в Грозном совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. "На первом после праздничных выходных совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц", – говорится в сообщении от имени Кадырова.
Речь идёт о мусульманском празднике Ураза-байрам, который отмечался в воскресенье. Кадыров записал поздравление с праздником, однако на видео звучал только его голос, а сам он в кадре не появлялся.
В четверг издание Baza, а также источники агентств ТАСС и "Интерфакс" сообщили о том, что Кадыров был госпитализирован в Москве. В тот день в Москву из Грозного прилетел самолёт А-319, которым пользуется глава Чечни. Утверждалось, что у Кадырова коронавирусная инфекция, поражены лёгкие. Сам Рамзан Кадыров никак не комментировал эти сообщения, представители властей Чечни заявляли, что глава республики в Грозном, а его здоровье в порядке. При этом то, что Кадыров не появляется на публике, в том числе и в праздничный день, не комментировалось.
В понедельник, как сообщает "МБХ медиа", самолёт Кадырова вернулся в Грозный из Москвы.
По официальным данным, в Чечне было выявлено 1133 инфицированных коронавирусом, 13 из них умерли.
МИД России: Москва ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению лаборатории Лугара
Россия ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ, передает ТАСС.
«Посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», - отметили в министерстве.
«Предмет нашей обеспокоенности - Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идет о столь чувствительных аспектах», - пояснили в МИД. Москва продолжит добиваться внятных ответов американской и грузинской стороны по деятельности лаборатории, подчеркнули в дипведомстве.
Так, Россия настаивает на «предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса», в том числе в помещения, занимаемые американскими специалистами. Это обеспечит реальную проверку деятельности центра и не позволит скрыть «истинную направленность работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ». «Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (разве что за исключением пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных и региональных организаций», - указали на Смоленской площади.
В комментарии подчеркивается, что деятельность лабораторий вызывала вопросы официальных лиц РФ, общественных деятелей, а также грузинских экспертов и представителей гражданского общества, с точки зрения соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) специалистами США. «В частности, отмечалось, что на базе этого биообъекта проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций», - пояснили в МИД РФ.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
Британский министр ушел в отставку из-за скандала с советником Джонсона
Один из министров британского правительства ушел в отставку из-за скандала вокруг Доминика Каммингса, советника премьер-министра, которого обвиняют в нарушении правил карантина.
Дуглас Росс – младший министр по делам Шотландии в кабинете Бориса Джонсона – заявил, что его не полностью устроили объяснения, которые дал Каммингс, и что существенное большинство британцев – и избиратели в округе, который Росс представляет в Палате общин, – осуждают действия советника премьера.
Росс стал первым членом кабинета, ушедшим в отставку в связи со скандалом, который уже привел к спорам в правящей Консервативной партии и падению рейтинга премьер-министра.
Более 30 членов парламента от Консервативной партии призвали Джонсона уволить Каммингса, к этому же призвали лидеры оппозиционных партий.
Каммингс оказался под огнем критики после того, как пресса узнала, что в марте он вместе с женой и сыном отправился из Лондона на север Англии после того, как его жена почувствовала симптомы коронавирусной инфекции. Критики Каммингса выражают возмущение тем, что советник Джонсона совершал частные поездки в период, когда такой возможностью не могли воспользоваться миллионы британцев.
В воскресенье Джонсон обсудил ситуацию со своим советником, после чего заявил, что целью поездки Каммингса было обеспечение ухода за его ребенком на время болезни жены, что он понимает родительские чувства своего советника и считает, что тот действовал «ответственно и в рамках закона».
Сам Каммингс в понедельник провел в Лондоне продолжительную пресс-конференцию, на которой отказался признать какую-либо вину.
Ведущие члены кабинета министров поддержали Джонсона, заявив, что объяснения его советника были достаточными.
Скандал уже сказался на популярности премьер-министра. Как пишет Daily Telegraph, рейтинг Джонсона, по данным агентства Savanta, за несколько дней упал на 20 процентов.
В Британии, где жертвами коронавирусной инфекции стали более 35 тысяч человек, продолжают действовать довольно жесткие карантинные меры, хотя в последние дни их начали ослаблять.
ВОЗ: центр пандемии сейчас на американском континенте
Центр пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас находится на американском континенте. Об этом заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения сегодня, 26 мая, глава Панамериканской организации здравоохранения Кларисса Этьен.
Она выразила особую обеспокоенность ситуацией в Бразилии, которая в последние семь дней, как правило, была на первом месте по числу смертей от COVID-19 за сутки в мире - опережая даже США, которые остаются на первом месте по числу выявляемых за сутки инфицированных. При этом в Соединенных Штатах число новых жертв коронавируса и новых случаев заболевания постепенно снижается, а в Бразилии растет.
По мнению представительницы ВОЗ, для стран Латинской Америки еще не настало время ослаблять карантинные ограничения. Десятки тысяч зараженных коронавирусом выявлены в таких странах, как Перу, Чили, Эквадор, Колумбия.
В Бразилии, по данным на 26 мая, выявлено более 370 тысяч инфицированных, это второе место в мире - после США и перед Россией. Специалисты считают, что реальное число существенно выше. Умерли в Бразилии от COVID-19 больше 20 тысяч человек.
Президент Бразилии Жаир Болсонару, представитель правых сил, до последнего не верил в опасность нового коронавируса, сравнивал его с гриппом и высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран. Губернаторы штатов Бразилии, которая является федеративной республикой, обладают немалой властью и могут сами принимать решения, связанные с карантинными ограничениями - в ряде регионов они введены, но не по всей стране.
В США сегодня вступил в силу запрет на въезд в страну приезжих из Бразилии. Первоначально планировалось ввести запрет на два дня позднее, в четверг - сообщает «Голос Америки». Запрет распространяется на всех иностранных граждан, побывавших в Бразилии в течение двух недель до предполагаемого въезда в США. Ввести запрет потребовал президент Дональд Трамп, заявивший: »Я не хочу, чтобы сюда приезжали заболевшие люди и заражали наших граждан».
- ВОЗ объявил пандемию коронавирусной инфекции в марте, после того как коронавирус распространился из Китая, где он первоначально был выявлен, на другие страны. Следующим после Китая центром эпидемии была названа Европа, - в марте первые места в мире по числу заражений и смертей занимали Италия и Испания. В конце марта стремительно стало расти число случаев инфекции в США, а в апреле - в России.
Лавров: То, что западные коллеги не признают Абхазию и Южную Осетию, ничего не меняет
Россия подойдет к анализу ситуации вокруг Договора по открытому небу (ДОН) предельно взвешенно, с опорой на свои собственные интересы. Об этом заявил сегодня, 26 мая, журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь прежде всего на свои национальные интересы и на интересы наших союзников, включая прежде всего Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран», - отметил министр.
Лавров напомнил, что в связи с заявлениями США о выходе из ДОН состоится чрезвычайная конференция участников соглашения. Она должна быть созвана не раньше, чем через один месяц и не позднее, чем через два месяца после того, как Вашингтон обозначил свое намерение. «Сейчас депозитарии этого договора работают над подбором соответствующих сроков», - сказал глава МИД РФ. По его словам, в октябре, кроме того, состоится регулярная обзорная конференция действия Договора по открытому небу, передает ТАСС.
«Россия отказывает в проведении мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в соответствии с международным правом, это предусмотрено в самом Договоре по открытому небу (ДОН). Эта наша позиция прочно опирается на положения самого договора, который предусматривает отказ от мониторинга 10-километровой зоны от границы государств, которые не являются членами этого договора», - сказал министр.
По его словам, «США приводят отказ на полеты у границ Абхазии и Южной Осетии в качестве примера нарушения Россией Договора по открытому небу. То, что западные коллеги не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, ничего не меняет. Это наша позиция и она в полной мере соответствует международному праву».
- Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что Россия сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 42 жителя Абхазии
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 42 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, все тесты показали отрицательный результат.
По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, 9 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар». Все они курсанты: 6 человек - по линии Минобороны и 3 курсанта от Министерства внутренних дел. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Пентагон рассказал о переброске Россией боевых самолётов в Ливию
Африканское командование Вооружённых сил США выступило во вторник с заявлением, в котором утверждается, что Россия недавно перебросила в Ливию боевые самолёты для поддержки наёмников, которые воюют в Ливии на стороне вооружённых формирований генерала Халифы Хафтара.
На сайте американского командования также приведены несколько фотографий самолётов, которые, как утверждается, могли прибыть в Ливию.
В заявлении говорится, что самолёты прибыли с авиабазы в России транзитом через Сирию, где они были перекрашены, чтобы скрыть знаки их принадлежности к российской авиации.
По словам главы Африканского командования генерала Стивена Таунсенда, Россия долгое время отрицала свою вовлечённость в конфликт в Ливии, однако теперь "перестала её скрывать". Он подчеркнул, что ни Ливийская национальная армия Хафтара, ни воюющие на её стороне отряды наёмников так называемой ЧВК Вагнера сами не располагают боевыми самолётами четвёртого поколения, которые прибыли в Ливию. "Российские пилоты-наёмники будут летать на поставленных из России самолётах и бомбить ливийцев" - сказал американский генерал.
В заявлении подчёркивается, что действия России влекут за собой продление ливийского конфликта и увеличение числа его жертв. При этом Россия руководствуется, поддерживая Хафтара, далеко идущими стратегическими соображениями. По мнению американского командования, Россия стремится утвердиться на побережье Ливии и развернуть там системы ограничения и воспрещения доступа и манёвра, что, в свою очередь, поставит под угрозу южную Европу. Действия России в Ливии также способствуют увеличению потока мигрантов в Европу.
Министерство обороны России пока не комментировало утверждения американского командования.
О переброске в Ливию не менее восьми военных самолётов, предположительно российских, ранее сообщало агентство Bloomberg. Оно утверждало, что самолёты прибыли в Ливию с военной базы Хмеймим в Сирии. Как утверждается, авиация должна поддержать операции Хафтара. Москва эту информацию не прокомментировала.
Сайт The Drive, проанализировавший спутниковые фотографии прибывших в Ливию самолётов, ранее поставил под сомнение их российскую принадлежность. Среди этих самолётов не менее шести истребителей МиГ-29 и два штурмовика Су-24, при этом МиГ-29 в российской воздушной кампании в Сирии не применялись. В материале утверждается, что, по данным источников, истребители войскам Хафтара могли предоставить Объединённые арабские эмираты, приобретя их у Белоруссии. Не исключены также версии о поставках из Египта. Эти страны поддерживают Хафтара и активно снабжают его оружием.
Хафтар заявлял о готовности усилить воздушные удары по войскам противостоящего ему Правительства национального согласия. Пока, однако, не сообщалось о фактах участия недавно прибывших в Ливию самолётов в боевых действиях - несмотря на то, что сейчас войска Хафтара терпят неудачи на фронте под Триполи.
Накануне турецкая пресса сообщала, что бойцы ЧВК Вагнера покинули передовую и были эвакуированы в тыл.
- В Ливии идёт гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар. Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии. Она была избрана в 2014 году и известна как "правительство в Тобруке". Её поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром, объявившим себя недавно единственной властью в стране. Ему в свою очередь помогают ОАЭ и Египет. Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта.
- В начале 2020 года Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий в Ливии с 12 января. Хафтар это предложение отверг. Эрдоган утверждал, что на стороне Хафтара действуют 2 тысячи российских наемников. Официальная Москва заявляет, что если в Ливии и есть российские граждане, они не представляют российские силовые структуры.
Турнава: «Газпром» снизил цену на газ для Грузии на 15%
Корпорация нефти и газа Грузии в апреле текущего года обновила контракт с «Газпромом», - сообщило агентство Business Media Georgia.
Министр экономики Грузии Натия Турнава информацию подтвердила. По её словам, корректировка документа связана со снижением цены на газ.
«Из-за коммерческой тайны, я не могу назвать цифры, но цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15 процентов», - отметила Турнава.
Министр заявила, что после 2018 года на газовом рынке страны выросла конкуренция.
Грузия в текущем году планирует закупить у «Газпрома» 200 млн куб.метров газа, что составляет около 8 процентов от общего объёма.
Пашинян поздравил Гахария с Днём независимости Грузии
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Георгию Гахария по случаю национального праздника Грузии - Дня независимости.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится: «Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником Грузии - Днем независимости.
Более 100 лет назад, 26 мая 1918 года, провозглашением Демократической Республики Грузии народ Грузии выразил свою решимость восстановить государственность и идти в направлении построения демократического общества. И сегодня Грузия продолжает оставаться верной этим ценностям, провозглашенным еще в начале 20-го века, и строить современное и демократическое государство».
«Отношения армянского и грузинского народов на протяжении веков отличались глубоким взаимным уважением и дружбой, наилучшим отражением чего являются отношения, сформировавшиеся сегодня между нашими двумя государствами. Заверяю, что армянский народ с большой радостью следит за всеми успехами и достижениями дружественной Грузии, и в лице Республики Армения Грузия имеет верного и надежного друга и соседнее государство.
Уважаемый господин премьер-министр!
Я высоко оцениваю эффективное сотрудничество между нашими правительствами в этих сложных условиях, обусловленных распространением коронавируса, особенно бесперебойную реализацию грузоперевозок между двумя странами и обеспечение возвращения граждан Армении через Грузию на родину. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем преодолеть это тяжелое испытание, выпавшее всему человечеству.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам всех благ и успехов в Вашей ответственной деятельности, а народу братской Грузии - здоровья и стойкости в этот сложный период», - говорится в послании.
- Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Путин назначил Парад Победы в Москве на 24 июня
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе Параду Победы в Москве. Он запланирован на 24 июня. Трансляцию совещания вёл канал "Россия-24".
Шествие "Бессмертный полк" и традиционный Военно-морской парад должны пройти 26 июля, сказал президент. Путин отметил, что шествие может быть перенесено ещё на месяц, если для участников будут сохраняться риски из-за эпидемии.
- Традиционный парад Победы и шествие Бессмертный полк не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств.
- В этом году в параде должны были быть задействованы 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. Изначально власти отрицали возможность переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести военный парад без зрителей.
- 9 мая праздничный парад прошёл в Минске. "Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора", — заявил на нём президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мероприятие было проигнорировано российскими государственными каналами.
Елизавета II, Эммануэль Макрон, Google – поздравления с Днём независимости Грузии
Мировые лидеры, политики и дипломаты поздравляют Грузию с национальным праздником страны – Днём независимости.
Короткое поздравление Елизаветы II опубликовало посольство Великобритании в Грузии. Британская королева желает населению Грузии всего наилучшего.
Поздравительное письмо президенту Грузии направил французский коллега Эммануэль Макрон. В послании говорится о выделении финансов для грузинской экономики в условиях пандемии коронавируса.
Саломе Зурабишвили получила поздравление от президента Сингапура, Халимы Якоб.
Поздравляя Грузию с Днём независимости, глава МИД Литвы Линас Линкевичюс выразил поддержку евроатлантической интеграции страны.
По традиции, поисковик Google поздравил Грузию с национальным праздником специальным «дудлом».
Посол Норвегии в Грузии Хелене Санд Андресен опубликовала видеообращение, часть которого записана на грузинском языке.
В Тбилиси получили поздравление из Киева - от министерства иностранных дел Украины.
Грузию с Днём независимости поздравили президент США Дональд Трамп и Госсекретарь США Майк Помпео.
- Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Испания выступила за общие для ЕС правила открытия границ
Испания призвала входящие в ЕС государства установить общие правила для открытия границ внутри Шенгенской зоны – по мере постепенного ослабления странами карантинных мер.
"Мы должны работать вместе с нашими партнёрами, чтобы определить общие принципы, которые позволят нам вернуть свободу перемещения по европейской территории", - заявила глава МИД Испании Аранча Гонзалес. По её словам, даже если страны Евросоюза выбирают разные даты для открытия границ, он должны придерживаться общих правил и принципов.
Что касается самой Испании, то, по словам Аранчи Гонзалес, страна с нетерпением ждёт возвращения туристов. Доходы отрасли в среднем составляли до 12 процентов испанского ВВП. Но решения по поездкам Мадрид будет принимать, ориентируясь на безопасные условия для здоровья людей. По уровню распространения COVID-19 Испания занимает сейчас пятое место в мире.
Правительство ФРГ планирует отменить после 15 июня ограничения на поездки в 31 европейскую страну, сообщило во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ кабинета. Предполагается, что мера будет одобрена 27 мая. Помимо 26 стран-членов ЕС и Шенгенской зоны, речь идёт о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.
В Министерстве внутренних дел Чехии во вторник после правительственного совещания заявили, что страна отменяет всеобщий полицейский контроль на границе с Германией и Австрией. Вместо этого останутся лишь выборочные проверки. Туристам въезд в страну по-прежнему пока запрещён. А граждане Чехии, возвращающиеся на родину, должны либо предоставить негативный тест на COVID-19, либо провести некоторое время в карантине.
Дания также решила смягчить контроль на границах - с другими скандинавскими странами и Германией.
Накануне, 25 мая, ряд европейских стран вновь смягчили карантинные ограничения, введённые в связи с распространением COVID-19. В большинстве государств Европы в последние недели число новых выявленных случаев инфекции постепенно снижается. Ещё быстрее снижается число умерших за сутки. В Испании, Италии, Франции оно сейчас исчисляется десятками, что на порядок меньше, чем на пике эпидемии в конце марта – начале апреля.
Минус один: диагноз пациента с коронавирусом в Южной Осетии изменён
В Южной Осетии за минувшие сутки нет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, – сообщила агентству «Рес» замглавы комитета Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, 14 человек продолжают лечение, 22 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавируса выписаны из больницы. «Еще у одного человека диагноз впоследствии изменен», - уточнила Гаглоева.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 37.
На двухнедельном карантине в Южной Осетии находятся 135 человек, в медорганизациях Цхинвали - 103 человека, 30 - в больнице Знаурского района, и 35 - в гостинице «Алан».
С понедельника в самопровозглашенной республике начали действовать некоторые карантинные послабления - открылись рестораны, кафе и спортобъекты.
За сутки на Северном Кавказе умерли 28 человек с COVID-19. Новых зараженных – 518
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 28 человек с коронавирусом, число новых заболевших – 518.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане скончался 21 человек, в Северной Осетии – пять, в Ингушетии и Ставропольском крае – по одному. Всего на Северном Кавказе умерли 294 человека с COVID-19.
Больше всего случаев заражения выявлено в Дагестане и на Кубани – по 89:
- Дагестан +89 (4294 всего за время эпидемии)
- Краснодарский край +89 (3426)
- Кабардино-Балкария +88 (2422)
- Ставропольский край +75 (2086)
- Северная Осетия +57 (2702)
- Ингушетия +43 (1866)
- Карачаево-Черкесия +31 (814)
- Адыгея +25 (721)
- Чечня +21 (1133)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 19 464 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 362 342 человека с коронавирусом.
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от последствий заражения коронавирусом в московской больнице. Ему было 68 лет. О смерти сообщил в фейсбуке писатель Денис Драгунский.
Лопухин окончил экономический факультет МГУ, работал в Академии наук СССР, был заместителем министра экономики РСФСР. Был министром топлива и энергетики РСФСР, затем — независимой Российской Федерации в первом составе правительства, которое возглавлял Борис Ельцин.
На этой должности Лопухина сменил Виктор Черномырдин, сам он в 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Дональд Трамп поздравил Георгия Гахария с Днём независимости Грузии
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахария с Днём независимости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.
«США и Грузию на протяжении десятилетий связывает стойкое партнёрство, которое основано на общих ценностях и интересах. США ценят усилия Грузии по укреплению её обороноспособности, включая важный вклад в миссию НАТО в Афганистане, где грузинские военные служат вместе с силами США и НАТО. Мы выражаем поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ. Мы продолжим поддерживать Грузию на ее пути к членству в НАТО. Наше партнёрство продолжается. Мы сотрудничаем в борьбе с беспрецедентной пандемией коронавируса.
Мы поддерживаем демократическое и экономическое развитие Грузии, что является важным фактором, учитывая выбор грузинского народа по евроатлантической интеграции. Я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с вами, чтобы помочь Грузии в консолидации демократических институтов и укреплении политического плюрализма, верховенства закона, что является опорой независимости судебной системы, а также диверсификации экономики. От всего сердца поздравляю грузин, желаю вам благосостояния, плодотворного и безопасного будущего», - сказано в поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба грузинского правительства.
Ранее Грузию с Днём независимости поздравил Госсекретарь США Майк Помпео.
Число выздоровевших от коронавируса в России за сутки превысило число заболевших
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России за сутки во второй раз с начала эпидемии превысило число заболевших, — свидетельствует официальная статистика. За сутки федеральные ведомства отчитались о 8 915 инфицированных коронавирусом и 12 331 выписанных пациентов — это новый рекорд. Разница составила 3590 человек.
За прошедшие сутки установлен рекорд не только по выздоровевшим, но и по умершим пациентам — за сутки власти признали 174 смерти от коронавируса. За всё время — 3 807 смерти.
Всего с начала эпидемии в России выявлены 362 342 заболевших. 131 342 человека выздоровели. Прямо сейчас, по официальным данным, коронавирусной инфекцией болеют 227 406 человек. При этом официальная статистика регулярно критикуется исследователями, подозревающими, что она может быть неполной, неточной и частично фальсифицироваться.
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