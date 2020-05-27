Власти Азербайджана воспользовались пандемией для эскалации преследования критиков – Amnesty

Международная неправительственная организация Amnesty International отмечает, что власти Азербайджана воспользовались пандемией COVID-19 для того, чтобы развернуть широкомасштабную кампанию преследования оппозиционных и гражданских активистов и независимых журналистов.

Преследованию подверглись и критики предпринятых правительством мер по борьбе с коронавирусом, говорится в новом заявлении организации, посвящённом ситуации в Азербайджане.

«На фоне растущих опасений по поводу распространения COVID-19 в азербайджанских тюрьмах, власти страны не только не рассматривают вопрос об освобождении заключённых, осуждённых по политическим мотивам – а таких, согласно авторитетным выводам наших азербайджанских коллег, не менее ста. Наоборот, под предлогом борьбы с пандемией власти цинично бросают за решётку всё большее число своих критиков», – отметила исследователь Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.

В заявлении говорится, что власти страны даже не скрывают своих намерений. Так, ещё 19 марта президент Ильхам Алиев пообещал ввести «новые правила» на период пандемии. Попутно он заявил о намерении «очистить» политическую сцену Азербайджана от оппозиции, представителей которой он назвал предателями и «пятой колонной». С тех пор по ложным обвинениям были арестованы несколько видных политических противников президента и гражданских активистов, в том числе Тофиг Ягублу и Эльчин Мамед.

Кроме того, за решётку попали более десятка человек, осмелившихся критиковать действия властей по борьбе с пандемией, в том числе гражданские активисты и независимые журналисты. Их ждал административный арест на срок от 10 до 30 дней по надуманным обвинениям. По меньшей мере четыре журналиста лишились свободы за свои критические репортажи о мерах правительства по борьбе с пандемией, – указывает Amnesty International.

«Учитывая недавние случаи заражения COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Азербайджана, задержанные лица подвергаются всё более высокому риску заражения короновирусом», – добавила Нозадзе.

Власти Азербайджана сообщили о 46 подтвержденных случаях COVID-19 в тюрьмах 15 мая. Однако азербайджанские правозащитники полагают, что власти пытаются преуменьшить масштабы пандемии в стране.